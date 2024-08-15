Виктория П
Кривбасс
«Виктория»
Турнирная таблица: Набирает обороты чемпионат Чехии, в котором «Виктория» занимает 2 строчку. После четырёх туров команда из Пльзень набрала 10 очков.
Последние матчи: «Виктория» на правах бронзового призёра получила путёвку в третий отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.
В первом матче чешский клуб одержал гостевую победу над украинским клубом «Кривбасс» (2:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: В летнее межсезонье «Виктория» провёла 6 товарищеских матча: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.
«Кривбасс»
Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Украины, в рамках первого тура «Кривбасс» одержал домашнюю победу над одесским «Черноморцем» (1:0), но крупно проиграл «Карпатам» (0:3).
Последние матчи: «Кривбасс» на правах бронзового призёра чемпионата Украины получил прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.
В первом матче дуэли против «Виктории» из Чехии футболисты Юрия Вернидуба проиграли со счётом 1:2.
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Межсезонье: В летнее межсезонье «Кривбасс» провёл 7 товарищеских матча: 3 победы, 3 ничьи и 1 поражение.
Статистика для ставок
- 28 января 2024 «Виктория» выиграла у «Кривбасса» в товарищеской игре (3:0)
- «Кривбасс» и «Виктория» стартуют с третьего отборочного раунда Лиги Европы
- Беспроигрышная серия «Виктория» составляет 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи
- «Кривбасс» — «Виктория» (1:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.45, а победа «Кривбасса» — в 9.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35 соответственно.
- 2.03Реал Мадрид — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Крылья Советов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87ЦСКА — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.89.
Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.