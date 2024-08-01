Полесье
Олимпия Любляна
«Полесье»
Турнирная таблица: В чемпионате Украины «Полесье» финишировал на 5 месте, набрав 50 очков. Участник Лиги конференций новый сезон начнет гостевым матчем против команды «Рух», который запланирован на 3 августа.
Последние матчи: В еврокубках «Полесье» стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. В первом матче против словенской «Олимпии» было зафиксировано поражение (0:2).
Полесье — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: Перед стартом официального сезона «Полесье» провёл 4 товарищеских матча, в которых выиграл у «Вереса» (4:1), ЛНЗ «Черкассы» (1:0) и «Кудривка-Нива» (2:1).
«Олимпия»
Турнирная таблица: В чемпионате Словении прошли матчи второго тура. «Олимпия» одержала вторую победу подряд. После виктории над командой «Приморье» (2:0), последовала успешная игра против «Копера» (1:0).
Последние матчи: В еврокубках «Олимпия» начала своё выступление со второго отборочного раунда Лиги конференций. Клуб из Словении переиграл «Полесье» (2:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Олимпия» сыграла во всех трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов команда из Любляны выиграла у «Валмиеры» из Латвии, болгарского «Лудогорца», но проиграла турецкому «Галатасараю».
Статистика для ставок
- Победная серия «Олимпии» составляет 7 матчей
- «Полесье» стартовало в Лиге конференций с поражения
- «Олимпия» — «Полесье» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.45, а победа «Олимпии» — в 2.68.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.84 и 1.94 соответственно.
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Прогноз: «Олимпия» хоть и не фаворит матча, но вполне может нанести новое поражение своему сопернику, как более опытная еврокубковая команда.
Ставка: Победа «Олимпии» с коэффициентом 2.68.
Прогноз: Есть также вероятность, что команды сыграют по низам, как и в первом матче противостояния.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.94.