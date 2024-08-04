«Динамо» из Махачкалы примет на своем поле «Пари» из Нижнего Новгорода в 3-м туре РПЛ-2024/25. Матч состоится 4 августа и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Команда из Махачкалы прошлый сезон провела в первой лиге, где финишировала на второй строке и благодаря этому получила прямой билет в элиту.

В РПЛ на текущий момент «Динамо» с двумя набранными очками находится в середине турнирной таблицы.

Последние матчи: Накануне данного поединка махачкалинцы в матче группового этапа Кубка страны на своем поле минимально выиграли у «Крыльев Советов» 1:0. А перед этим они дважды кряду сыграли вничью в играх чемпионата — в гостях с «Химками» 1:1 и с «Краснодаром» 0:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Динамовцы» пока в новом сезоне еще не уступали в официальных встречах. У них на счету две мировые и одна победа. Причем за все это время они пропустили лишь один гол. Правда, и забили они немного — только два гола. Последний раз в официальной встрече коллектив был повержен еще в конце мая.

«Пари НН»

Турнирное положение: Клуб из Нижнего Новгорода отстоял свое место в элите только после стыков, выиграв противостояние у тульского «Арсенала» — 1:2 и 2:0.

В новом же первенстве он еще не набрал баллов и плетется в нижней части турнирной таблицы.

Календарь и таблица РПЛ

Последние матчи: Несколько дней тому назад нижегородцы проиграли в гостях «Ахмату» 1:4 в матче группового этапа Кубка России. А перед этим они потерпели два фиаско в чемпионате страны — дома от «Рубина» 2:4 и от ЦСКА 0:3.

Не сыграют: Мамаду Маига и Константин Марадишвили находятся в лазарете команды.

Состояние команды: В новом сезоне «Пари НН» проиграл все три официальные игры. И во всех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей. Но только в одном случае коллектив не смог забить. А выиграть команда в рамках чемпионата смогла лишь один поединок из 14 минувших.

Статистика для ставок

«Динамо» дома не уступает вот уже на протяжении семи игр кряду, выиграв шесть из них

«Пари НН» в гостях проиграл пять из семи предыдущих встреч при одной победе

Ранее между собой эти команды не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 2.21, победа «Пари НН» — 3.73, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.36 и 1.57 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что махачкалинцы на своем поле, где они выступают особо успешно, смогут обыграть неуверенных в гостях нижегородцев.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.21.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен забитыми мячами, так как «динамовцы» дома забивают зачастую, а «Пари НН» также редко уходит с поля без гола.

Ставка: обе забьют за 2.05.