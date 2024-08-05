Спартак
Крылья Советов
«Спартак» Москва
Турнирное положение: пока «Спартак» идет седьмым с тремя очками в таблице РПЛ.
Последние матчи: во втором туре в ярком матче команда Деяна Станковича победила «Химки». Особенно хорош был аргентинский новичок Эсекьел Барко, открывший счет после прямого удара со штрафного и дирижировавший всеми атаками команды. Также забивали Манфред Угальде и Срджан Бабич.
Спартак — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
В Кубке России «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 3:0.
Не сыграют: потерь основных игроков нет.
Состояние команды: постепенно «Спартак» меняется и подстраивается под требования главного тренера Деяна Станковича, последние два матча команда провела очень сильно, стал забивать даже нападающий Угальде. Но все равно пока в игре нет запаса прочности и необходимого баланса.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: пока команда Виталия Осинькина замыкает таблицу РПЛ с 0 очков.
Последние матчи: во втором туре «Крылья Советов» на своем поле уступили «Ростову» со счетом 1:3, показывая футбол довольно неплохого качества, но имея проблемы с реализацией моментов и не самую лучшую игру в защите. Единственный мяч забил Фернандо Ороско.
В Кубке России было поражение в гостях от махачкалинского «Динамо» (0:1).
Не сыграют: дисквалифицирован защитник Роман Евгеньев.
Состояние команды: после летних потерь и травм ведущих игроков «Крылья Советов» пока никак не могут оправиться, хотя игра смотрится довольно неплохо и местами даже очень привлекательно. Но все равно надо ждать пока наберут форму лидеры (Ежов, Гарре, Костанца).
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Крылья Советов» разгромили «Спартак» дома со счетом 4:0, но уступили в гостях 0:3
- В позапрошлом сезоне оба матча остались за самарцами (2:1, 1:0)
- В этом сезоне «КС» проиграли все три матча, «Спартак» имеет две победы и одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 1,55, а на «Крылья Советов» — 6,5, ничью букмекеры оценивают в 4,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.
- 1.75Факел — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.92ЦСКА — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.73Ахмат — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: обе команды гораздо лучше действуют впереди, стараются играть в атакующей манере, поэтому голы должны быть. К тому погода сейчас способствует результативному футболу.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1,74.
Прогноз: также можно рискнуть и попробовать вариант, что самарцы зацепят очко, все-таки «Спартак» очень нестабильная команда, а гости могут играть на встречных курсах и не будут отсиживать сзади.
Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 2,55.