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    Воспользуется ли «Тромсе» проблемами «Килмарнока»?

    «Килмарнок» — «Тромсе». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Килмарнок» — «Тромсе»
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    Дэниэл Армстронг («Килмарнок»)
    «Килмарнок» на своем поле примет «Тромсе» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 8 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Килмарнок» — «Тромсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Килмарнок

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Килмарнок 21:00 Tromsoe

    Tromsoe

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Тромсе»

    Турнирное положение: «Тромсе» начал выступления в еврокубках с Лиги Европы, где не сумел пройти и одной стадии.

    Во втором раунде турнира команда по сумме двух поединков с общим результатом 1:2 уступила бельгийскому «Серкль Брюгге», после чего опустилась в Лигу конференций.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура шотландской Премьер-лиге потерпела разгром от чемпиона «Селтика» (0:4) на выезде.

    Эта неудача оформила мини-серию поражений хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций и национальное первенство новой кампании.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх в разных турнирах «Килмарнок» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не сулит коллективу хороших шансов на успех, тем более что его соперник — не из легких, и при этом имеет куда больше игровой практики официальных матчей.

    Дэвид Уотсон — пока что автор единственного гола команды в трех матчах разных турниров нового сезона.

    «Тромсе»

    Турнирное положение: «Тромсе» благодаря третьему месту в чемпионате Норвегии вышел в Лигу конференций, где начал выступления во втором раунде.

    В данном круге турнира команда прошла финский «КуПС», обыграв на выезде со счетом 1:0, после чего с аналогичным результатом победил дома.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в 18-м туре норвежского первенства уступил на чужом поле «Русенборгу» (0:1).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на его национальное первенство и Лигу конференций.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Тромсе» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

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    Лассе Нордас — лучший бомбардир команды в норвежской лиге с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Килмарнока» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Тромсе» не проиграл

    • в пяти последних матчах «Тромсе» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Килмарнок» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.45, победа «Тромсе» — в 2.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было в их четырех последних выездных поединках.

    В двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в пяти последних матчах «Тромсе».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.18

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    «Килмарнок» — «Тромсе»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. Воспользуется ли «Тромсе» проблемами «Килмарнока»?
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