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    Мерсисайдцы накажут «Бетис»

    «Ливерпуль» — «Бетис». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Бетис»
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    Луис Диас
    27 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Бетис». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 02:30 Бетис

    Бетис

  • Севилья
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела неудачно. «Ливерпуль» финишировал лишь на 3 месте в АПЛ.

    При этом «Ливерпуль» в 38 матчах настрелял 86 мячей в ворота соперников. Да и пропускала команда многовато — 41 мяч.

    Ливерпуль — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Мерсисайдцы только начинают серию спаррингов. Тем не менее, Арне Слот явно намерен дебютировать с победы.

    Причем «Ливерпуль» вряд ли сыграет в оптимальном кадровом сочетании. Лидеры мерсисайдцев еще отдыхают от перипетий Евро.

    В 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 2 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Даже без ряда основных исполнителей мерсисайдцы являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.

    C «Бетисом» команда пересекалась дважды. В этих поединках «Ливерпуль» сумел по разу победить и сыграть вничью.

    Наверняка англичане будут, в большей степени, атаковать. Да и мотивация выиграть в первом контрольном матче межсезонья у команды Слота огромное.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 7 место в Примере.

    При этом «Бетис» выиграл лишь в 14 матчей чемпионата из 38. Да и с ничьими команда зачастила — целых 15 паритетов.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только началась. Севильцы разгромили «Аустрию» Зальцбург (5:1).

    При этом «Бетис» достаточно крепок в любом кадровом сочетании. Да и в первом спарринге команда продемонстрировала умение реализовывать моменты.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Да и лидеров удалось сохранить.

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    В новом сезоне «Бетис» намерен побороться за попадание в зону Лиги чемпионов. Вот только нужно срочно укреплять состав, да и в плане реализации необходимо прибавлять.

    Беспроигрышная серия севильцев составляет 2 матча. Да и такие мастера, как Набиль Фекир, должны сказать свое веское слово.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Севильцы способны оказать англичанам серьезное сопротивление.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» не проигрывал в 4 своих последних матчах

    • Севтльцы в среднем пропускают чуть больше гола за матч

    • «Ливерпуль» в среднем забивает более 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.47 и 2.43.

    Прогноз: Мерсисайдцы явно намереваются добыть первую викторию под руководством Слота.

    «Ливерпуль» силен в любом кадровом сочетании, и наверняка максимально агрессивно сыграет в атаке.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

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    «Ливерпуль» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Мерсисайдцы накажут «Бетис»
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