Нью-Йорк Ред Буллс
Цинциннати
«Нью-Йорк Ред Буллз»
Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» сражается за самые высокие места. На данный момент команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» отстает от лидера на 12 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч: 39 мячей в 24 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Нью-Йорк Ред Буллз» подписал мировую с «Монреалем» (2:2).
Причем эта ничья стала для команды уже четвертой подряд. А вот не проигрывают «быки» уже 7 матчей кряду.
В 5 своих последних матчах команда разжилась одной победой. В этих поединках «Нью-Йорк Ред Буллз» забил 8 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Питер Страуд — травмирован. Шон Неалис — дисквалифицирован.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела недостаточно выгодно. Правда, потери очков все отдаляют «быков» от лидерства.
Матчи с «Цинциннати» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл и проиграл по 2 раза.
Безусловно, номинальные хозяева постараются вернуться на победную тропу. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.
«Цинциннати»
Турнирное положение: «Цинциннати» борется за лидерство в Восточной конференции. На данный момент команда располагается на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Цинциннати» потерял первую позицию. Отставание от нее теперь измеряется двумя зачетными баллами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Цинциннати» минимально уступил «Чикаго Файр».
Причем до того команда проиграла «Шарлотту» (1:3). Зато «Интер Майами» был буквально сметен с газона (6:1).
При этом «Цинциннати» нынче пребывает в кризисе. Да и оборона частенько совершает результативные ошибки: 30 пропущенных мячей.
Не сыграют: Мэттью Миазга, Малик Пинто — травмированы. Алвас Пауэлл, Деандре Йедлин — дисквалифицированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Цинциннати» выглядит слабовато. Правда, отставание от 1 места составляет всего 2 очка.
В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Цинциннати» отправил в ворота соперников 11 мячей при 7 пропущенных.
Притом, что «Цинциннати» проиграл в 2 своих последних матчах. Да и проигрывает команда частенько — 6 раз.
Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Да и желание выбраться из кризиса у команды огромнейшее.
Статистика для ставок
- «Цинциннати» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Нью-Йорк Ред Буллз» имеет четырехматчевую ничейную серию
- «Нью-Йорк Ред Буллз» чаще всех в конференции сыграл вничью — 11 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Ред Буллз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.
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Прогноз: «Нью-Йорк Ред Буллз» постарается воспользоваться проблемами соперника.
Номинальные гости выглядят неуверенно, и явно не успели отойти от последних неудач.
Ставка: Победа «Нью-Йорк Ред Буллз» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10