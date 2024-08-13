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    Сможет ли «Ференцварош» спастись?

    «Ференцварош» — «Мидтьюлланн». Прогноз и ставка (к. 2.00) на квалификацию Лиги чемпионов 13 августа 2024 года

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    «Ференцварош»
    13 августа в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют «Ференцварош» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Мидтьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2024 года

    Ференцварош

  • Будапешт
    •  Ференцварош 21:00 Мидтьюлланн

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
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    «Ференцварош»

    Путь к 1/2 финала: Команда начала квалификацию ЛЧ начала со стадии 1/4 финала. «Ференцварош» уверенно прошел своего соперника, а сейчас находятся на грани вылета из отбора.

    В 1/4 финала квалификации команда одолела «Нью-Сейнтс» с общим счетом 7:1 (5:0 и 2:1). К тому же, «Ференцварош» успешно стартовал в чемпионате Венгрии.

    Ференцварош — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата своей страны команда обыграла «Диошдьери» (2:0). До этого «Ференцварош» уступил «Мидтьюлланну» (0:2) в 1-м матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах команда 4 раза победила и однажды проиграла. За этот период «Ференцварош» забил 10 голов при 3-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Ференцварош» очень хорош в последнее время, у команды порядок и в обороне, и с результативностью. Несмотря на это, венгерский коллектив на грани вылета, ведь «Ференцварош» проиграл 1-й матч (0:2).

    У команды есть яркий нападающий, который способен забить решающие голы. Адама Траоре за последние 5 матчей забил 4 гола.

    «Мидтьюлланн»

    Путь к 1/2 финала: У команды шикарный старт сезона. «Мидтьюлланн» один из лидеров в чемпионате Дании и в квалификации Лиги чемпионов у команды также все хорошо.

    В четвертьфинале отбора ЛЧ «Мидтьюлланн» прошел «Санту-Колому» с общим счетом 4:0 (3:0 и 1:0). В 1/2 финала команда обыграла «Ференцварош» и имеет преимущество перед ответным матчем.

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    Последние матчи: В прошедшей встрече «Мидтьюлланн» обыграл «Вайле» со счетом 2:0 в чемпионате Дании, а до этого команда одолела «Ференцварош» (2:0).

    У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период «Мидьюлланн» забил 13 голов при 3-х пропущенных.

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    • Состояние команды: Датчане очень хороши в последнее время, у команды отличная оборона, но «Мидтьюлланну» стоит быть осторожным в предстоящем матче.

    У команды есть довольно много отличных футболистов. Стоит выделить нападающего Адама Буксу, который регулярно забивает голы и вполне сможет помочь своей команды в матче против «Ференцвароша».

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х матчах «Мидтьюлланн» не пропустил ни одного гола, забив при этом 7 раз

    • В последних 5-и официальных встречах «Ференцварош» проиграл только 1 раз

    • В последних 3-х очных поединках «Мидтьюлланн» стабильно обыгрывал «Ференцварош»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.55, а победа «Мидтьюлланна» — в 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Ференцварош» бросит все силы для того, чтобы спасти ситуацию. Команда победит, но не факт, что получится пройти дальше.

    Ставка: Победа «Ференцвароша» за 2.00.

    Прогноз: В 1-м тайме команды точно откроют счет в матче.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.75.

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    «Ференцварош» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ференцварош» спастись?
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