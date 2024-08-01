Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Полесье» — «Олимпия». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Олимпия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Полесье»

Турнирная таблица: В чемпионате Украины «Полесье» финишировал на 5 месте, набрав 50 очков. Участник Лиги конференций новый сезон начнет гостевым матчем против команды «Рух», который запланирован на 3 августа.

Последние матчи: В еврокубках «Полесье» стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. В первом матче против словенской «Олимпии» было зафиксировано поражение (0:2).

Полесье — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.443.492.73Бонус180%

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: Перед стартом официального сезона «Полесье» провёл 4 товарищеских матча, в которых выиграл у «Вереса» (4:1), ЛНЗ «Черкассы» (1:0) и «Кудривка-Нива» (2:1).

«Олимпия»

Турнирная таблица: В чемпионате Словении прошли матчи второго тура. «Олимпия» одержала вторую победу подряд. После виктории над командой «Приморье» (2:0), последовала успешная игра против «Копера» (1:0).

Последние матчи: В еврокубках «Олимпия» начала своё выступление со второго отборочного раунда Лиги конференций. Клуб из Словении переиграл «Полесье» (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Олимпия» сыграла во всех трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов команда из Любляны выиграла у «Валмиеры» из Латвии, болгарского «Лудогорца», но проиграла турецкому «Галатасараю».

Статистика для ставок

Победная серия «Олимпии» составляет 7 матчей

«Полесье» стартовало в Лиге конференций с поражения

«Олимпия» — «Полесье» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.45, а победа «Олимпии» — в 2.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.84 и 1.94 соответственно.

Прогноз: «Олимпия» хоть и не фаворит матча, но вполне может нанести новое поражение своему сопернику, как более опытная еврокубковая команда.

Ставка: Победа «Олимпии» с коэффициентом 2.68.

Прогноз: Есть также вероятность, что команды сыграют по низам, как и в первом матче противостояния.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.94.