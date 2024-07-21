21 июля в 25-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Цинциннати». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Цинциннати», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» сражается за самые высокие места. На данный момент команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» отстает от лидера на 12 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч: 39 мячей в 24 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Нью-Йорк Ред Буллз» подписал мировую с «Монреалем» (2:2).

Причем эта ничья стала для команды уже четвертой подряд. А вот не проигрывают «быки» уже 7 матчей кряду.

В 5 своих последних матчах команда разжилась одной победой. В этих поединках «Нью-Йорк Ред Буллз» забил 8 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Питер Страуд — травмирован. Шон Неалис — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела недостаточно выгодно. Правда, потери очков все отдаляют «быков» от лидерства.

Матчи с «Цинциннати» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл и проиграл по 2 раза.

Безусловно, номинальные хозяева постараются вернуться на победную тропу. Вот только им нужно срочно прибавлять в плане реализации.

«Цинциннати»

Турнирное положение: «Цинциннати» борется за лидерство в Восточной конференции. На данный момент команда располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Цинциннати» потерял первую позицию. Отставание от нее теперь измеряется двумя зачетными баллами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Цинциннати» минимально уступил «Чикаго Файр».

Причем до того команда проиграла «Шарлотту» (1:3). Зато «Интер Майами» был буквально сметен с газона (6:1).

При этом «Цинциннати» нынче пребывает в кризисе. Да и оборона частенько совершает результативные ошибки: 30 пропущенных мячей.

Не сыграют: Мэттью Миазга, Малик Пинто — травмированы. Алвас Пауэлл, Деандре Йедлин — дисквалифицированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Цинциннати» выглядит слабовато. Правда, отставание от 1 места составляет всего 2 очка.

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Цинциннати» отправил в ворота соперников 11 мячей при 7 пропущенных.

Притом, что «Цинциннати» проиграл в 2 своих последних матчах. Да и проигрывает команда частенько — 6 раз.

Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Да и желание выбраться из кризиса у команды огромнейшее.

Статистика для ставок

«Цинциннати» проиграл в 2 своих последних матчах

«Нью-Йорк Ред Буллз» имеет четырехматчевую ничейную серию

«Нью-Йорк Ред Буллз» чаще всех в конференции сыграл вничью — 11 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Ред Буллз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

Прогноз: «Нью-Йорк Ред Буллз» постарается воспользоваться проблемами соперника.

Номинальные гости выглядят неуверенно, и явно не успели отойти от последних неудач.

Ставка: Победа «Нью-Йорк Ред Буллз» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10