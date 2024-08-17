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    «Шиннику» пора брать три очка

    «Шинник» — «Родина». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат России Первая лига 17 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Родина»
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    Александр Юшин
    17 августа в 6-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Родина». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 17 Августа 2024 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Родина

    Родина

  • Москва
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: после пяти туров «Шинник» замыкает таблицу Первой лиги с 1 очком.

    Последние матчи: в предыдущем матче дружина Дмитрия Черышева наконец смогла набрать свое первое очко в чемпионате, сыграв на своем поле вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0).

    Шинник — Родина: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение дома от «Сочи» (0:2) и «Тюмени» (0:2).

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    • Не сыграют: травмирован полузащитник Голубев.

    Состояние команды: для «Шинника» старт сезона получился очень неудачным, сказалась недостаточная укомплектованность состава и чехарда во вратарской линии, где уже успело поиграть три разных голкипера. Тем не менее, руководство ярославского клуба продолжает верить в Дмитрия Черышева и постоянно приобретает ему новых футболистов.

    «Родина»

    Турнирное положение: пока «Родина» идет на 7-м месте в таблице Первой лиги с 8 очками, что следует признать нормальным результатом.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в пятом туре команда Владимира Газзаева ушла от поражения в матче с «Чайкой», уступая после первого тайма со счетом 0:2. Но после перерыва сказалось высокое индивидуальное мастерство Александра Юшина, оформившего дубль, разобравшись играючи с обороной соперника и вратарем в обоих эпизодах.

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    До этого «Родина» уступила дома «КАМАЗу» (0:1) и победила в гостях «Аланию» (1:0).

    Не сыграют: серьезные травмы у двух нападающих Андреева и Калмыкова.

    Состояние команды: пока командная игра «Родины» в этом сезоне не особо впечатляет, хотя по составу она одна из сильнейших в лиге. Пока Газзаев-мл сосредоточился в первую очередь на выстраивании крепкой обороны, а в атаке он полагается на индивидуальное мастерство своих футболистов (Гордюшенко, Юшина, Рейны).

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в Ярославле «Родина» выиграла со счетом 2:0

    • Матч в Москве завершился уверенной победой «Шинника» — 4:1

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Родиной» (2:1, 3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шинник» дают 3,90, а на «Родину» — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,57, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

    Прогноз: несмотря на более солидный подбор игроков, считаем, что в этой игре «Шинник» не должен уступить. Постепенно команда оживает, новые футболисты постепенно вливаются в состав и усиливают игру. «Родине» же во многих матчах везет, не всегда она заслуживала победы.

    Ставка: «Шинник» не проиграет за 1,75.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант.

    Ставка: победа «Шинника» с форой 0 за 2,70.

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    «Шинник» — «Родина»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. «Шиннику» пора брать три очка
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