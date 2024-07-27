Ливерпуль
Бетис
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела неудачно. «Ливерпуль» финишировал лишь на 3 месте в АПЛ.
При этом «Ливерпуль» в 38 матчах настрелял 86 мячей в ворота соперников. Да и пропускала команда многовато — 41 мяч.
Ливерпуль — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Мерсисайдцы только начинают серию спаррингов. Тем не менее, Арне Слот явно намерен дебютировать с победы.
Причем «Ливерпуль» вряд ли сыграет в оптимальном кадровом сочетании. Лидеры мерсисайдцев еще отдыхают от перипетий Евро.
В 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 2 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Даже без ряда основных исполнителей мерсисайдцы являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.
C «Бетисом» команда пересекалась дважды. В этих поединках «Ливерпуль» сумел по разу победить и сыграть вничью.
Наверняка англичане будут, в большей степени, атаковать. Да и мотивация выиграть в первом контрольном матче межсезонья у команды Слота огромное.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 7 место в Примере.
При этом «Бетис» выиграл лишь в 14 матчей чемпионата из 38. Да и с ничьими команда зачастила — целых 15 паритетов.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только началась. Севильцы разгромили «Аустрию» Зальцбург (5:1).
При этом «Бетис» достаточно крепок в любом кадровом сочетании. Да и в первом спарринге команда продемонстрировала умение реализовывать моменты.
В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Да и лидеров удалось сохранить.
В новом сезоне «Бетис» намерен побороться за попадание в зону Лиги чемпионов. Вот только нужно срочно укреплять состав, да и в плане реализации необходимо прибавлять.
Беспроигрышная серия севильцев составляет 2 матча. Да и такие мастера, как Набиль Фекир, должны сказать свое веское слово.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Севильцы способны оказать англичанам серьезное сопротивление.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» не проигрывал в 4 своих последних матчах
- Севтльцы в среднем пропускают чуть больше гола за матч
- «Ливерпуль» в среднем забивает более 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.47 и 2.43.
- 2.72Шериф — Эльфсборг: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.59Милсами — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.75Зимбру — Арарат-Армения: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: Мерсисайдцы явно намереваются добыть первую викторию под руководством Слота.
«Ливерпуль» силен в любом кадровом сочетании, и наверняка максимально агрессивно сыграет в атаке.
Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.63