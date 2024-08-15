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    Краснодар — Ахмат: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.23. 15/08/2024 в 20:30

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ахмат»
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    Гамид Агаларов и партнеры
    15 августа в Кубке России Путь РПЛ по футболу сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 15 Августа 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 20:30 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: после первого тура «Краснодар» лидирует в группе С с тремя очками.

    Последние матчи: в дебютном кубковом матче команда Мурада Мусаева победила со счетом 1:0 московский ЦСКА. Единственный мяч в начале второго тайма забил Кевин Ленини. На протяжении встречи была равная игра, но удача улыбнулась «быкам».

    Краснодар — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате в последнем туре был снова побежден ЦСКА (2:1), а до этого была ничья с «Факелом» (0:0).

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    • Не сыграют: травмированы нападающие Смолов и Кокшаров.

    Состояние команды: пока «Краснодар» довольно натужно выглядит в чемпионате России, в игре команды нет легкости, молодые таланты Сперцян, Козлов, Черников, Кривцов находятся не в лучшем состоянии, что сразу сказывается на креативности, а нападающий Джон Кордоба постоянно намекает, что хочет уйти из команды.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: пока в группе С «Ахмат» лидирует по разнице очков, опережая «Краснодар».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в первом туре команда Магомеда Адиева разгромила «Пари НН» со счетом 4:1. В том матче грозненцы выглядели гораздо лучше и по делу взяли три очка. Дублем в этой встрече отметился Бериша, также забивали Швец и Агаларов.

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    В РПЛ «Ахмат» потерпел дома разгромное поражение от «Локомотива» (0:5) и сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

    Не сыграют: продолжают оставаться в лазарете полузащитник Ловат и Харин.

    Состояние команды: после разгромного поражения от «Локомотива» грозненцы смогли выстоять против «Спартака», показав, что у них есть характер, а коллектив управляем главным тренером. «Ахмат» и против «Локомотива» смотрелся неплохо, только у них ничего не залетало, а железнодорожники наоборот все забили. В последнее время грозненцы купили неплохих футболистов и кубковый матч самое время себя проявить.

    Статистика для ставок

    • В первом туре этого сезона в РПЛ соперники сыграли вничью со счетом 1:1

    • Матч в прошлом сезоне в Грозном завершился вничью 1:1, а в Краснодаре хозяева уступили 0:1

    • У «Краснодара» после 4 туров в РПЛ 6 очков и разница 3:2, а у «Ахмата» 3 очка и 1:6

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,70, а на «Ахмат» — 5,20, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,94, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,92.

    Прогноз: у Мурада Мусаева в этом сезоне довольно короткая скамейка, ведущим игрокам будет сложно вывести на себе два турнира, поэтому в кубковых матчах обязательно будет ротация. «Ахмату» надо реабилитироваться за унижение в матче с «Локомотивом», поэтому Адиев будет пока делать минимальные изменения в составе. По качеству игры команды сейчас не сильно разнятся, «быки» больше выезжают на индивидуальном мастерстве своих футболистов, которое значительно выше.

    Ставка: «Ахмат» не проиграет за 2,23.

    Прогноз: также можно попробовать и более рисковый вариант.

    Ставка: победа «Ахмата» с форой 0 за 3,90.

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    «Краснодар» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Гости попробуют укротить «быков»
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