31 июля в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Аустрия» Вена и «Ильвес». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аустрия» Вена — «Ильвес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аустрия» Вена

Турнирное положение: «Аустрия» Вена вышла во второй раунд квалификации Лиги конференций благодаря победе в плей-офф лиги Австрии за выход в квалификацию еврокубка.

В первой игре данного этапа отбора команда потерпела поражение от нынешнего соперника с результатом 1:2, поэтому в ответном поединке ей нужно выигрывать.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого раунда Кубка Австрии клуб на чужом поле разгромил «Пинцгау» (6:0).

Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а второй — официальным.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Аустрия» Вена победила лишь дважды при трех поражениях.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, который неожиданно проиграл в первом поединке, но на своем поле у него есть неплохие шансы на успех.

В двух официальных матчах нового сезона семь голов команды забивали разные игроки.

«Ильвес»

Турнирное положение: «Ильвес» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в раунде за выживание финского первенства

Команда по итогам 17-ти туров текущего розыгрыша чемпионата Финляндии занимает четвертую позицию с отставанием в пять очков от лидера ХИКа.

Последние матчи: в своей последней игре команда как раз обыграла нынешнего соперника на своем поле со счетом 2:1.

Перед этим в своем национальном чемпионате клуб также одержал победу. В домашних стенах он обыграл ВПС (3:2), хотя к 77-й минуте проигрывал 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ильвес» выиграл три раза при одном поражении.

Сантери Хаарала — лучший бомбардир команды в финском первенстве с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Аустрии» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Аустрия» не выиграла

в шести из семи последних матчей «Ильвеса» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.80, победа «Ильвеса» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: хозяева превосходят своего соперника классом. При этом в пяти из шести их последних матчей забивали больше 2,5 голов.

В то же время, в семи последних поединках гостей также забивали больше 2,5 голов.

Ставка: «Аустрия» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей «Ильвеса» было именно так.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00