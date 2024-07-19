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    Прервет ли «Ньюэллс Олд Бойз» свою бескомпромиссную серию?

    «Барракас Сентраль» — «Ньюэллс Олд Бойз». Прогноз (к. 1.92) на чемпионат Аргентины

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    Прогноз и ставки на «Барракас Сентраль» — «Ньюэллс Олд Бойз»
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    «Ньюэллс Олд Бойз»
    В рамках шестого тура чемпионата Аргентины по футболу «Барракас Сентраль» на своем поле примет «Ньюэллс Олд Бойз». Поединок состоится 19 июля и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барракас Сентраль» — «Ньюэллс Олд Бойз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 19 Июля 2024 года

    Барракас Сентраль

  • Буэнос-Айрес
    •  Барракас Сентраль 21:00 Ньюэллз Олд Бойз

    Ньюэллз Олд Бойз

  • Аргентина. Примера
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    «Барракас Сентраль»

    Турнирное положение: Коллектив из Буэнос-Айреса после пяти туров с четырьмя набранными очками разместился на 23 месте среди 28 участников.

    «Барракас Сентраль» отпраздновал одну викторию, расписал одну мировую и потерпел три фиаско, забил три гола, а пропустил в свои ворота семь мячей.

    Последние матчи: В преддверии этого поединка «красно-белые» в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины смогли одолеть в гостях «Росарио Сентраль» со счетом 1:0 и прошли дальше. До этого же они проиграли три матча чемпионата и забили в данных встречах лишь один гол.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Барракас Сентраль» в отрезке последних восьми своих матчей проиграли в половине из них, причем в трех случаях всухую. Еще за данный период коллектив добился двух минимальных побед по 1:0, а также расписал две результативные мировые.

    «Ньюэллс Олд Бойз»

    Турнирное положение: Коллектив из города Росарио с шестью набранными пунктами находится в середине турнирной таблицы.

    «Ньюэллс Олд Бойз» добился двух викторий и потерпел три поражения, забил три гола, а пропустил в свои ворота на два мяча больше.

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    • Последние матчи: «Прокаженные» неудачно провели свои две предыдущие игры, проиграв их обе с одинаковым счетом по 0:2. Сперва они уступили в гостях «Банфилду», а затем дома «Институто». Перед этим они на своем поле одолели 1:0 «Дефенса и Хустисия».

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Ньюэллс Олд Бойз» вот уже как десять поединков подряд не играет вничью. В этот бескомпромиссный период коллектив поровну поделил победные результаты и проигрыши. Причем во всех проигрышных поединках был забит лишь один гол.

    Статистика для ставок

    • «Барракас Сентраль» дома проиграл лишь один матч из восьми предыдущих

    • «Ньюэллс Олд Бойз» в гостях уступил в трех из пяти минувших играх при двух викториях

    • В двух матчах противостояния этих клубов раз победил «Ньюэллс Олд Бойз» 1:0 и раз была ничья 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барракас Сентраль» — 3.22, победа «Ньюэллс Олд Бойз» — 2.40, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.56 и 1.51 соответственно.

    Прогноз: От очного поединка столь нерезультативных команд в первую очередь стоит ждать крайне низового исхода.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.92.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировой исход, так как обе команды явно будут не против взять по баллу.

    Ставка: ничья за 3.10.

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    «Барракас Сентраль» — «Ньюэллс Олд Бойз»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Ньюэллс Олд Бойз» свою бескомпромиссную серию?
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