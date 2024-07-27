27 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Украина (U23) и Марокко (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Украина (U23) — Марокко (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Украина (U23)

Турнирное положение: Украина (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы в своем возрасте.

Команда в ходе него дошла до полуфинала, где не смогла найти контраргументов на стадии полуфинала против Испании — 1:5.

Последние матчи: сборная в своей последней игре на старте олимпийского турнира сенсационно уступила Ираку (1:2).

Эта неудача теперь заставляет «желто-синих» бороться за победу, ибо даже ничья серьезно подрывает их шансы на выход из группы.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах, которые были полуофициальными и официальными, Украина (U23) проиграла лишь раз при пяти победах.

Это говорит о хорошей форме коллектива, но все неожиданное фиаско в первом туре, а также успех соперника явно не сулит ему легкой игры.

Валентин Рубчинский — автор пока что единственного гола команды на турнире.

Марокко (U23)

Турнирное положение: Марокко (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря успешному выступлению на Кубке африканских наций в своем возрасте.

Команда в ходе него дошла до финала, где смогла обыграть Египет с результатом 2:1, где вырвали победу в дополнительное время.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте олимпийского турнира сенсационно обыграла Аргентину со счетом 2:1.

Этот успех позволяет коллективу всерьез претендовать на выход из группы, поэтому в грядущем поединке даже ничья будет для него неплохим результатом.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 12 матчах, которые были официальными и товарищескими, Марокко (U23) выиграла девять раз при трех поражениях.

Такая форма говорит о хорошей форме сборной, что она уже доказала в первом туре группового раунда, так что ее сопернику будет наверняка непросто.

Суфьян Раими — лучший бомбардир команды на турнире с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Украины забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Украины забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Марокко забивала только одна команда.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.40, победа Украины — в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.91 и 1.82.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Их поединки в последнее время весьма результативны.

В пяти из восьми последних поединков номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь если им удалось обыграть Аргентину, то почему не по силам справиться с Украиной, уступившей Ираку?

Ставка: Марокко победит за 2.10.