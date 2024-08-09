Спортинг
Риу Аве
«Спортинг»
Турнирное положение: «Спортинг» в прошлом сезоне заслуженно стал чемпионом. Лиссабонцы на 10 очков опередили земляков из «Бенфики».
При этом «Спортинг» не смог сделать золотой дубль. В финале Кубка страны команда в овертайме уступила «Порту» (1:2).
Спортинг — Риу Аве: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом лиссабонцы провели 3 контрольных поединка. В них команда добыла 2 победы при одной ничьей.
В своем последнем поединке «Спортинг» уступил. В Суперкубке Португалии команда в овертайме проиграла тому же «Порту» (3:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах лиссабонцы выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Нуну Сантуш, Джерри Сен Жюст — травмированы.
Состояние команды: Лиссабонцы явно намерены повторить успех прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится выгодно.
Поединки против «Риу Аве» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Спортинг» выиграл 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и до февральской ничьей (0:0) лиссабонцы 5 раз кряду обыгрывали «Риу Аве».
«Риу Аве»
Турнирное положение: Середняк португальского футбола в прошлом сезоне был верен себе. «Риу Аве» финишировал на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Риу Аве» довольно бледно выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась всего 38 забитыми мячами.
Последние матчи: Летом команда провела аж 7 спаррингов. В них «Риу Аве» добыл 2 виктории при 4 поражениях.
В последнем контрольном матче команда уступила «Суонси» (0:3). А вот чуть ранее случилась ничья с «Насьоналем» (1:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Риу Аве» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда смотрится не столь выгодно. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.
При этом «Риу Аве» крайне сложно противостоит местным грандам. Хотя в феврале команде удалось не уступить «Спортингу» (3:3).
А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Риу Аве» явно намерен оттяпать в Лиссабоне хотя бы ничью.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только в контрольных поединках команда смотрелась бледновато.
Статистика для ставок
- «Риу Аве» в среднем забивает гол за матч
- «Спортинг» летом выиграл 2 из 4 поединков
- Лиссабонцы уже почти 5 лет не проигрывают «Риу Аве»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 18.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.39 и 2.68.
- 1.85Олимпия — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Лиссабонцы выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.
Чемпион явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.
Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.07