В третьем отборочном раунде Лиги Европы 15 августа пройдет матч «Виктория» — «Кривбасс». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Виктория» — «Кривбасс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виктория»

Турнирная таблица: Набирает обороты чемпионат Чехии, в котором «Виктория» занимает 2 строчку. После четырёх туров команда из Пльзень набрала 10 очков.

Последние матчи: «Виктория» на правах бронзового призёра получила путёвку в третий отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.

В первом матче чешский клуб одержал гостевую победу над украинским клубом «Кривбасс» (2:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: В летнее межсезонье «Виктория» провёла 6 товарищеских матча: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

«Кривбасс»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Украины, в рамках первого тура «Кривбасс» одержал домашнюю победу над одесским «Черноморцем» (1:0), но крупно проиграл «Карпатам» (0:3).

Последние матчи: «Кривбасс» на правах бронзового призёра чемпионата Украины получил прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.

В первом матче дуэли против «Виктории» из Чехии футболисты Юрия Вернидуба проиграли со счётом 1:2.

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Межсезонье: В летнее межсезонье «Кривбасс» провёл 7 товарищеских матча: 3 победы, 3 ничьи и 1 поражение.

Статистика для ставок

28 января 2024 «Виктория» выиграла у «Кривбасса» в товарищеской игре (3:0)

«Кривбасс» и «Виктория» стартуют с третьего отборочного раунда Лиги Европы

Беспроигрышная серия «Виктория» составляет 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи

«Кривбасс» — «Виктория» (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.45, а победа «Кривбасса» — в 9.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.89.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.