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    «Истанбул» не упустит минимальное преимущество?

    «Истанбул» — «Иберия». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул» — «Иберия»
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    Давидсон, игрок «Истанбула»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 15 августа пройдет матч «Истанбул» — «Иберия». Начало — в 20:45 Ставка и прогноз на матч «Истанбул» — «Иберия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:45 Иберия 1999

    Иберия 1999

  • Тбилиси
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    «Истанбул»

    Турнирная таблица: В чемпионате Турции «Истанбул» занял итоговое 4 место с 61 набранным очком. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

    Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Истанбул» одержал победу над мальтийским клубом «Ла-Фиорита» (6:1 — дома, 4:0 — в гостях).

    Истанбул Башакшехир — Иберия 1999: коэффициенты букмекеров

    В третьем раунде турецкий коллектив с минимальным счётом выиграл у грузинской «Иберии» (1:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Истанбул» выдаёт беспроигрышную серию, которая состоит из шести матчей: 5 побед и 1 ничья.

    «Иберия»

    Турнирная таблица: В сезоне 2024 грузинского первенства участник Лиги конференций идёт на 3 месте с 33 набранными очками. В 19 туре высшей лиги «Иберия» сыграла вничью с клубом «Телави» (1:1).

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    • Последние матчи: В еврокубках «Иберия» стартовала со второго раунда Лиги конференций, выиграв дуэль у албанского «Партизани» (2:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Однако в третьм раунде Лиги конференций «Иберия» уступила «Истанбулу» со счётом 0:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Иберия» не играла в еврокубках

    • Беспроигрышная серия «Истанбула» составляет 6 матчей

    • «Иберия» — «Истанбул» (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.75, а победа «Иберии» — в 12.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: «Истанбул» на данный момент выдает победную серию и вполне способен на новую викторию.

    Ставка: Фора «Истанбула» (-2) с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.

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    «Истанбул» — «Иберия»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Истанбул» не упустит минимальное преимущество?
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