«Килмарнок» на своем поле примет «Тромсе» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 8 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Килмарнок» — «Тромсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тромсе»

Турнирное положение: «Тромсе» начал выступления в еврокубках с Лиги Европы, где не сумел пройти и одной стадии.

Во втором раунде турнира команда по сумме двух поединков с общим результатом 1:2 уступила бельгийскому «Серкль Брюгге», после чего опустилась в Лигу конференций.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура шотландской Премьер-лиге потерпела разгром от чемпиона «Селтика» (0:4) на выезде.

Эта неудача оформила мини-серию поражений хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций и национальное первенство новой кампании.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх в разных турнирах «Килмарнок» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит коллективу хороших шансов на успех, тем более что его соперник — не из легких, и при этом имеет куда больше игровой практики официальных матчей.

Дэвид Уотсон — пока что автор единственного гола команды в трех матчах разных турниров нового сезона.

«Тромсе»

Турнирное положение: «Тромсе» благодаря третьему месту в чемпионате Норвегии вышел в Лигу конференций, где начал выступления во втором раунде.

В данном круге турнира команда прошла финский «КуПС», обыграв на выезде со счетом 1:0, после чего с аналогичным результатом победил дома.

Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в 18-м туре норвежского первенства уступил на чужом поле «Русенборгу» (0:1).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на его национальное первенство и Лигу конференций.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Тромсе» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Лассе Нордас — лучший бомбардир команды в норвежской лиге с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Килмарнока» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Тромсе» не проиграл

в пяти последних матчах «Тромсе» забивали меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Килмарнок» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.45, победа «Тромсе» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было в их четырех последних выездных поединках.

В двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в пяти последних матчах «Тромсе».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.18