В рамках шестого тура чемпионата Аргентины по футболу «Барракас Сентраль» на своем поле примет «Ньюэллс Олд Бойз». Поединок состоится 19 июля и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барракас Сентраль» — «Ньюэллс Олд Бойз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барракас Сентраль»

Турнирное положение: Коллектив из Буэнос-Айреса после пяти туров с четырьмя набранными очками разместился на 23 месте среди 28 участников.

«Барракас Сентраль» отпраздновал одну викторию, расписал одну мировую и потерпел три фиаско, забил три гола, а пропустил в свои ворота семь мячей.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «красно-белые» в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины смогли одолеть в гостях «Росарио Сентраль» со счетом 1:0 и прошли дальше. До этого же они проиграли три матча чемпионата и забили в данных встречах лишь один гол.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Барракас Сентраль» в отрезке последних восьми своих матчей проиграли в половине из них, причем в трех случаях всухую. Еще за данный период коллектив добился двух минимальных побед по 1:0, а также расписал две результативные мировые.

«Ньюэллс Олд Бойз»

Турнирное положение: Коллектив из города Росарио с шестью набранными пунктами находится в середине турнирной таблицы.

«Ньюэллс Олд Бойз» добился двух викторий и потерпел три поражения, забил три гола, а пропустил в свои ворота на два мяча больше.

Последние матчи: «Прокаженные» неудачно провели свои две предыдущие игры, проиграв их обе с одинаковым счетом по 0:2. Сперва они уступили в гостях «Банфилду», а затем дома «Институто». Перед этим они на своем поле одолели 1:0 «Дефенса и Хустисия».

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Ньюэллс Олд Бойз» вот уже как десять поединков подряд не играет вничью. В этот бескомпромиссный период коллектив поровну поделил победные результаты и проигрыши. Причем во всех проигрышных поединках был забит лишь один гол.

Статистика для ставок

«Барракас Сентраль» дома проиграл лишь один матч из восьми предыдущих

«Ньюэллс Олд Бойз» в гостях уступил в трех из пяти минувших играх при двух викториях

В двух матчах противостояния этих клубов раз победил «Ньюэллс Олд Бойз» 1:0 и раз была ничья 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барракас Сентраль» — 3.22, победа «Ньюэллс Олд Бойз» — 2.40, ничья — 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.56 и 1.51 соответственно.

Прогноз: От очного поединка столь нерезультативных команд в первую очередь стоит ждать крайне низового исхода.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.92.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировой исход, так как обе команды явно будут не против взять по баллу.

Ставка: ничья за 3.10.