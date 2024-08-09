9 августа в 1-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Риу Аве». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Риу Аве», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Спортинг» в прошлом сезоне заслуженно стал чемпионом. Лиссабонцы на 10 очков опередили земляков из «Бенфики».

При этом «Спортинг» не смог сделать золотой дубль. В финале Кубка страны команда в овертайме уступила «Порту» (1:2).

Последние матчи: летом лиссабонцы провели 3 контрольных поединка. В них команда добыла 2 победы при одной ничьей.

В своем последнем поединке «Спортинг» уступил. В Суперкубке Португалии команда в овертайме проиграла тому же «Порту» (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах лиссабонцы выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Нуну Сантуш, Джерри Сен Жюст — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лиссабонцы явно намерены повторить успех прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится выгодно.

Поединки против «Риу Аве» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Спортинг» выиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и до февральской ничьей (0:0) лиссабонцы 5 раз кряду обыгрывали «Риу Аве».

«Риу Аве»

Турнирное положение: Середняк португальского футбола в прошлом сезоне был верен себе. «Риу Аве» финишировал на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Риу Аве» довольно бледно выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась всего 38 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела аж 7 спаррингов. В них «Риу Аве» добыл 2 виктории при 4 поражениях.

В последнем контрольном матче команда уступила «Суонси» (0:3). А вот чуть ранее случилась ничья с «Насьоналем» (1:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Риу Аве» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда смотрится не столь выгодно. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

При этом «Риу Аве» крайне сложно противостоит местным грандам. Хотя в феврале команде удалось не уступить «Спортингу» (3:3).

А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Риу Аве» явно намерен оттяпать в Лиссабоне хотя бы ничью.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только в контрольных поединках команда смотрелась бледновато.

Статистика для ставок

«Риу Аве» в среднем забивает гол за матч

«Спортинг» летом выиграл 2 из 4 поединков

Лиссабонцы уже почти 5 лет не проигрывают «Риу Аве»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.39 и 2.68.

Прогноз: Лиссабонцы выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

Чемпион явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.07