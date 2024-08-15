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    «Виктория» добьётся победы в домашних стенах?

    «Виктория» — «Кривбасс». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виктория» — «Кривбасс»
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    ЦСКА — «Виктория»
    В третьем отборочном раунде Лиги Европы 15 августа пройдет матч «Виктория» — «Кривбасс». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Виктория» — «Кривбасс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Виктория П

  • Пльзень
    •  Виктория П 20:00 Кривбасс

    Кривбасс

  • Лига Европы. Квалификация
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    «Виктория»

    Турнирная таблица: Набирает обороты чемпионат Чехии, в котором «Виктория» занимает 2 строчку. После четырёх туров команда из Пльзень набрала 10 очков.

    Последние матчи: «Виктория» на правах бронзового призёра получила путёвку в третий отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.

    В первом матче чешский клуб одержал гостевую победу над украинским клубом «Кривбасс» (2:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Межсезонье: В летнее межсезонье «Виктория» провёла 6 товарищеских матча: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

    «Кривбасс»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Украины, в рамках первого тура «Кривбасс» одержал домашнюю победу над одесским «Черноморцем» (1:0), но крупно проиграл «Карпатам» (0:3).

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  • 12/08/2024

    • Последние матчи: «Кривбасс» на правах бронзового призёра чемпионата Украины получил прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.

    В первом матче дуэли против «Виктории» из Чехии футболисты Юрия Вернидуба проиграли со счётом 1:2.

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    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Межсезонье: В летнее межсезонье «Кривбасс» провёл 7 товарищеских матча: 3 победы, 3 ничьи и 1 поражение.

    Статистика для ставок

    • 28 января 2024 «Виктория» выиграла у «Кривбасса» в товарищеской игре (3:0)

    • «Кривбасс» и «Виктория» стартуют с третьего отборочного раунда Лиги Европы

    • Беспроигрышная серия «Виктория» составляет 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи

    • «Кривбасс» — «Виктория» (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.45, а победа «Кривбасса» — в 9.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.89.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.

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    «Виктория» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Виктория» добьётся победы в домашних стенах?
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