5 августа в 3-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Спартак» Москва и «Крылья Советов». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Москва — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак» Москва

Турнирное положение: пока «Спартак» идет седьмым с тремя очками в таблице РПЛ.

Последние матчи: во втором туре в ярком матче команда Деяна Станковича победила «Химки». Особенно хорош был аргентинский новичок Эсекьел Барко, открывший счет после прямого удара со штрафного и дирижировавший всеми атаками команды. Также забивали Манфред Угальде и Срджан Бабич.

В Кубке России «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 3:0.

Не сыграют: потерь основных игроков нет.

Состояние команды: постепенно «Спартак» меняется и подстраивается под требования главного тренера Деяна Станковича, последние два матча команда провела очень сильно, стал забивать даже нападающий Угальде. Но все равно пока в игре нет запаса прочности и необходимого баланса.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: пока команда Виталия Осинькина замыкает таблицу РПЛ с 0 очков.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: во втором туре «Крылья Советов» на своем поле уступили «Ростову» со счетом 1:3, показывая футбол довольно неплохого качества, но имея проблемы с реализацией моментов и не самую лучшую игру в защите. Единственный мяч забил Фернандо Ороско.

В Кубке России было поражение в гостях от махачкалинского «Динамо» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицирован защитник Роман Евгеньев.

Состояние команды: после летних потерь и травм ведущих игроков «Крылья Советов» пока никак не могут оправиться, хотя игра смотрится довольно неплохо и местами даже очень привлекательно. Но все равно надо ждать пока наберут форму лидеры (Ежов, Гарре, Костанца).

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Крылья Советов» разгромили «Спартак» дома со счетом 4:0, но уступили в гостях 0:3

В позапрошлом сезоне оба матча остались за самарцами (2:1, 1:0)

В этом сезоне «КС» проиграли все три матча, «Спартак» имеет две победы и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 1,55, а на «Крылья Советов» — 6,5, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

Прогноз: обе команды гораздо лучше действуют впереди, стараются играть в атакующей манере, поэтому голы должны быть. К тому погода сейчас способствует результативному футболу.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,74.

Прогноз: также можно рискнуть и попробовать вариант, что самарцы зацепят очко, все-таки «Спартак» очень нестабильная команда, а гости могут играть на встречных курсах и не будут отсиживать сзади.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 2,55.