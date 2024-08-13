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    Сможет ли ПАОК пройти в финал отбора Лиги чемпионов?

    ПАОК — «Мальме». Прогноз и ставка (к. 2.40) на квалификацию Лиги чемпионов 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Мальме»
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    «Мальме»
    13 августа в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют ПАОК и «Мальме». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Мальме», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2024 года

    ПАОК

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  • Мальмё
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    ПАОК

    Путь к 1/2 финала: Команда начала нынешний сезон с напряженных матчей квалификации Лиги чемпионов. ПАОК уже прошел 1-й этап отбора, а теперь команду ожидает решающий матч за выход в финал.

    Греческий коллектив является фаворитом в борьбе за выход в решающую стадию, ведь команда зацепилась за результат в 1-м гостевом матче в противостоянии с «Мальме».

    ПАОК — Мальмё: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1/4 финала квалификации ЛЧ ПАОК прошел «Борац», выиграв по сумме 2-х встреч со счетом 4:2.

    Уже в 1-м матче полуфинала отбора у греков появились проблемы. Команда сыграла вничью с «Мальме» со счетом 2:2, сравняв счет на 75-й минуте.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: ПАОК полностью провалил предсезонные контрольные матчи ,проиграв 4 матча подряд, а в тот момент, когда начала квалификацию команда собралась с силами.

    Стоит отметить, что в греческом ПАОКе появился российский нападающий Федор Чалов, который перешел в клуб летом этого года. В 1-м матче с «Мальме» форвард остался на скамейке запасных.

    «Мальме»

    Путь к 1/2 финала: Команда начала свой путь к квалификации Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. В 1/4 финала «Мальме» прошел «Клаксвик» из Фарерских Островов.

    В 1-м матче четвертьфинала команда разгромила «Клаксвик» со счетом 4:1, а во 2-й встрече проиграла (2:3). По сумме 2-х встреч «Мальме» прошел дальше и попал на грозный ПАОК.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Швеции команда обыграла «Хальмстад» со счетом 1:0, а до этого сыграла вничью с ПАОКом (2:2).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Мальме» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 9 голов при 7-и пропущенных.

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    Состояние команды: В чемпионате Швеции «Мальме» занимает 1-е место в таблице с 41-м очком в активе после 18-и туров. Команда явно на ходу и точно не отдаст ПАОКу матч без боя.

    У «Мальме» есть несколько нападающих, которые точно могут помочь своей команде. Например, Айзек Кисе Телен занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата своей страны.

    Статистика для ставок

    • У ПАОКа продолжается беспроигрышная серия из 3-х матчей (2 победы и 1 ничья)

    • «Мальме» чередует победу с поражениями на чужом поле (в последних 5-и матчах 3 победы и 2 поражения)

    • В 4-х из 5-и последних матчах ПАОК пробивал тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.65, а победа «Мальме» — в 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным. Обе команды будут настроены победить.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.40.

    Прогноз: ПАОК все-таки победит, команда очень хороша на своем поле.

    Ставка: Победа ПАОКа за 1.87.

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    ПАОК — «Мальме»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли ПАОК пройти в финал отбора Лиги чемпионов?
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