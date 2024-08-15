Истанбул Башакшехир
Иберия 1999
«Истанбул»
Турнирная таблица: В чемпионате Турции «Истанбул» занял итоговое 4 место с 61 набранным очком. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.
Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Истанбул» одержал победу над мальтийским клубом «Ла-Фиорита» (6:1 — дома, 4:0 — в гостях).
Истанбул Башакшехир — Иберия 1999: коэффициенты букмекеров
В третьем раунде турецкий коллектив с минимальным счётом выиграл у грузинской «Иберии» (1:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Истанбул» выдаёт беспроигрышную серию, которая состоит из шести матчей: 5 побед и 1 ничья.
«Иберия»
Турнирная таблица: В сезоне 2024 грузинского первенства участник Лиги конференций идёт на 3 месте с 33 набранными очками. В 19 туре высшей лиги «Иберия» сыграла вничью с клубом «Телави» (1:1).
Последние матчи: В еврокубках «Иберия» стартовала со второго раунда Лиги конференций, выиграв дуэль у албанского «Партизани» (2:0 — дома, 0:0 — в гостях).
Однако в третьм раунде Лиги конференций «Иберия» уступила «Истанбулу» со счётом 0:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках
- Беспроигрышная серия «Истанбула» составляет 6 матчей
- «Иберия» — «Истанбул» (0:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.75, а победа «Иберии» — в 12.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.73 соответственно.
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Прогноз: «Истанбул» на данный момент выдает победную серию и вполне способен на новую викторию.
Ставка: Фора «Истанбула» (-2) с коэффициентом 1.97.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.