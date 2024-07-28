28 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бенфика» и «Фейеноорд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. «Бенфика» финишировала на 2 месте в Примейра-лиге.

При этом «Бенфика» в 34 матчах своего чемпионата настреляла 77 мячей. Да и пропускала команда не столь часто — 28 мячей.

Бенфика — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.843.403.60Бонус€600

Последние матчи: Лиссабонцы уже начали серию контрольных поединков. В 4 своих первых спаррингах они добыли 2 виктории при 2 ничьих.

Причем «Бенфика» уверенно одолела «Фаренсе» (5:0) и «Альмерию» (3:1). А вот спарринги с «Сельтой» (2:2) и «Брентфордом» (1:1) вышли менее продуктивными.

В 5 своих последних матчах «Бенфика» добыл 3 виктории. Забила в них команда 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей «орлы» являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.

Во всех 4 спаррингах забивал Вангелис Павлидис. Греческий новичок лиссабонцев без раскачки вписался в игру команды.

Наверняка «Бенфика» будет максимально активна в атаке. Да и блестящий Павлидис не намерен снижать темпов!

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы провели относительно продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 2 место в Эредивизии.

При этом «Фейеноорд» в 34 поединках наколотил 92 мяча. Да и пропускала команда в среднем менее гола за матч — 26 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. Роттердамцы выиграли во всех трех своих летних спаррингах.

При этом «Фейеноорд» сначала разгромил «Дордрехт» (4:0). А вот победы над «Генком» (3:1) и «Серкль Брюгге» (1:0) вышли более натужными.

В 5 своих последних матчах команда разжилась викториями. В этих поединках она отличилась 15 мячами при лишь 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно крепкий. Да и с реализацией у голландцев полнейший порядок.

Да и вообще, «Фейеноорд» выиграл в 10 своих последних матчах. Да и надежность тылов команды не вызывает вопросов.

Поединки с «орлами» для голландцев складываются традиционно непросто. В 4 очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Кстати, голландцы год назад в спарринге переиграли «Бенфику» (2:1).

Статистика для ставок

«Бенфика» в 4 летних контрольных матчах добыла 2 победы при 2 паритетах

«Фейеноорд» выиграл в 10 своих последних матчах

Роттердамцы в трех летних спаррингах пропустили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.27.

Прогноз: Обе команды явно способны прибавить по ходу поединка.

«Бенфика» сильна в любом кадровом сочетании, да и голландцам палец в рот не клади.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.73.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится подписанием мирового соглашения.

Ставка: Ничья за 3.74