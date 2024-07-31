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    Совершит ли «Аустрия» камбэк?

    «Аустрия» Вена — «Ильвес». Прогноз и ставки (к. 1.87) на футбол, 2-й раунд квалификации Лиги конференций, 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аустрия» Вена — «Ильвес»
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    «Аустрия» Вена
    31 июля в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Аустрия» Вена и «Ильвес». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аустрия» Вена — «Ильвес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2024 года

    Аустрия Вена

  • Вена
    •  Аустрия Вена 21:30 Ильвес

    Ильвес

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Аустрия» Вена

    Турнирное положение: «Аустрия» Вена вышла во второй раунд квалификации Лиги конференций благодаря победе в плей-офф лиги Австрии за выход в квалификацию еврокубка.

    В первой игре данного этапа отбора команда потерпела поражение от нынешнего соперника с результатом 1:2, поэтому в ответном поединке ей нужно выигрывать.

    Аустрия Вена — Ильвес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого раунда Кубка Австрии клуб на чужом поле разгромил «Пинцгау» (6:0).

    Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а второй — официальным.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Аустрия» Вена победила лишь дважды при трех поражениях.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, который неожиданно проиграл в первом поединке, но на своем поле у него есть неплохие шансы на успех.

    В двух официальных матчах нового сезона семь голов команды забивали разные игроки.

    «Ильвес»

    Турнирное положение: «Ильвес» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в раунде за выживание финского первенства

    Команда по итогам 17-ти туров текущего розыгрыша чемпионата Финляндии занимает четвертую позицию с отставанием в пять очков от лидера ХИКа.

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    • Последние матчи: в своей последней игре команда как раз обыграла нынешнего соперника на своем поле со счетом 2:1.

    Перед этим в своем национальном чемпионате клуб также одержал победу. В домашних стенах он обыграл ВПС (3:2), хотя к 77-й минуте проигрывал 1:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ильвес» выиграл три раза при одном поражении.

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    Сантери Хаарала — лучший бомбардир команды в финском первенстве с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Аустрии» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Аустрия» не выиграла

    • в шести из семи последних матчей «Ильвеса» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.80, победа «Ильвеса» — в 5.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: хозяева превосходят своего соперника классом. При этом в пяти из шести их последних матчей забивали больше 2,5 голов.

    В то же время, в семи последних поединках гостей также забивали больше 2,5 голов.

    Ставка: «Аустрия» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей «Ильвеса» было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00

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    «Аустрия» Вена — «Ильвес»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Аустрия» камбэк?
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