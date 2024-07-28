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    «Шинник» дома справится с «Тюменью»

    Шинник — Тюмень: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.80. 28.07.2024

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    «Шинник»
    Ярославский «Шинник» на своем поле примет «Тюмень» в третьем туре первой лиги. Матч состоится 28 июля и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 28 Июля 2024 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 18:30 Тюмень

    Тюмень

  • Тюмень
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    «Шинник»

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше первенства первой лиги клуб из Ярославля финишировал с 51 очком на седьмом месте, отстав от четвертой строки на четыре пункта.

    «Шинник» выиграл 14 игр из 34 проведенных, девять раз сыграл вничью и потерпел 11 фиаско, забил 39 голов, а пропустил на два больше.

    Шинник — Тюмень: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: При подготовке к новому сезону «черно-синие» провели три товарняка, в которых так ни разу и не выиграли. А обе игры нового чемпионата они проиграли, уступив сперва дома 0:1 «Ротору», а затем в гостях 1:2 «Уралу».

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шинник» неудачно провел пять своих предыдущих встреч, так ни разу и не выиграв в них. В этот период коллектив расписал одну мировую и потерпел четыре фиаско. Однако до этого он не уступал на протяжении семи игр кряду, выиграв за это время пять встреч при двух мировых исходах.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше первой лиги финишировал на девятой строке, набрав в 34 матчах 48 очков.

    «Тюмень» выиграла 13 игр, 12 раз терпела фиаско и расписала девять ничьих, забила 36 голов, а пропустила на мяч меньше.

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    • Последние матчи: В межсезонье команда провела только один товарняк, в котором обыграла «Торпедо Миасс» со счетом 2:1. А вот оба матча нового чемпионата она проиграла, поочередно уступив в гостях «Нефтехимику» 0:3 и на выезде 0:1 «Алании».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Тюмень» за восемь своих предыдущих поединков проиграла в пяти из них. Три другие же игры за это время она выиграла, каждый раз побеждая дома. А в проигрышных матчах команда смогла забить только в одном случае, да и то только один гол.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате эти клубы обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 2:0

    • В трех из четырех предыдущих очных играх играла ставка обе забьют: нет

    • И три из четырех минувших очных встреч данных команд были низовыми

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шинника» — 2.38, победа «Тюмени» — 3.00, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.21 соответственно.

    Прогноз: Так как зачастую в очных поединках этих команд забивает только одна из сторон, то именно на такой исход рекомендуем здесь ставить.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют: нет за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на победу «Шинника», которым хорошим подспорьем должны служить родные стены.

    Ставка: победа «Шинника» за 2.38.

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    «Шинник» — «Тюмень»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на футбол. «Шинник» дома справится с «Тюменью»
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