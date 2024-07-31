Маккаби Т-А
Стяуа
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: Клуб из Тель-Авива в прошлом сезоне стал чемпионом Израиля, выиграв таким образом 25 золото в истории.
В итоговой таблице «Маккаби» опередил одноклубников из Хайфы аж на 11 пунктов.
Последние матчи: В новом сезоне «желтые» успели провести только два официальных поединка. Сперва они в матче за Суперкубок Израиля обыграли «Маккаби» Петах-Тиква со счетом 2:0, а затем в первом матче этих команд в Румынии расписали мировую со счетом 1:1, обменявшись с соперником гола в последней 20-минутке.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Маккаби» Тель-Авив с переменным успехом выступает в еврокубках, но, как правило, отборочные раунды преодолевает зачастую. В прошлом же евросезоне коллектив добрался до 1/8 финала Лиги конференций, где проиграл в драматическом противостоянии будущему победителю греческому «Олимпиакосу», одолев его в гостях 4:1, но проиграв дома 1:6 в овертайме.
«ФКСБ»
Турнирное положение: Клуб из Бухареста в прошлом сезоне завоевал золотые медали румынского чемпионата.
В итоговой таблице «ФКСБ» опередил второй ЧФР «Клуж» всего лишь на три пункта.
Последние матчи: В новом сезоне столичная команда провела семь официальных встреч. Она уже успела выиграть Суперкубок Румынии, а также прошла один раунд в ЛЧ, одолев дважды «Виртус» из Сан-Марино — 4:0 и 7:1, и сыграла вничью 1:1 дома с предстоящим противником. Но вот в новом чемпионате коллектив еще не побеждал.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «ФКСБ» в последние годы в еврокубках своих сторонников не радует, зачастую завершаю свое выступление в Европе еще в квалификационных раундах. Так, например, в прошлом сезоне он был остановлен датским «Норшелланном» на третьей стадии отбора Лиги конференций — 0:0 и 0:2.
Статистика для ставок
- «Маккаби» Тель-Авив выиграл пять из шести предыдущих домашних встреч при одной мировой
- «ФКСБ» выиграл три из семи минувших гостевых игр при двух фиаско
- В первой игре в Румынии эти клубы сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Маккаби» Тель-Авив — 2.51, победа «ФКСБ» — 2.93, ничья — 3.42.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.82 соответственно.
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Прогноз: В данном противостоянии ожидаем, что и во второй игре этих команд произойдет обмен забитыми мячами, ведь эти клубы в новом сезоне забивают почти в каждой встрече.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.85.
Прогноз: А что касается исхода, то ставим здесь на проход «Маккаби» Тель-Авив, который в последние годы более успешен в еврокубках, чем румыны.
Ставка: проход «Маккаби» Тель-Авив 1.81.