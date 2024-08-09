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    Сумеет ли «Спортинг» разгромить «Риу Аве»?

    «Спортинг» — «Риу Аве». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 9 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Риу Аве»
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    Жени Катамо
    9 августа в 1-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Риу Аве». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Риу Аве», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 09 Августа 2024 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:15 Риу Аве

    Риу Аве

  • Вила-ду-Конде
    •

    «Спортинг»

    Турнирное положение: «Спортинг» в прошлом сезоне заслуженно стал чемпионом. Лиссабонцы на 10 очков опередили земляков из «Бенфики».

    При этом «Спортинг» не смог сделать золотой дубль. В финале Кубка страны команда в овертайме уступила «Порту» (1:2).

    Спортинг — Риу Аве: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом лиссабонцы провели 3 контрольных поединка. В них команда добыла 2 победы при одной ничьей.

    В своем последнем поединке «Спортинг» уступил. В Суперкубке Португалии команда в овертайме проиграла тому же «Порту» (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах лиссабонцы выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Нуну Сантуш, Джерри Сен Жюст — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Лиссабонцы явно намерены повторить успех прошлого сезона. Да и состав команды по именам смотрится выгодно.

    Поединки против «Риу Аве» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Спортинг» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и до февральской ничьей (0:0) лиссабонцы 5 раз кряду обыгрывали «Риу Аве».

    «Риу Аве»

    Турнирное положение: Середняк португальского футбола в прошлом сезоне был верен себе. «Риу Аве» финишировал на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Риу Аве» довольно бледно выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась всего 38 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела аж 7 спаррингов. В них «Риу Аве» добыл 2 виктории при 4 поражениях.

    В последнем контрольном матче команда уступила «Суонси» (0:3). А вот чуть ранее случилась ничья с «Насьоналем» (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Риу Аве» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда смотрится не столь выгодно. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

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    При этом «Риу Аве» крайне сложно противостоит местным грандам. Хотя в феврале команде удалось не уступить «Спортингу» (3:3).

    А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Риу Аве» явно намерен оттяпать в Лиссабоне хотя бы ничью.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только в контрольных поединках команда смотрелась бледновато.

    Статистика для ставок

    • «Риу Аве» в среднем забивает гол за матч

    • «Спортинг» летом выиграл 2 из 4 поединков

    • Лиссабонцы уже почти 5 лет не проигрывают «Риу Аве»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 18.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.39 и 2.68.

    Прогноз: Лиссабонцы выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    Чемпион явно не допустит недооценки соперника, плюс постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

    Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.07

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    «Спортинг» — «Риу Аве»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Спортинг» разгромить «Риу Аве»?
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