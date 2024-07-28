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    Сочи — СКА-Хабаровск: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.17. 28.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «СКА-Хабаровск»
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    «Сочи»
    В 3-м туре первой российской лиги ФК «Сочи» на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Встреча пройдет 28 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 28 Июля 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинский коллектив в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но занял там последнее место и понизился в классе.

    «Южане» выиграли всего пять встреч из 30 проведенных, девять раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей составила 37:48.

    Сочи — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В межсезонье ФК «Сочи» провели четыре товарняка, дважды проиграв в них при одной ничьей и одной победе над аргентинским «Тальерес Кордоба» 5:0. В первом туре первой лиги коллектив уступил в гостях 0:2 «Уралу», а затем дома поделил очки с «Балтикой» 1:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У «Сочи» в активе только один выигрыш за прошедшие восемь встреч с учетом всех турниров. Также за это время «барсы» три поединка свели вничью и потерпели четыре поражения. Причем три из четырех фиаско были с разницей в два и более мячей. А забивала команда в восьми из десяти предыдущих игр.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Дальневосточники закончили прошлогоднее первенство на 13 строке, набрав 41 балл и опередив зону вылета на семь пунктов.

    «СКА-Хабаровск» выиграл 11 встреч из 34 проведенных, девять раз сыграл вничью и 15 матчей проиграл, забил 33 гола при 36 пропущенных.

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    • Последние матчи: В короткое межсезонье «армейцы» провели только два товарищеских поединка, уступив в них. И оба поединка нового чемпионата они также проиграли, потерпев гостевые фиаско от московских «Торпедо» 0:4 и «Родины» 0:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: К данной игре «СКА-Хабаровск» с серией из восьми поражений подряд, а безвыигрышная серия команды состоит из девяти встреч. И за весь этот неудачный период коллектив в шести случаях уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • В трех очных встречах этих клубов было две ничьи и победа «Сочи»

    • И в двух из трех этих случаев играла ставка обе забьют

    • А в двух из них встречи завершались с низовым тоталом

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 1.69, победа «СКА-Хабаровск» — 4.89, ничья — 3.74.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: Недавний представитель РПЛ на своем поле не должен иметь проблем с таким кризисным соперником и обязан побеждать его уверенно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 2.17.

    Прогноз: И также не исключаем, что виктория «Сочи» будет сухой, ведь дальневосточники имеют большие проблемы в атаке, особенно в гостевых играх.

    Ставка: «Сочи» победит и не пропустит за 2.60.

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    «Сочи» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на футбол. «Сочи» добудет первую викторию в чемпионате
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