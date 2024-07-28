Бенфика
Фейеноорд
«Бенфика»
Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. «Бенфика» финишировала на 2 месте в Примейра-лиге.
При этом «Бенфика» в 34 матчах своего чемпионата настреляла 77 мячей. Да и пропускала команда не столь часто — 28 мячей.
Бенфика — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Лиссабонцы уже начали серию контрольных поединков. В 4 своих первых спаррингах они добыли 2 виктории при 2 ничьих.
Причем «Бенфика» уверенно одолела «Фаренсе» (5:0) и «Альмерию» (3:1). А вот спарринги с «Сельтой» (2:2) и «Брентфордом» (1:1) вышли менее продуктивными.
В 5 своих последних матчах «Бенфика» добыл 3 виктории. Забила в них команда 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей «орлы» являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.
Во всех 4 спаррингах забивал Вангелис Павлидис. Греческий новичок лиссабонцев без раскачки вписался в игру команды.
Наверняка «Бенфика» будет максимально активна в атаке. Да и блестящий Павлидис не намерен снижать темпов!
«Фейеноорд»
Турнирное положение: Роттердамцы провели относительно продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 2 место в Эредивизии.
При этом «Фейеноорд» в 34 поединках наколотил 92 мяча. Да и пропускала команда в среднем менее гола за матч — 26 мячей.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. Роттердамцы выиграли во всех трех своих летних спаррингах.
При этом «Фейеноорд» сначала разгромил «Дордрехт» (4:0). А вот победы над «Генком» (3:1) и «Серкль Брюгге» (1:0) вышли более натужными.
В 5 своих последних матчах команда разжилась викториями. В этих поединках она отличилась 15 мячами при лишь 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно крепкий. Да и с реализацией у голландцев полнейший порядок.
Да и вообще, «Фейеноорд» выиграл в 10 своих последних матчах. Да и надежность тылов команды не вызывает вопросов.
Поединки с «орлами» для голландцев складываются традиционно непросто. В 4 очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Кстати, голландцы год назад в спарринге переиграли «Бенфику» (2:1).
Статистика для ставок
- «Бенфика» в 4 летних контрольных матчах добыла 2 победы при 2 паритетах
- «Фейеноорд» выиграл в 10 своих последних матчах
- Роттердамцы в трех летних спаррингах пропустили всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.27.
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Прогноз: Обе команды явно способны прибавить по ходу поединка.
«Бенфика» сильна в любом кадровом сочетании, да и голландцам палец в рот не клади.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.73.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится подписанием мирового соглашения.
Ставка: Ничья за 3.74