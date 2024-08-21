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    «Витория Гимарайнш» уверенно одолеет боснийцев

    «Витория Гимарайнш» — «Зриньски». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Зриньски»
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    «Витория Гимарайнш»
    21 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Витория Гимарайнш» и «Зриньски». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Зриньски», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2024 года

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 19:45 Зриньски

    Зриньски

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» удачно стартовал в своем чемпионате. Первый тур принес викторию над «Арокой» (1:0), после чего был обыгран «Эшторил» (1:0).

    При этом «Витория Гимарайнш» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций прошел «Цюрих». В первом матче команда была сильнее (3:0), а затем добила соперника (2:0).

    Витория Гимарайнш — Зриньски: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В своих 11 последних матчах «Витория Гимарайнш» побеждала. Причем в 8 последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.

    При этом «Витория Гимарайнш» успела разделаться с мальтийской «Флорианой». В обоих матчах португальцы были сильнее — 1:0, 4:0.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория Гимарайнш» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей без пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Португальцы нынче смотрятся весьма выгодно. Да и оборона команды действует монолитно.

    При этом «Витория Гимарайнш» явно намерен воспользоваться фактором своего поля. Да и вообще, португальцы априори сильнее соперника.

    Нет никаких сомнений, что португальцы будут действовать первым номером. «Витория Гимарайнш» явно постарается забить быстрый мяч.

    «Зриньски»

    Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате стартовала удачно. В первом туре она разгромила «ГОШК Габелу» (4:1).

    Причем «Зриньски» в предыдущем раунде прошел болгарский барьер. «Ботев» Пловдив был обыгран со счетом 2:0, хотя до того боснийцы уступили (1:2).

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    • Последние матчи: «Зриньски» победил в 2 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила лишь однажды.

    А вот в еще более раннем противостоянии со словенским «Браво» «Зриньски» был сильнее. Уступив в первой встрече (0:1), команда в ответном матче выиграла увереннее (3:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках боснийцы отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: боснийцы явно намерены дать бой сильным португальцам. Да и в последних матчах «Зриньски» выглядел весьма неплохо.

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    Нет сомнений, что боснийцы постараются проявить свои лучшие качества. Вот только в Гимарайнше им явно придется больше обороняться.

    При этом «Зриньски» способен преуспеть в игре вторым номером. Правда, взломать сильную оборону сопернику будет непростой задачей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Боснийцы постараются выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Зриньски» выиграл в 2 последних своих матчах

    • «Витория Гимарайнш» победила в 10 своих последних поединках

    • Португальцы не пропускают в 7 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.87, а победа оппонента — в скромные 8.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно-таки разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Португальцы выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

    Боснийцы не особенно стабильны, да и в матчах с более статусными соперниками испытывают заметные сложности.

    Ставка: Фора «Витории Гимарайнш» -1.5 за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится ничьей.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.91

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    «Витория Гимарайнш» — «Зриньски». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Зриньски», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.09
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