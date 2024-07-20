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    «Доностьяярас» одолеют «Алавес»

    «Алавес» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.14) на товарищеский матч

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Реал Сосьедад»
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    Арсен Захарян
    20 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Алавес» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 20 Июля 2024 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 19:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» неплохо провел минувший чемпионат Испании. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алавес» забивает в среднем менее гола за матч. В 38 поединках Примеры команда настреляла 36 мячей.

    Последние матчи: «Алавес» пока провел всего лишь один контрольный поединок. В нем команда расписала мировую с «Расингом» (0:0).

    Два последних поединка принесли команде ничьи. А вот не проигрывает «Алавес» уже в трех матчах кряду.

    В 5 своих последних матчах «Алавес» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В первом летнем спарринге «Алавес» смотрелся бледновато. Да и проблемы с созиданием никуда не делись.

    Поединки с «Реал Сосьедадом» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Алавес» трижды уступил.

    А вот последняя виктория над «доностьяярас» случилась еще 4 года назад. Да и вообще, клуб из Витории явно не преуспевал в последних поединках.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяярас» минувший чемпионат провели ниже своих возможностей. «Реал Сосьедад» финишировал на 6 месте в Примере.

    При этом «Реал Сосьедад» бледновато выглядел в атаке. В 38 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 51 голом.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только началась. Первый спарринг с «Токио Верди» принес баскам викторию (2:0).

    При этом в том поединке один из мячей на счету Арсена Захаряна. От перспективного россиянина явно ждут качественного рывка в новом сезоне.

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 5 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Доностьяррас» по подбору игроков выглядят вполне выгодно. Вот только ряд лидеров еще отдыхают от перипетий Евро.

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    Баски весьма сильны, однако пока страдают от отсутствия игровой практики. Зато глубина состава позволяет проводить тактические эксперименты.

    И уж наверняка тренерский штаб выставит состав, максимально приближенный к основному. «Реал Сосьедад» явно постарается сыграть первым номером.

    Очевидно, что номинальные гости будут нестись вперед. Да и забивать в составе басков уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • «Алавес» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Реал Сосьедад» уже 4 года не проигрывает «Алавесу»

    • «Реал Сосьедад» в последнем очном поединке минимально одолел оппонента

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 4.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.77 и 1.47.

    Прогноз: Баски достаточно сильны в любом кадровом сочетании, и явно будут активно атаковать.

    Даже без нескольких ведущих игроков «доностьяррас» выглядят монолитнее соперника.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.18

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    «Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. «Доностьяярас» одолеют «Алавес»
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