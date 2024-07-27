Украина U23
Марокко U23
Украина (U23)
Турнирное положение: Украина (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы в своем возрасте.
Команда в ходе него дошла до полуфинала, где не смогла найти контраргументов на стадии полуфинала против Испании — 1:5.
Последние матчи: сборная в своей последней игре на старте олимпийского турнира сенсационно уступила Ираку (1:2).
Эта неудача теперь заставляет «желто-синих» бороться за победу, ибо даже ничья серьезно подрывает их шансы на выход из группы.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах, которые были полуофициальными и официальными, Украина (U23) проиграла лишь раз при пяти победах.
Это говорит о хорошей форме коллектива, но все неожиданное фиаско в первом туре, а также успех соперника явно не сулит ему легкой игры.
Валентин Рубчинский — автор пока что единственного гола команды на турнире.
Марокко (U23)
Турнирное положение: Марокко (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря успешному выступлению на Кубке африканских наций в своем возрасте.
Команда в ходе него дошла до финала, где смогла обыграть Египет с результатом 2:1, где вырвали победу в дополнительное время.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте олимпийского турнира сенсационно обыграла Аргентину со счетом 2:1.
Этот успех позволяет коллективу всерьез претендовать на выход из группы, поэтому в грядущем поединке даже ничья будет для него неплохим результатом.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 12 матчах, которые были официальными и товарищескими, Марокко (U23) выиграла девять раз при трех поражениях.
Такая форма говорит о хорошей форме сборной, что она уже доказала в первом туре группового раунда, так что ее сопернику будет наверняка непросто.
Суфьян Раими — лучший бомбардир команды на турнире с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Украины забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей Украины забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Марокко забивала только одна команда.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.40, победа Украины — в 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.91 и 1.82.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Их поединки в последнее время весьма результативны.
В пяти из восьми последних поединков номинальных гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.91.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь если им удалось обыграть Аргентину, то почему не по силам справиться с Украиной, уступившей Ираку?
Ставка: Марокко победит за 2.10.