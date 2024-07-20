20 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Алавес» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» неплохо провел минувший чемпионат Испании. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Алавес» забивает в среднем менее гола за матч. В 38 поединках Примеры команда настреляла 36 мячей.

Последние матчи: «Алавес» пока провел всего лишь один контрольный поединок. В нем команда расписала мировую с «Расингом» (0:0).

Два последних поединка принесли команде ничьи. А вот не проигрывает «Алавес» уже в трех матчах кряду.

В 5 своих последних матчах «Алавес» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В первом летнем спарринге «Алавес» смотрелся бледновато. Да и проблемы с созиданием никуда не делись.

Поединки с «Реал Сосьедадом» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Алавес» трижды уступил.

А вот последняя виктория над «доностьяярас» случилась еще 4 года назад. Да и вообще, клуб из Витории явно не преуспевал в последних поединках.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяярас» минувший чемпионат провели ниже своих возможностей. «Реал Сосьедад» финишировал на 6 месте в Примере.

При этом «Реал Сосьедад» бледновато выглядел в атаке. В 38 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 51 голом.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только началась. Первый спарринг с «Токио Верди» принес баскам викторию (2:0).

При этом в том поединке один из мячей на счету Арсена Захаряна. От перспективного россиянина явно ждут качественного рывка в новом сезоне.

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 5 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доностьяррас» по подбору игроков выглядят вполне выгодно. Вот только ряд лидеров еще отдыхают от перипетий Евро.

Баски весьма сильны, однако пока страдают от отсутствия игровой практики. Зато глубина состава позволяет проводить тактические эксперименты.

И уж наверняка тренерский штаб выставит состав, максимально приближенный к основному. «Реал Сосьедад» явно постарается сыграть первым номером.

Очевидно, что номинальные гости будут нестись вперед. Да и забивать в составе басков уж точно есть кому.

Статистика для ставок

«Алавес» не проигрывает 3 матча кряду

«Реал Сосьедад» уже 4 года не проигрывает «Алавесу»

«Реал Сосьедад» в последнем очном поединке минимально одолел оппонента

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 4.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.77 и 1.47.

Прогноз: Баски достаточно сильны в любом кадровом сочетании, и явно будут активно атаковать.

Даже без нескольких ведущих игроков «доностьяррас» выглядят монолитнее соперника.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.18