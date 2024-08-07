Астон Вилла
Атлетик
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» минувший сезон провели достаточно успешно. «Астон Вилла» финишировала на 4 месте в АПЛ.
При этом «Астон Вилла» в минувшем чемпионате Англии выиграла 20 матчах из 38. А вот в свои ворота бирмингемцы пропустили 61 мяч.
Астон Вилла — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом «вилланы» провели 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 2 раза при 3 поражениях.
Причем «Астон Вилла» в последнем поединке уступила «Америке» (0:1). А вот до того случилась коллизия в матче с «Лейпцигом» (0:2).
В 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в трех последних спаррингах бирмингемцы проиграли. Хотя до того «Астон Вилла» выиграла дважды кряду.
При этом «Астон Вилла» традиционно успешно противостоит баскам. В 4 очных поединках англичане выиграли 2 раза при 2 паритетах.
Наверняка англичане будут максимально активны в атаке. Да и пора бы англичанам возвращаться на победный путь.
«Атлетик»
Турнирное положение: Эта команда провела удачный минувший сезон. «Атлетик» занял итоговое 5 место в Примере.
При этом «Атлетик» в 38 поединках настрелял 61 мяч в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем менее гола за матч — 37 мячей.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже активно началась. В 5 спаррингах баски выиграли 3 раза при 2 коллизиях.
При этом «Атлетик» в последней контрольной встрече сумел одолеть «Осасуну» (2:1). А вот до того баски переиграли «Эйбар» (1:0).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам достаточно неплохой. Да и в последних спаррингах баски преуспевали.
Вообще, «Атлетик» прекрасно обороняется. Вот только провалы все равно проскакивают, как в матче с лиссабонским «Спортингом» (0:3).
Явно скажет свое веское слово Иньяки Уильямс. В минувшем чемпионате Испании он отличился 12 точными ударами.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация победить в третьем матче кряду у них присутствует.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» проиграла в 3 своих последних контрольных матчах
- «Атлетик» победил в 2 своих последних спаррингах
- «Вилланы» еще ни разу не проигрывали баскам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.
- 2.29Карабах — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.16Динамо Киев — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.80Лилль — Фенербахче: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: Баски явно постараются прибавить в плане реализации.
«Вилланы» уступили в 3 своих последних поединках, да и соперник выглядит весьма прилично.
Ставка: Победа «Атлетика» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 3.00