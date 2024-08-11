В матче первого тура турецкой Суперлиги «Самсунспор» на своем поле примет «Бешикташ». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Самсунспор» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Самсунспор»

Турнирное положение: «Самсунспор» по итогам прошлой кампании турецкой Суперлиги занял 13-ю строчку в середине таблицы.

Команда на три очка опередила зону вылета, а также на 18 баллов отстала от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле проиграл «Алмере Сити» (0:1).

Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках (официальных и контрольных), при одной мировой и одной победе.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмирован — Эмре Килиндж, дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Самсунспор» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Закономерно, что с такой формой коллектив будет явным аутсайдером поединка, особенно в игре против гранда турецкого футбола.

Мариус Муандилмаджи — лучший бомбардир клуба в турецкой лиге прошлого сезона с девятью голами.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Бешикташ» в прошлом сезоне провалил сезон в чемпионате Турции, заняв лишь шестую позицию.

В то же время, команда смогла выиграть Кубок Турции, чем несколько скрасила неудачную кампанию, и обеспечила себе путевку в Лигу Европы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб выиграл Суперкубок Турции, разгромив «Галатасарай» (5:0), который стал чемпионом в прошлом сезоне.

Этот успех продлил победную серию клуба в три поединка, которые были официальными и контрольными, и прошли нынешним летом.

Не сыграют: травмированы — Зайнутдинов, Терзи, Хаджиахметович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах (официальных и товарищеских) «Бешикташ» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Это говорит об отличной форме фаворита, особенно на фоне неубедительной формы соперника перед стартом турецкой Суперлиги.

Чиро Иммобиле — стал самым результативным игроком команды в Суперкубке Турции с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Самсунспора» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Самсунспора» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Бешикташа» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Фамаликана» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.35.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. И хотя дома их поединки не столь результативны, фактор гостей, которые являются фаворитом, обещает здесь стать решающим.

Ведь в трех из пяти последних матчей «Бешикташа» был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

Ставка: «Бешикташ» победит за 2.02