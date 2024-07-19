«Вила Нова»
Турнирное положение: «Вила Нова» располагается на 2-м месте в таблице. Клуб набрал 27 очков в 15 встречах.
У «Вила Новы» 8 побед, 3 ничьих и 4 поражения. Команда забила 19 голов и пропустила 16 мячей.
Последние матчи: «Вила Нова» в июле провела два матча. Команда порадовала поклонников двумя победами.
Ранее «Вила Нова» взяла верх над «Амазонасом» (2:1), а также над клубом «Аваи» с таким же счетом.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вила Нова» находится в отличной форме. Команда претендует на то, чтобы подняться в элитный дивизион.
С июня по июль у «Вила Новы» было лишь одно поражение. 16 июня команда в гостях уступила «Ботафого-СП» со счетом 0:1.
«Сантос-СП»
Турнирное положение: «Сантос-СП» лидирует в Серии В. Перед клубом стоит задача выйти в элитный дивизион.
В 15 поединках «Сантос-СП» записал в актив 28 очков. У команды 9 побед, 1 ничья и 5 поражений. Разница мячей составляет 23-11.
Последние матчи: «Сантос-СП» блестяще проводит текущий месяц. Клуб в каждом поединке набирает по три очка.
Ранее «Сантос-СП» взял верх над «Шапекоэнсе», «Сеарой» и «Итуано». За 270 минут команда не пропустила ни одного мяча.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сантос-СП» не проигрывает месяц. Последний раз команда уступала 15 июня. Тогда было поражение от «Операрио ФЕК» со счетом 0:1.
Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Но у «Сантос-СП» шансов на победу немного больше.
«Сантос-СП» не лучшим образом играет в гостях. В последних десяти выездных матчах клуб одержал лишь три победы.
Статистика для ставок
- С июня по июль у «Вила Новы» было лишь одно поражение
- «Сантос-СП» никому не уступает на протяжении месяца
- «Сантос-СП» на данный момент возглавляет таблицу Серии В
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сантос-СП» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.48 и 1.45.
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Прогноз: «Вила Нова» на своем поле постарается не разочаровать своих фанатов. Будет упорная борьба. Команды могут не выявить сильнейшего.
Ставка: Ничья за 3.00.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что удастся забить обоим клубам.
Ставка: обе забьют за 2.15