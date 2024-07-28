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    Голевой обмен после перерыва?

    «Бенфика» — «Фейеноорд». Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 28 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Бенфику Прогнозы на Фейеноорд Прогнозы на Португалия Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Фейеноорд»
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    Анатолий Трубин
    28 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бенфика» и «Фейеноорд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 28 Июля 2024 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Фейеноорд

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •

    «Бенфика»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. «Бенфика» финишировала на 2 месте в Примейра-лиге.

    При этом «Бенфика» в 34 матчах своего чемпионата настреляла 77 мячей. Да и пропускала команда не столь часто — 28 мячей.

    Бенфика — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Лиссабонцы уже начали серию контрольных поединков. В 4 своих первых спаррингах они добыли 2 виктории при 2 ничьих.

    Причем «Бенфика» уверенно одолела «Фаренсе» (5:0) и «Альмерию» (3:1). А вот спарринги с «Сельтой» (2:2) и «Брентфордом» (1:1) вышли менее продуктивными.

    В 5 своих последних матчах «Бенфика» добыл 3 виктории. Забила в них команда 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей «орлы» являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.

    Во всех 4 спаррингах забивал Вангелис Павлидис. Греческий новичок лиссабонцев без раскачки вписался в игру команды.

    Наверняка «Бенфика» будет максимально активна в атаке. Да и блестящий Павлидис не намерен снижать темпов!

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: Роттердамцы провели относительно продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 2 место в Эредивизии.

    При этом «Фейеноорд» в 34 поединках наколотил 92 мяча. Да и пропускала команда в среднем менее гола за матч — 26 мячей.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. Роттердамцы выиграли во всех трех своих летних спаррингах.

    При этом «Фейеноорд» сначала разгромил «Дордрехт» (4:0). А вот победы над «Генком» (3:1) и «Серкль Брюгге» (1:0) вышли более натужными.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась викториями. В этих поединках она отличилась 15 мячами при лишь 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно крепкий. Да и с реализацией у голландцев полнейший порядок.

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    Да и вообще, «Фейеноорд» выиграл в 10 своих последних матчах. Да и надежность тылов команды не вызывает вопросов.

    Поединки с «орлами» для голландцев складываются традиционно непросто. В 4 очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Кстати, голландцы год назад в спарринге переиграли «Бенфику» (2:1).

    Статистика для ставок

    • «Бенфика» в 4 летних контрольных матчах добыла 2 победы при 2 паритетах

    • «Фейеноорд» выиграл в 10 своих последних матчах

    • Роттердамцы в трех летних спаррингах пропустили всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.27.

    Прогноз: Обе команды явно способны прибавить по ходу поединка.

    «Бенфика» сильна в любом кадровом сочетании, да и голландцам палец в рот не клади.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.73.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится подписанием мирового соглашения.

    Ставка: Ничья за 3.74

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    «Бенфика» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?
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