Килмарнок
Tromsoe
«Тромсе»
Турнирное положение: «Тромсе» начал выступления в еврокубках с Лиги Европы, где не сумел пройти и одной стадии.
Во втором раунде турнира команда по сумме двух поединков с общим результатом 1:2 уступила бельгийскому «Серкль Брюгге», после чего опустилась в Лигу конференций.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура шотландской Премьер-лиге потерпела разгром от чемпиона «Селтика» (0:4) на выезде.
Эта неудача оформила мини-серию поражений хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций и национальное первенство новой кампании.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх в разных турнирах «Килмарнок» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит коллективу хороших шансов на успех, тем более что его соперник — не из легких, и при этом имеет куда больше игровой практики официальных матчей.
Дэвид Уотсон — пока что автор единственного гола команды в трех матчах разных турниров нового сезона.
«Тромсе»
Турнирное положение: «Тромсе» благодаря третьему месту в чемпионате Норвегии вышел в Лигу конференций, где начал выступления во втором раунде.
В данном круге турнира команда прошла финский «КуПС», обыграв на выезде со счетом 1:0, после чего с аналогичным результатом победил дома.
Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в 18-м туре норвежского первенства уступил на чужом поле «Русенборгу» (0:1).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на его национальное первенство и Лигу конференций.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Тромсе» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Лассе Нордас — лучший бомбардир команды в норвежской лиге с восемью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Килмарнока» забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей «Тромсе» не проиграл
- в пяти последних матчах «Тромсе» забивали меньше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Килмарнок» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.45, победа «Тромсе» — в 2.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.
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Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было в их четырех последних выездных поединках.
В двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в пяти последних матчах «Тромсе».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.18