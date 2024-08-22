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    «Паневежис» без проблем одолеет соперника?

    «Паневежис» — ТНС. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Паневежис» — ТНС
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    «Свифт» — ТНС
    В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 22 августа пройдет матч «Паневежис» — ТНС. Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Паневежис» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Паневежис

  • Паневежис
    •  Паневежис 19:30 ТНС

    ТНС

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Паневежис»

    Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Паневежис» занимает последнее 10 место с 23 набранными очками. В 26 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций сыграл вничью с «Жальгирисом» (0:0).

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Паневежис» смог переиграть финский ХИК (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    Во втором отборочном раунде ЛЧ «Паневежис» уступил «Ягеллонии» (0:4 — дома, 1:3- в гостях).

    В итоге литовцы перебрались в Лигу Европы, где уступили «Маккаби» из Тель-Авива (1:2 — дома, 0:3- в гостях).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

    Состояние команды: «Паневежис» не может выиграть в восьмом матче подряд, сыграв три встречи вничью и проиграв в пяти поединках.

    ТНС

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон чемпионата Уэльса. Игру 1-го тура внутреннего первенства ТНС выиграл у клуба «Флинт Таун Юнайтед» (4:1).

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    • Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне с первого раунда Лиги чемпионов, одержав победу над клубом «Дечич» (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде самого главного клубного турнира Европы клуб уступил «Ференцварошу» (0:5 — дома, 1:2 — в гостях).

    Из Лиги чемпионов клуб перешёл в Лигу Европы, где уступил «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах ТНС одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и две игры проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Паневежис» не может выиграть восьмой матч подряд: 3 ничьи и 5 проигрышей

    • ТНС из Лиги Европы перебрался в Лигу конференций

    • Ранее «Паневежис» и ТНС не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Паневежис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.44, а победа ТНС — в 2.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: «Паневежис» сможет реабилитироваться перед своими болельщиками за вылет из Лиги Европы. Литовскому клубу по силу одолеть валлийский ТНС.

    Ставка: Фора «Паневежиса» (0) с коэффициентом 1.81.

    Прогноз: В матчах с участием «Паневежиса» в среднем забивается по два мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Паневежис» — ТНС. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч «Паневежис» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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