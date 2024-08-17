17 августа в 6-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Родина». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: после пяти туров «Шинник» замыкает таблицу Первой лиги с 1 очком.

Последние матчи: в предыдущем матче дружина Дмитрия Черышева наконец смогла набрать свое первое очко в чемпионате, сыграв на своем поле вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0).

Ранее было поражение дома от «Сочи» (0:2) и «Тюмени» (0:2).

Не сыграют: травмирован полузащитник Голубев.

Состояние команды: для «Шинника» старт сезона получился очень неудачным, сказалась недостаточная укомплектованность состава и чехарда во вратарской линии, где уже успело поиграть три разных голкипера. Тем не менее, руководство ярославского клуба продолжает верить в Дмитрия Черышева и постоянно приобретает ему новых футболистов.

«Родина»

Турнирное положение: пока «Родина» идет на 7-м месте в таблице Первой лиги с 8 очками, что следует признать нормальным результатом.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в пятом туре команда Владимира Газзаева ушла от поражения в матче с «Чайкой», уступая после первого тайма со счетом 0:2. Но после перерыва сказалось высокое индивидуальное мастерство Александра Юшина, оформившего дубль, разобравшись играючи с обороной соперника и вратарем в обоих эпизодах.

До этого «Родина» уступила дома «КАМАЗу» (0:1) и победила в гостях «Аланию» (1:0).

Не сыграют: серьезные травмы у двух нападающих Андреева и Калмыкова.

Состояние команды: пока командная игра «Родины» в этом сезоне не особо впечатляет, хотя по составу она одна из сильнейших в лиге. Пока Газзаев-мл сосредоточился в первую очередь на выстраивании крепкой обороны, а в атаке он полагается на индивидуальное мастерство своих футболистов (Гордюшенко, Юшина, Рейны).

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в Ярославле «Родина» выиграла со счетом 2:0

Матч в Москве завершился уверенной победой «Шинника» — 4:1

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Родиной» (2:1, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шинник» дают 3,90, а на «Родину» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,57, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

Прогноз: несмотря на более солидный подбор игроков, считаем, что в этой игре «Шинник» не должен уступить. Постепенно команда оживает, новые футболисты постепенно вливаются в состав и усиливают игру. «Родине» же во многих матчах везет, не всегда она заслуживала победы.

Ставка: «Шинник» не проиграет за 1,75.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант.

Ставка: победа «Шинника» с форой 0 за 2,70.