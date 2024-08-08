8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Риека» и «Эльфсборг». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Риека»

Турнирное положение: «Риека» классно стартовала в своем чемпионате. В первом туре команда разгромила загребскую «Локомотиву» (4:0).

При этом «Риека» в прошлом раунде Лиги Европы прошла румынский барьер. «Хунедоара» была обыграна с трудом — 0:0, 1:0.

Последние матчи: в трех своих последних поединках команда не пропустила ни разу. Да и не проигрывает «Риека» в 4 матчах кряду.

Причем «Риека» летом провела 6 контрольных поединков. В них хорваты выиграли трижды при 2 коллизиях.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Риека» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Хорватский клуб смотрится весьма прилично. Да и оборона команды напоминает бетон.

При этом «Риека» явно прибавляет с каждым поединком. Да и настрой на битву со шведами уж точно будет максимальным.

Очевидно, что хорваты будут действовать первым номером. Номинальные хозяева постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: Шведы явно нацелены на проход в групповой раунд. «Эльфсборг» давно зарекомендовал себя ершистым еврокубковым бойцом.

Причем «Эльфсборг» не столь успешно выступает в чемпионате Швеции. Команда сейчас находится на 7 позиции в турнирной таблице.

Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла молдавский «Шериф». В первой встрече шведы выиграли со счетом 1:0, а затем уверенно добили оппонента (2:0).

В минувшем туре своего чемпионата «Эльфсборг» уступил. Дома команда не сумела сладить с «Юргорденом» (1:2).

В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках шведы отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: уверенный проход молдавского барьера явно не расхолодит команду. Да и с хорватами «Эльфсборг» вполне способен пободаться.

Средняя результативность команды составляет почти 2 гола за матч. В 17 поединках чемпионата Швеции игроки клуба забили 33 мяча.

При этом «Эльфсборг» имеет вполне качественный подбор игроков. Да и последняя коллизия в чемпионате явно встряхнула команду.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и в плане реализации шведы способны поднатореть.

Статистика для ставок

«Эльфсборг» в среднем забивает 2 гола за матч

«Риека» не проигрывала в 4 своих последних поединках

Хорваты в 3 последних матчах оставляли свои владения сухими

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Риека» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.47.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

Прогноз: Хорваты явно максимально воспользуются преимуществом своего поля.

Шведы слишком нестабильны, плюс в своем последнем матче чемпионата допустили немало просчетов в обороне.

Ставка: Победа «Риеки» за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.11