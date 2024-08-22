В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 22 августа пройдет матч «Паневежис» — ТНС. Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Паневежис» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Паневежис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Паневежис» занимает последнее 10 место с 23 набранными очками. В 26 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций сыграл вничью с «Жальгирисом» (0:0).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Паневежис» смог переиграть финский ХИК (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

Во втором отборочном раунде ЛЧ «Паневежис» уступил «Ягеллонии» (0:4 — дома, 1:3- в гостях).

В итоге литовцы перебрались в Лигу Европы, где уступили «Маккаби» из Тель-Авива (1:2 — дома, 0:3- в гостях).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

Состояние команды: «Паневежис» не может выиграть в восьмом матче подряд, сыграв три встречи вничью и проиграв в пяти поединках.

ТНС

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон чемпионата Уэльса. Игру 1-го тура внутреннего первенства ТНС выиграл у клуба «Флинт Таун Юнайтед» (4:1).

Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне с первого раунда Лиги чемпионов, одержав победу над клубом «Дечич» (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде самого главного клубного турнира Европы клуб уступил «Ференцварошу» (0:5 — дома, 1:2 — в гостях).

Из Лиги чемпионов клуб перешёл в Лигу Европы, где уступил «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах ТНС одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и две игры проиграл.

Статистика для ставок

«Паневежис» не может выиграть восьмой матч подряд: 3 ничьи и 5 проигрышей

ТНС из Лиги Европы перебрался в Лигу конференций

Ранее «Паневежис» и ТНС не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Паневежис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.44, а победа ТНС — в 2.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.83 соответственно.

Прогноз: «Паневежис» сможет реабилитироваться перед своими болельщиками за вылет из Лиги Европы. Литовскому клубу по силу одолеть валлийский ТНС.

Ставка: Фора «Паневежиса» (0) с коэффициентом 1.81.

Прогноз: В матчах с участием «Паневежиса» в среднем забивается по два мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03.