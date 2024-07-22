«Жувентуде» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 22-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июля и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Сан-Паулу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» занимает 12-е место в турнирной таблице. В его активе 19 забитых мячей, в пассиве — 20 пропущенных.

Команда находится в зоне Южноамериканского Кубка (начинается с 12-й позиции), опережая ближайшего преследователя на один балл.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На своем поле он потерял очки в игре с «Атлетико Минейро» (1:1).

Эта мировая оформила ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Зе Маркуш, Данило Боза, Верик Попо, Марселиньо, Эдсон Кариока, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись Серию А и Кубок, «Жувентуде» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Лукас Барбоза и Жан Карлуш — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: По итогам 17-ти матчей «Сан-Паулу» занимает четвертое место в бразильской Серии А с 30 баллами и разницей мячей 26-18.

Команда находится в зоне Кубка Либертадорес, опережая пятую строчку, уже вне данной зоны, по дополнительным показателям.

Последние матчи: клуб в последней игре одержал победу. На своем поле в рамках Серии А он обыграл «Гремио» (1:0).

Этот успех стал для коллектива пятым в шести в последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Пабло Майя, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести поединках (все — в рамках Серии А) «Сан-Паулу» проиграл лишь раз при пяти победах.

Это говорит о хорошей форме гостей, которые не только борются за попадание в Кубок Либертадорес, но и претендует на чемпионство, с учетом отставания на три очка от лидера.

Лусиано — лучший бомбардир команды в турнире с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Жувентуде» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Жувентуде» не проиграл

в пяти из семи последних матчей «Сан-Паулу» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.35, победа «Жувентуде» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. Дома они и вовсе не знают поражений 12 последних поединков.

И хотя гости выиграли пять из шести последних поединков, на выезде против столь неуступчивого соперника им будет непросто.

Ставка: «Жувентуде» не проиграет за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.07