Риека
Эльфсборг
«Риека»
Турнирное положение: «Риека» классно стартовала в своем чемпионате. В первом туре команда разгромила загребскую «Локомотиву» (4:0).
При этом «Риека» в прошлом раунде Лиги Европы прошла румынский барьер. «Хунедоара» была обыграна с трудом — 0:0, 1:0.
Риека — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в трех своих последних поединках команда не пропустила ни разу. Да и не проигрывает «Риека» в 4 матчах кряду.
Причем «Риека» летом провела 6 контрольных поединков. В них хорваты выиграли трижды при 2 коллизиях.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Риека» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Хорватский клуб смотрится весьма прилично. Да и оборона команды напоминает бетон.
При этом «Риека» явно прибавляет с каждым поединком. Да и настрой на битву со шведами уж точно будет максимальным.
Очевидно, что хорваты будут действовать первым номером. Номинальные хозяева постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей.
«Эльфсборг»
Турнирное положение: Шведы явно нацелены на проход в групповой раунд. «Эльфсборг» давно зарекомендовал себя ершистым еврокубковым бойцом.
Причем «Эльфсборг» не столь успешно выступает в чемпионате Швеции. Команда сейчас находится на 7 позиции в турнирной таблице.
Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла молдавский «Шериф». В первой встрече шведы выиграли со счетом 1:0, а затем уверенно добили оппонента (2:0).
В минувшем туре своего чемпионата «Эльфсборг» уступил. Дома команда не сумела сладить с «Юргорденом» (1:2).
В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках шведы отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: уверенный проход молдавского барьера явно не расхолодит команду. Да и с хорватами «Эльфсборг» вполне способен пободаться.
Средняя результативность команды составляет почти 2 гола за матч. В 17 поединках чемпионата Швеции игроки клуба забили 33 мяча.
При этом «Эльфсборг» имеет вполне качественный подбор игроков. Да и последняя коллизия в чемпионате явно встряхнула команду.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и в плане реализации шведы способны поднатореть.
Статистика для ставок
- «Эльфсборг» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Риека» не проигрывала в 4 своих последних поединках
- Хорваты в 3 последних матчах оставляли свои владения сухими
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Риека» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.47.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.83 и 1.98.
- 1.78Брага — Серветт: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.35Панатинаикос — Аякс: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Хорваты явно максимально воспользуются преимуществом своего поля.
Шведы слишком нестабильны, плюс в своем последнем матче чемпионата допустили немало просчетов в обороне.
Ставка: Победа «Риеки» за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.11