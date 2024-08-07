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    «Вилланам» ничего не светит?!

    «Астон Вилла» — «Атлетик». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Атлетик»
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    «Астон Вилла»
    7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Атлетик». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Августа 2024 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 21:30 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» минувший сезон провели достаточно успешно. «Астон Вилла» финишировала на 4 месте в АПЛ.

    При этом «Астон Вилла» в минувшем чемпионате Англии выиграла 20 матчах из 38. А вот в свои ворота бирмингемцы пропустили 61 мяч.

    Астон Вилла — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом «вилланы» провели 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 2 раза при 3 поражениях.

    Причем «Астон Вилла» в последнем поединке уступила «Америке» (0:1). А вот до того случилась коллизия в матче с «Лейпцигом» (0:2).

    В 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних спаррингах бирмингемцы проиграли. Хотя до того «Астон Вилла» выиграла дважды кряду.

    При этом «Астон Вилла» традиционно успешно противостоит баскам. В 4 очных поединках англичане выиграли 2 раза при 2 паритетах.

    Наверняка англичане будут максимально активны в атаке. Да и пора бы англичанам возвращаться на победный путь.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Эта команда провела удачный минувший сезон. «Атлетик» занял итоговое 5 место в Примере.

    При этом «Атлетик» в 38 поединках настрелял 61 мяч в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем менее гола за матч — 37 мячей.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже активно началась. В 5 спаррингах баски выиграли 3 раза при 2 коллизиях.

    При этом «Атлетик» в последней контрольной встрече сумел одолеть «Осасуну» (2:1). А вот до того баски переиграли «Эйбар» (1:0).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам достаточно неплохой. Да и в последних спаррингах баски преуспевали.

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    Вообще, «Атлетик» прекрасно обороняется. Вот только провалы все равно проскакивают, как в матче с лиссабонским «Спортингом» (0:3).

    Явно скажет свое веское слово Иньяки Уильямс. В минувшем чемпионате Испании он отличился 12 точными ударами.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация победить в третьем матче кряду у них присутствует.

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» проиграла в 3 своих последних контрольных матчах

    • «Атлетик» победил в 2 своих последних спаррингах

    • «Вилланы» еще ни разу не проигрывали баскам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: Баски явно постараются прибавить в плане реализации.

    «Вилланы» уступили в 3 своих последних поединках, да и соперник выглядит весьма прилично.

    Ставка: Победа «Атлетика» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 3.00

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    «Астон Вилла» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. «Вилланам» ничего не светит?!
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