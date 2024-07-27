27 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Бетис». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела неудачно. «Ливерпуль» финишировал лишь на 3 месте в АПЛ.

При этом «Ливерпуль» в 38 матчах настрелял 86 мячей в ворота соперников. Да и пропускала команда многовато — 41 мяч.

Последние матчи: Мерсисайдцы только начинают серию спаррингов. Тем не менее, Арне Слот явно намерен дебютировать с победы.

Причем «Ливерпуль» вряд ли сыграет в оптимальном кадровом сочетании. Лидеры мерсисайдцев еще отдыхают от перипетий Евро.

В 5 своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 2 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Даже без ряда основных исполнителей мерсисайдцы являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.

C «Бетисом» команда пересекалась дважды. В этих поединках «Ливерпуль» сумел по разу победить и сыграть вничью.

Наверняка англичане будут, в большей степени, атаковать. Да и мотивация выиграть в первом контрольном матче межсезонья у команды Слота огромное.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 7 место в Примере.

При этом «Бетис» выиграл лишь в 14 матчей чемпионата из 38. Да и с ничьими команда зачастила — целых 15 паритетов.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только началась. Севильцы разгромили «Аустрию» Зальцбург (5:1).

При этом «Бетис» достаточно крепок в любом кадровом сочетании. Да и в первом спарринге команда продемонстрировала умение реализовывать моменты.

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Да и лидеров удалось сохранить.

В новом сезоне «Бетис» намерен побороться за попадание в зону Лиги чемпионов. Вот только нужно срочно укреплять состав, да и в плане реализации необходимо прибавлять.

Беспроигрышная серия севильцев составляет 2 матча. Да и такие мастера, как Набиль Фекир, должны сказать свое веское слово.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Севильцы способны оказать англичанам серьезное сопротивление.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывал в 4 своих последних матчах

Севтльцы в среднем пропускают чуть больше гола за матч

«Ливерпуль» в среднем забивает более 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.47 и 2.43.

Прогноз: Мерсисайдцы явно намереваются добыть первую викторию под руководством Слота.

«Ливерпуль» силен в любом кадровом сочетании, и наверняка максимально агрессивно сыграет в атаке.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63