ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зелимхан АбакаровЗа кого болеть в Париже: путеводитель по «темным лошадкам» Олимпиады-2024 Стивен СтэмкосМежсезонье НХЛ. Кто выиграл, кто проиграл? Артем ДзюбаВ свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом
  • 10:40
    • «Ювентус» предложил контракт вингеру «Боруссии»
  • 09:27
    • «Краснодар» может приобрести еще одного латиноамериканца
  • 09:11
    • Стало известно, почему Рыбакина пропустит олимпийский турнир в Париже
  • 08:50
    • «ПСЖ» отдаст «Бенфике» за Невеша 70 млн евро и как минимум одного игрока
  • 08:13
    • Довбик дал согласие на переход в «Рому»
  • 08:00
    • Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»
    Все новости спорта

    Сможет ли Украина обыграть Марокко?

    Украина (U23) — Марокко (U23). Прогноз и ставки (к. 1.91) на футбол, Олимпийские Игры, 27 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на сборную Марокко
    Прогноз и ставки на Украина (U23) — Марокко (U23)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Крыськив (Украина)
    27 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Украина (U23) и Марокко (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Украина (U23) — Марокко (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа B 27 Июля 2024 года

    Украина U23

  • Киев
    •  Украина U23 18:00 Марокко U23

    Марокко U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа B
    •

    Украина (U23)

    Турнирное положение: Украина (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы в своем возрасте.

    Команда в ходе него дошла до полуфинала, где не смогла найти контраргументов на стадии полуфинала против Испании — 1:5.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре на старте олимпийского турнира сенсационно уступила Ираку (1:2).

    Эта неудача теперь заставляет «желто-синих» бороться за победу, ибо даже ничья серьезно подрывает их шансы на выход из группы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах, которые были полуофициальными и официальными, Украина (U23) проиграла лишь раз при пяти победах.

    Это говорит о хорошей форме коллектива, но все неожиданное фиаско в первом туре, а также успех соперника явно не сулит ему легкой игры.

    Валентин Рубчинский — автор пока что единственного гола команды на турнире.

    Марокко (U23)

    Турнирное положение: Марокко (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря успешному выступлению на Кубке африканских наций в своем возрасте.

    Команда в ходе него дошла до финала, где смогла обыграть Египет с результатом 2:1, где вырвали победу в дополнительное время.

  • Месси, Неймар и еще 15 звезд, выигравших футбольное золото Олимпиады
  • Вспоминаем суперзвезд, которые взошли на вершину подиума олимпийского мужского футбольного турнира
  • 24/07/2024

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте олимпийского турнира сенсационно обыграла Аргентину со счетом 2:1.

    Этот успех позволяет коллективу всерьез претендовать на выход из группы, поэтому в грядущем поединке даже ничья будет для него неплохим результатом.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 12 матчах, которые были официальными и товарищескими, Марокко (U23) выиграла девять раз при трех поражениях.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такая форма говорит о хорошей форме сборной, что она уже доказала в первом туре группового раунда, так что ее сопернику будет наверняка непросто.

    Суфьян Раими — лучший бомбардир команды на турнире с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Украины забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей Украины забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Марокко забивала только одна команда.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.40, победа Украины — в 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.91 и 1.82.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Их поединки в последнее время весьма результативны.

    В пяти из восьми последних поединков номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.91.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь если им удалось обыграть Аргентину, то почему не по силам справиться с Украиной, уступившей Ираку?

    Ставка: Марокко победит за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Меньшик — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Балтика — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  4.77
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 20:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Ирак (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Украина (U23) — Марокко (U23): прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Украина обыграть Марокко?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры