ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур Алексанян выигрывал Олимпиаду еще в 2016 году7 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Юрий Ковтун«Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане Якоб Ингебригтсен и его преследователи6 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 00:24
    • Павлюченкова вылетела на стадии первого круга турнира в Торонто
  • 23:30
    • Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Рейнджерс» в матче отбора Лиги чемпионов
  • 21:57
    • Нидерландские велогонщики завоевали золотые медали Олимпиады — 2024
  • 18:43
    • Ковтун о Глушенкове: Видно, парень амбициозный, заряженный
  • 18:07
    • Ковтун о «Зените»: Семак явно поставил на мощный старт
    Все новости спорта

    «Виктория» добьётся победы в гостях?

    «Кривбасс» — «Виктория». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, Лига Европы, 8 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Кривбасс» — «Виктория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Загреб — «Виктория»
    В третьем отборочном раунде Лиги Европы 8 августа пройдет матч «Кривбасс» — «Виктория». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Кривбасс» — «Виктория», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кривбасс»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Украины, в рамках первого тура «Кривбасс» одержал домашнюю победу над одесским «Черноморцем» (1:0).

    Последние матчи: «Кривбасс» на правах бронзового призёра чемпионата Украины получил прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Межсезонье: В летнее межсезонье «Кривбасс» провёл 7 товарищеских матча: 3 победы, 3 ничьи и 1 поражение.

    «Виктория»

    Турнирная таблица: Набирает обороты чемпионат Чехии, в котором «Виктория» занимает 4 строчку. После трёх туров команда из Пльзень набрала 7 очков.

  • «Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане
  • Эксклюзивное интервью с трехкратным чемпионом России, работающим сейчас в команде-лидере первенства Казахстана
  • Вчера

    • Последние матчи: «Виктория» на правах бронзового призёра получила путёвку в третий отборочный раунд Лиги Европы, минуя первые два этапа квалификации.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Межсезонье: В летнее межсезонье «Виктория» провёла 6 товарищеских матча: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

    Статистика для ставок

    • 28 января 2024 «Виктория» выиграла у «Кривбасса» в товарищеской игре (3:0)

    • «Кривбасс» и «Виктория» стартуют с третьего отборочного раунда Лиги Европы

    • Беспроигрышная серия «Виктория» составляет 4 матча: 2 победы и 2 ничьи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Кривбасса» — в 5.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.99.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Пол — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Бублик — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Давидович-Фокин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пакш — Морнар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Славия Прага — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Копенгаген — Баник Острава
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Хеккен — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Санкт-Галлен — Шленск Вроцлав
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • Прогноз на матч Слован Братислава — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Интер — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.95
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кривбасс» — «Виктория»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. «Виктория» добьётся победы в гостях?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры