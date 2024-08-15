В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч «Шериф» — «Олимпия». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Олимпия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шериф»

Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».

Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы тираспольский клуб переиграл вице-чемпиона Азербайджана — «Зирю» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа в серии пенальти.

Но затем клуб из Тирасполя проиграл «Эльфсборгу» (0:1 — дома, 0:2 — в гостях) и отправился в Лигу конференций.

В третьем отборочном раунде Лиги конференций «Шериф» потерпел крупное поражение в матче против «Олимпии» (0:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место

«Олимпия»

Турнирная таблица: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 10 очков из 12 очков. В четвёртом туре внутреннего перевенства команда из Любляны сыграла вничью с «Домжале» (0:0).

Последние матчи: В еврокубках «Олимпия» начала своё выступление со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии словенцы обыграли украинский коллектив «Полесье» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

В третьем раунде еврокубка «Олимпия» с крупным счетом переиграла «Шериф» (3:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Олимпия» сыграла во всех трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов команда из Любляны выиграла у «Валмиеры» из Латвии, болгарского «Лудогорца», но проиграла турецкому «Галатасараю».

Статистика для ставок

В сезоне 2000/2001 «Олимпия» и «Шериф» сыграли два матчав Кубке УЕФА

«Олимпия» — «Шериф» (3:0)

«Шериф» и «Олимпия» (0:0)

Сезон 2024/2025 «Олимпия» — «Шериф» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.50, а победа «Шерифа» — в 3.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Олимпия» к поединку против молдавского соперника подходит с выигрышной серией из 10 матчей, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Словении.

Ставка: Победа «Олимпии» с коэффициентом 2.19.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.70.