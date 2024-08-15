В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч «Истанбул» — «Иберия». Начало — в 20:45 Ставка и прогноз на матч «Истанбул» — «Иберия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Истанбул»

Турнирная таблица: В чемпионате Турции «Истанбул» занял итоговое 4 место с 61 набранным очком. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Истанбул» одержал победу над мальтийским клубом «Ла-Фиорита» (6:1 — дома, 4:0 — в гостях).

В третьем раунде турецкий коллектив с минимальным счётом выиграл у грузинской «Иберии» (1:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Истанбул» выдаёт беспроигрышную серию, которая состоит из шести матчей: 5 побед и 1 ничья.

«Иберия»

Турнирная таблица: В сезоне 2024 грузинского первенства участник Лиги конференций идёт на 3 месте с 33 набранными очками. В 19 туре высшей лиги «Иберия» сыграла вничью с клубом «Телави» (1:1).

Последние матчи: В еврокубках «Иберия» стартовала со второго раунда Лиги конференций, выиграв дуэль у албанского «Партизани» (2:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Однако в третьм раунде Лиги конференций «Иберия» уступила «Истанбулу» со счётом 0:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках

Беспроигрышная серия «Истанбула» составляет 6 матчей

«Иберия» — «Истанбул» (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.75, а победа «Иберии» — в 12.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.73 соответственно.

Прогноз: «Истанбул» на данный момент выдает победную серию и вполне способен на новую викторию.

Ставка: Фора «Истанбула» (-2) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.