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    «Олимпия» добьёт своего соперника?

    «Полесье» — «Олимпия». Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Олимпия»
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    «Олимпия» — «Полесье»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Полесье» — «Олимпия». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Олимпия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Полесье

  • Житомир
    •  Полесье 19:00 Олимпия Любляна

    Олимпия Любляна

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Полесье»

    Турнирная таблица: В чемпионате Украины «Полесье» финишировал на 5 месте, набрав 50 очков. Участник Лиги конференций новый сезон начнет гостевым матчем против команды «Рух», который запланирован на 3 августа.

    Последние матчи: В еврокубках «Полесье» стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. В первом матче против словенской «Олимпии» было зафиксировано поражение (0:2).

    Полесье — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.443.492.73Бонус180%
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Межсезонье: Перед стартом официального сезона «Полесье» провёл 4 товарищеских матча, в которых выиграл у «Вереса» (4:1), ЛНЗ «Черкассы» (1:0) и «Кудривка-Нива» (2:1).

    «Олимпия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Словении прошли матчи второго тура. «Олимпия» одержала вторую победу подряд. После виктории над командой «Приморье» (2:0), последовала успешная игра против «Копера» (1:0).

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    • Последние матчи: В еврокубках «Олимпия» начала своё выступление со второго отборочного раунда Лиги конференций. Клуб из Словении переиграл «Полесье» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Олимпия» сыграла во всех трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов команда из Любляны выиграла у «Валмиеры» из Латвии, болгарского «Лудогорца», но проиграла турецкому «Галатасараю».

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Олимпии» составляет 7 матчей

    • «Полесье» стартовало в Лиге конференций с поражения

    • «Олимпия» — «Полесье» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.45, а победа «Олимпии» — в 2.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.84 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: «Олимпия» хоть и не фаворит матча, но вполне может нанести новое поражение своему сопернику, как более опытная еврокубковая команда.

    Ставка: Победа «Олимпии» с коэффициентом 2.68.

    Прогноз: Есть также вероятность, что команды сыграют по низам, как и в первом матче противостояния.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.94.

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