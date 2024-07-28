В 3-м туре первой российской лиги ФК «Сочи» на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Встреча пройдет 28 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинский коллектив в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но занял там последнее место и понизился в классе.

«Южане» выиграли всего пять встреч из 30 проведенных, девять раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей составила 37:48.

Последние матчи: В межсезонье ФК «Сочи» провели четыре товарняка, дважды проиграв в них при одной ничьей и одной победе над аргентинским «Тальерес Кордоба» 5:0. В первом туре первой лиги коллектив уступил в гостях 0:2 «Уралу», а затем дома поделил очки с «Балтикой» 1:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У «Сочи» в активе только один выигрыш за прошедшие восемь встреч с учетом всех турниров. Также за это время «барсы» три поединка свели вничью и потерпели четыре поражения. Причем три из четырех фиаско были с разницей в два и более мячей. А забивала команда в восьми из десяти предыдущих игр.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Дальневосточники закончили прошлогоднее первенство на 13 строке, набрав 41 балл и опередив зону вылета на семь пунктов.

«СКА-Хабаровск» выиграл 11 встреч из 34 проведенных, девять раз сыграл вничью и 15 матчей проиграл, забил 33 гола при 36 пропущенных.

Последние матчи: В короткое межсезонье «армейцы» провели только два товарищеских поединка, уступив в них. И оба поединка нового чемпионата они также проиграли, потерпев гостевые фиаско от московских «Торпедо» 0:4 и «Родины» 0:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: К данной игре «СКА-Хабаровск» с серией из восьми поражений подряд, а безвыигрышная серия команды состоит из девяти встреч. И за весь этот неудачный период коллектив в шести случаях уходил с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

В трех очных встречах этих клубов было две ничьи и победа «Сочи»

И в двух из трех этих случаев играла ставка обе забьют

А в двух из них встречи завершались с низовым тоталом

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 1.69, победа «СКА-Хабаровск» — 4.89, ничья — 3.74.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 1.97 соответственно.

Прогноз: Недавний представитель РПЛ на своем поле не должен иметь проблем с таким кризисным соперником и обязан побеждать его уверенно.

Рекомендуемая ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 2.17.

Прогноз: И также не исключаем, что виктория «Сочи» будет сухой, ведь дальневосточники имеют большие проблемы в атаке, особенно в гостевых играх.

Ставка: «Сочи» победит и не пропустит за 2.60.