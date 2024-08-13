Юнион
Славия П
«Юнион» Сент-Жиллуаз
Турнирное положение: «Юнион» Сент-Жиллуаз не столь успешно стартовал в своем чемпионате. На текущий момент команда находится лишь на 6 месте.
При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз в первом поединке квалификации Лиги чемпионов проиграл. Пражской «Славии» команда уступила на выезде (1:3).
Последние матчи: в двух своих последних поединках команда проиграла. «Юнион» Сент-Жиллуаз в чемпионате уступил «Вестерло» (3:4).
А вот поединок с «Беерсхотом» «Юнион» Сент-Жиллуаз провел удачно. Команда уверенно расправилась с соперником (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах бельгийцы выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: Мохаммед Фусейни — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: бельгийцы слишком многое упустили в первом поединке. Да и оборона команды часто дает результативные сбои.
При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз явно настроен воспользоваться преимуществом своего поля. Бельгийцам нужно рисковать!
Очевидно, что бельгийцы будут действовать первым номером. Номинальные хозяева наверняка постараются отыграть гандикап в два мяча.
«Славия» Прага
Турнирное положение: Пражане явно нацелены на проход в групповой раунд. «Славия» Прага давно зарекомендовала себя крепким еврокубковым бойцом.
Причем «Славия» Прага успешно выступает в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 2 месте в турнирной таблице.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Чехии команда победила. Пражане легко справились с «Сигмой» (2:0).
В первом поединке квалификации Лиги чемпионов «Славия» Прага переиграла «Юнион» (3:1). Да и вообще, победная серия составляет уже 4 матча.
В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках пражане отличились 10 забитыми мячами при всего одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: уверенная виктория в первом встрече явно не расхолодит команду. Да и по игре «Славия» Прага выглядит монолитнее бельгийцев.
Средняя результативность команды в чемпионате составляет почти 2 гола за матч. В 4 поединках чемпионата Чехии пражане не пропустили ни разу.
При этом «Славия» Прага имеет вполне качественный подбор игроков. Да и мотивация продлить победный сериал у команды имеется.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго по результату первого матча. Да и тылы чехов весьма надежны.
Статистика для ставок
- «Славия» Прага выиграла в 4 последних матчах кряду
- «Юнион» Сент-Жиллуаз проиграл в 2 своих последних поединках
- В первом поединке минимально уверенно выиграли чехи (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Юнион» Сент-Жиллуаз — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.87 и 1.94.
- 1.93Уфа — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: Бельгийцы в последних матчах не преуспевали, тогда как оборона пражан выглядит монолитно.
«Юнион» Сент-Жиллуаз явно будет рисковать, а вот «Славия» постарается сыграть по счету первого матча.
Ставка: Обе не забьют за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что бельгийцы сумеют переиграть пражан.
Ставка: Победа «Юниона» Сент-Жиллуаз за 2.25