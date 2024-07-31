Аустрия Вена
Ильвес
«Аустрия» Вена
Турнирное положение: «Аустрия» Вена вышла во второй раунд квалификации Лиги конференций благодаря победе в плей-офф лиги Австрии за выход в квалификацию еврокубка.
В первой игре данного этапа отбора команда потерпела поражение от нынешнего соперника с результатом 1:2, поэтому в ответном поединке ей нужно выигрывать.
Аустрия Вена — Ильвес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого раунда Кубка Австрии клуб на чужом поле разгромил «Пинцгау» (6:0).
Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а второй — официальным.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Аустрия» Вена победила лишь дважды при трех поражениях.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, который неожиданно проиграл в первом поединке, но на своем поле у него есть неплохие шансы на успех.
В двух официальных матчах нового сезона семь голов команды забивали разные игроки.
«Ильвес»
Турнирное положение: «Ильвес» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в раунде за выживание финского первенства
Команда по итогам 17-ти туров текущего розыгрыша чемпионата Финляндии занимает четвертую позицию с отставанием в пять очков от лидера ХИКа.
Последние матчи: в своей последней игре команда как раз обыграла нынешнего соперника на своем поле со счетом 2:1.
Перед этим в своем национальном чемпионате клуб также одержал победу. В домашних стенах он обыграл ВПС (3:2), хотя к 77-й минуте проигрывал 1:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ильвес» выиграл три раза при одном поражении.
Сантери Хаарала — лучший бомбардир команды в финском первенстве с девятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Аустрии» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Аустрия» не выиграла
- в шести из семи последних матчей «Ильвеса» забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.80, победа «Ильвеса» — в 5.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.
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Прогноз: хозяева превосходят своего соперника классом. При этом в пяти из шести их последних матчей забивали больше 2,5 голов.
В то же время, в семи последних поединках гостей также забивали больше 2,5 голов.
Ставка: «Аустрия» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей «Ильвеса» было именно так.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00