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    «Эльфсборг» ждет коллизия?

    «Риека» — «Эльфсборг». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Риека» — «Эльфсборг»
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    «Эльфсборг»
    8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Риека» и «Эльфсборг». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Риека

  • Риека
    •  Риека 21:00 Эльфсборг

    Эльфсборг

  • Борас
    •

    «Риека»

    Турнирное положение: «Риека» классно стартовала в своем чемпионате. В первом туре команда разгромила загребскую «Локомотиву» (4:0).

    При этом «Риека» в прошлом раунде Лиги Европы прошла румынский барьер. «Хунедоара» была обыграна с трудом — 0:0, 1:0.

    Риека — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в трех своих последних поединках команда не пропустила ни разу. Да и не проигрывает «Риека» в 4 матчах кряду.

    Причем «Риека» летом провела 6 контрольных поединков. В них хорваты выиграли трижды при 2 коллизиях.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Риека» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Хорватский клуб смотрится весьма прилично. Да и оборона команды напоминает бетон.

    При этом «Риека» явно прибавляет с каждым поединком. Да и настрой на битву со шведами уж точно будет максимальным.

    Очевидно, что хорваты будут действовать первым номером. Номинальные хозяева постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: Шведы явно нацелены на проход в групповой раунд. «Эльфсборг» давно зарекомендовал себя ершистым еврокубковым бойцом.

    Причем «Эльфсборг» не столь успешно выступает в чемпионате Швеции. Команда сейчас находится на 7 позиции в турнирной таблице.

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    • Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла молдавский «Шериф». В первой встрече шведы выиграли со счетом 1:0, а затем уверенно добили оппонента (2:0).

    В минувшем туре своего чемпионата «Эльфсборг» уступил. Дома команда не сумела сладить с «Юргорденом» (1:2).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках шведы отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: уверенный проход молдавского барьера явно не расхолодит команду. Да и с хорватами «Эльфсборг» вполне способен пободаться.

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    Средняя результативность команды составляет почти 2 гола за матч. В 17 поединках чемпионата Швеции игроки клуба забили 33 мяча.

    При этом «Эльфсборг» имеет вполне качественный подбор игроков. Да и последняя коллизия в чемпионате явно встряхнула команду.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и в плане реализации шведы способны поднатореть.

    Статистика для ставок

    • «Эльфсборг» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Риека» не проигрывала в 4 своих последних поединках

    • Хорваты в 3 последних матчах оставляли свои владения сухими

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Риека» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.47.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

    Прогноз: Хорваты явно максимально воспользуются преимуществом своего поля.

    Шведы слишком нестабильны, плюс в своем последнем матче чемпионата допустили немало просчетов в обороне.

    Ставка: Победа «Риеки» за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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    «Риека» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. «Эльфсборг» ждет коллизия?
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