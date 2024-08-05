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    «Крылья Советов» ввяжутся в открытый футбол

    «Спартак» Москва — «Крылья Советов». Ставка (к. 1,74) и прогноз на чемпионат России 5 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» Москва — «Крылья Советов»
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    Эзекьель Барко с ходу влился в состав «Спартака»
    5 августа в 3-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Спартак» Москва и «Крылья Советов». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Москва — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Августа 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 20:00 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Спартак» Москва

    Турнирное положение: пока «Спартак» идет седьмым с тремя очками в таблице РПЛ.

    Последние матчи: во втором туре в ярком матче команда Деяна Станковича победила «Химки». Особенно хорош был аргентинский новичок Эсекьел Барко, открывший счет после прямого удара со штрафного и дирижировавший всеми атаками команды. Также забивали Манфред Угальде и Срджан Бабич.

    Спартак — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    В Кубке России «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 3:0.

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    • Не сыграют: потерь основных игроков нет.

    Состояние команды: постепенно «Спартак» меняется и подстраивается под требования главного тренера Деяна Станковича, последние два матча команда провела очень сильно, стал забивать даже нападающий Угальде. Но все равно пока в игре нет запаса прочности и необходимого баланса.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: пока команда Виталия Осинькина замыкает таблицу РПЛ с 0 очков.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: во втором туре «Крылья Советов» на своем поле уступили «Ростову» со счетом 1:3, показывая футбол довольно неплохого качества, но имея проблемы с реализацией моментов и не самую лучшую игру в защите. Единственный мяч забил Фернандо Ороско.

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    В Кубке России было поражение в гостях от махачкалинского «Динамо» (0:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован защитник Роман Евгеньев.

    Состояние команды: после летних потерь и травм ведущих игроков «Крылья Советов» пока никак не могут оправиться, хотя игра смотрится довольно неплохо и местами даже очень привлекательно. Но все равно надо ждать пока наберут форму лидеры (Ежов, Гарре, Костанца).

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Крылья Советов» разгромили «Спартак» дома со счетом 4:0, но уступили в гостях 0:3

    • В позапрошлом сезоне оба матча остались за самарцами (2:1, 1:0)

    • В этом сезоне «КС» проиграли все три матча, «Спартак» имеет две победы и одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 1,55, а на «Крылья Советов» — 6,5, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

    Прогноз: обе команды гораздо лучше действуют впереди, стараются играть в атакующей манере, поэтому голы должны быть. К тому погода сейчас способствует результативному футболу.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,74.

    Прогноз: также можно рискнуть и попробовать вариант, что самарцы зацепят очко, все-таки «Спартак» очень нестабильная команда, а гости могут играть на встречных курсах и не будут отсиживать сзади.

    Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 2,55.

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    «Спартак» Москва — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на футбол. «Крылья Советов» ввяжутся в открытый футбол
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