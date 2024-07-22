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    Остановит ли «Жувентуде» «Сан-Паулу»?

    «Жувентуде» — «Сан-Паулу». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 22 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Сан-Паулу»
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    Лусиано
    «Жувентуде» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 22-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июля и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Сан-Паулу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Июля 2024 года

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
    •  Жувентуде 00:30 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» занимает 12-е место в турнирной таблице. В его активе 19 забитых мячей, в пассиве — 20 пропущенных.

    Команда находится в зоне Южноамериканского Кубка (начинается с 12-й позиции), опережая ближайшего преследователя на один балл.

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На своем поле он потерял очки в игре с «Атлетико Минейро» (1:1).

    Эта мировая оформила ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Зе Маркуш, Данило Боза, Верик Попо, Марселиньо, Эдсон Кариока, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись Серию А и Кубок, «Жувентуде» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Лукас Барбоза и Жан Карлуш — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: По итогам 17-ти матчей «Сан-Паулу» занимает четвертое место в бразильской Серии А с 30 баллами и разницей мячей 26-18.

    Команда находится в зоне Кубка Либертадорес, опережая пятую строчку, уже вне данной зоны, по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре одержал победу. На своем поле в рамках Серии А он обыграл «Гремио» (1:0).

    Этот успех стал для коллектива пятым в шести в последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Пабло Майя, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках (все — в рамках Серии А) «Сан-Паулу» проиграл лишь раз при пяти победах.

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    Это говорит о хорошей форме гостей, которые не только борются за попадание в Кубок Либертадорес, но и претендует на чемпионство, с учетом отставания на три очка от лидера.

    Лусиано — лучший бомбардир команды в турнире с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Жувентуде» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Жувентуде» не проиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Сан-Паулу» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.35, победа «Жувентуде» — в 4.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не проиграли. Дома они и вовсе не знают поражений 12 последних поединков.

    И хотя гости выиграли пять из шести последних поединков, на выезде против столь неуступчивого соперника им будет непросто.

    Ставка: «Жувентуде» не проиграет за 1.84.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.07

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