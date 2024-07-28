Шинник
Тюмень
«Шинник»
Турнирное положение: В прошлом розыгрыше первенства первой лиги клуб из Ярославля финишировал с 51 очком на седьмом месте, отстав от четвертой строки на четыре пункта.
«Шинник» выиграл 14 игр из 34 проведенных, девять раз сыграл вничью и потерпел 11 фиаско, забил 39 голов, а пропустил на два больше.
Шинник — Тюмень: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: При подготовке к новому сезону «черно-синие» провели три товарняка, в которых так ни разу и не выиграли. А обе игры нового чемпионата они проиграли, уступив сперва дома 0:1 «Ротору», а затем в гостях 1:2 «Уралу».
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Шинник» неудачно провел пять своих предыдущих встреч, так ни разу и не выиграв в них. В этот период коллектив расписал одну мировую и потерпел четыре фиаско. Однако до этого он не уступал на протяжении семи игр кряду, выиграв за это время пять встреч при двух мировых исходах.
«Тюмень»
Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше первой лиги финишировал на девятой строке, набрав в 34 матчах 48 очков.
«Тюмень» выиграла 13 игр, 12 раз терпела фиаско и расписала девять ничьих, забила 36 голов, а пропустила на мяч меньше.
Последние матчи: В межсезонье команда провела только один товарняк, в котором обыграла «Торпедо Миасс» со счетом 2:1. А вот оба матча нового чемпионата она проиграла, поочередно уступив в гостях «Нефтехимику» 0:3 и на выезде 0:1 «Алании».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Тюмень» за восемь своих предыдущих поединков проиграла в пяти из них. Три другие же игры за это время она выиграла, каждый раз побеждая дома. А в проигрышных матчах команда смогла забить только в одном случае, да и то только один гол.
Статистика для ставок
- В прошлом чемпионате эти клубы обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 2:0
- В трех из четырех предыдущих очных играх играла ставка обе забьют: нет
- И три из четырех минувших очных встреч данных команд были низовыми
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шинника» — 2.38, победа «Тюмени» — 3.00, ничья — 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.21 соответственно.
- 1.77Динамо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.08Рубин — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.97Енисей — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Так как зачастую в очных поединках этих команд забивает только одна из сторон, то именно на такой исход рекомендуем здесь ставить.
Рекомендуемая ставка: обе забьют: нет за 1.80.
Прогноз: И также еще здесь ставим на победу «Шинника», которым хорошим подспорьем должны служить родные стены.
Ставка: победа «Шинника» за 2.38.