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    «Олимпия» не отдаст путевку «Шерифу»

    Шериф — Олимпия: прогноз и ставка (коэффициент 2.19) на футбол. 15/08/2024 в 20:00

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    «Олимпия» — «Полесье»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч «Шериф» — «Олимпия». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Олимпия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Шериф

  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Олимпия Любляна

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Шериф»

    Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».

    Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы тираспольский клуб переиграл вице-чемпиона Азербайджана — «Зирю» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа в серии пенальти.

    Шериф — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров

    Но затем клуб из Тирасполя проиграл «Эльфсборгу» (0:1 — дома, 0:2 — в гостях) и отправился в Лигу конференций.

    В третьем отборочном раунде Лиги конференций «Шериф» потерпел крупное поражение в матче против «Олимпии» (0:3).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место

    «Олимпия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 10 очков из 12 очков. В четвёртом туре внутреннего перевенства команда из Любляны сыграла вничью с «Домжале» (0:0).

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    • Последние матчи: В еврокубках «Олимпия» начала своё выступление со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии словенцы обыграли украинский коллектив «Полесье» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    В третьем раунде еврокубка «Олимпия» с крупным счетом переиграла «Шериф» (3:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Олимпия» сыграла во всех трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов команда из Любляны выиграла у «Валмиеры» из Латвии, болгарского «Лудогорца», но проиграла турецкому «Галатасараю».

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2000/2001 «Олимпия» и «Шериф» сыграли два матчав Кубке УЕФА

    • «Олимпия» — «Шериф» (3:0)

    • «Шериф» и «Олимпия» (0:0)

    • Сезон 2024/2025 «Олимпия» — «Шериф» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.50, а победа «Шерифа» — в 3.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Олимпия» к поединку против молдавского соперника подходит с выигрышной серией из 10 матчей, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Словении.

    Ставка: Победа «Олимпии» с коэффициентом 2.19.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.70.

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    «Шериф» — «Олимпия»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Олимпия» не отдаст путевку «Шерифу»
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