Самсунспор
Бешикташ
«Самсунспор»
Турнирное положение: «Самсунспор» по итогам прошлой кампании турецкой Суперлиги занял 13-ю строчку в середине таблицы.
Команда на три очка опередила зону вылета, а также на 18 баллов отстала от зоны еврокубков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле проиграл «Алмере Сити» (0:1).
Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках (официальных и контрольных), при одной мировой и одной победе.
Не сыграют: травмирован — Эмре Килиндж, дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Самсунспор» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Закономерно, что с такой формой коллектив будет явным аутсайдером поединка, особенно в игре против гранда турецкого футбола.
Мариус Муандилмаджи — лучший бомбардир клуба в турецкой лиге прошлого сезона с девятью голами.
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Бешикташ» в прошлом сезоне провалил сезон в чемпионате Турции, заняв лишь шестую позицию.
В то же время, команда смогла выиграть Кубок Турции, чем несколько скрасила неудачную кампанию, и обеспечила себе путевку в Лигу Европы.
Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб выиграл Суперкубок Турции, разгромив «Галатасарай» (5:0), который стал чемпионом в прошлом сезоне.
Этот успех продлил победную серию клуба в три поединка, которые были официальными и контрольными, и прошли нынешним летом.
Не сыграют: травмированы — Зайнутдинов, Терзи, Хаджиахметович, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах (официальных и товарищеских) «Бешикташ» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Это говорит об отличной форме фаворита, особенно на фоне неубедительной формы соперника перед стартом турецкой Суперлиги.
Чиро Иммобиле — стал самым результативным игроком команды в Суперкубке Турции с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Самсунспора» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Самсунспора» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Бешикташа» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Фамаликана» — в 6.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.35.
- 2.55Зенит — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. И хотя дома их поединки не столь результативны, фактор гостей, которые являются фаворитом, обещает здесь стать решающим.
Ведь в трех из пяти последних матчей «Бешикташа» был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.
Ставка: «Бешикташ» победит за 2.02