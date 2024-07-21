ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани ОльмоОльмо, Симонс и еще семь звезд Евро-2024, которые станут главными героями трансферного лета Килиан МбаппеКилиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием Нико УильямсЭффект Евро-2024. Есть ли смысл покупать игроков, которые заявили о себе на турнире для сборных?
  • 12:46
    • «Наполи» может купить у «Бенфики» бразильского вингера
  • 12:24
    • Романо: Мората подписал контракт с «Миланом»
  • 12:12
    • «Кайрат» расторг контракт с экс-защитником сборной России
  • 11:39
    • Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании
  • 11:26
    • «Зенит» и «Галатасарай» согласовали трансфер Вендела
  • 10:52
    • «Челси» готов заплатить больше 40 млн евро за бразильского полузащитника «Фулхэма»
  • 10:34
    • «Манчестер Юнайтед» продаст Каземиро и еще одного полузащитника
    Все новости спорта

    «Цинциннати» снова проиграет?

    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Цинциннати». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, МЛС, 21 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Цинциннати»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Цинциннати»
    21 июля в 25-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Цинциннати». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Цинциннати», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 21 Июля 2024 года

    Нью-Йорк Ред Буллс

  • Гаррисон
    •  Нью-Йорк Ред Буллс 02:30 Цинциннати

    Цинциннати

  • США. MLS
    •

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» сражается за самые высокие места. На данный момент команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» отстает от лидера на 12 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч: 39 мячей в 24 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Нью-Йорк Ред Буллз» подписал мировую с «Монреалем» (2:2).

    Причем эта ничья стала для команды уже четвертой подряд. А вот не проигрывают «быки» уже 7 матчей кряду.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась одной победой. В этих поединках «Нью-Йорк Ред Буллз» забил 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Питер Страуд — травмирован. Шон Неалис — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела недостаточно выгодно. Правда, потери очков все отдаляют «быков» от лидерства.

    Матчи с «Цинциннати» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Безусловно, номинальные хозяева постараются вернуться на победную тропу. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    «Цинциннати»

    Турнирное положение: «Цинциннати» борется за лидерство в Восточной конференции. На данный момент команда располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Цинциннати» потерял первую позицию. Отставание от нее теперь измеряется двумя зачетными баллами.

  • Килиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием
  • Вспоминаем самую грандиозную трансферную сагу последних лет, завершившуюся в это межсезонье
  • Сегодня

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Цинциннати» минимально уступил «Чикаго Файр».

    Причем до того команда проиграла «Шарлотту» (1:3). Зато «Интер Майами» был буквально сметен с газона (6:1).

    При этом «Цинциннати» нынче пребывает в кризисе. Да и оборона частенько совершает результативные ошибки: 30 пропущенных мячей.

    Не сыграют: Мэттью Миазга, Малик Пинто — травмированы. Алвас Пауэлл, Деандре Йедлин — дисквалифицированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Цинциннати» выглядит слабовато. Правда, отставание от 1 места составляет всего 2 очка.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Цинциннати» отправил в ворота соперников 11 мячей при 7 пропущенных.

    Притом, что «Цинциннати» проиграл в 2 своих последних матчах. Да и проигрывает команда частенько — 6 раз.

    Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Да и желание выбраться из кризиса у команды огромнейшее.

    Статистика для ставок

    • «Цинциннати» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Нью-Йорк Ред Буллз» имеет четырехматчевую ничейную серию

    • «Нью-Йорк Ред Буллз» чаще всех в конференции сыграл вничью — 11 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Ред Буллз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

    Прогноз: «Нью-Йорк Ред Буллз» постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Номинальные гости выглядят неуверенно, и явно не успели отойти от последних неудач.

    Ставка: Победа «Нью-Йорк Ред Буллз» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Надаль — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Шарма — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тиранте — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аякс — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Циципас — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Скатов — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зверев — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вукич — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аустрия — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барракас Сентраль — Ньюэллс Олд Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  5.44
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Цинциннати»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. «Цинциннати» снова проиграет?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры