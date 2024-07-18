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    Справится ли «Гэлакси» с «Рэпидс»?

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Колорадо Рэпидс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, МЛС, 18 июля 2024 года

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    «Лос-Анджелес Гэлакси»
    18 июля в матче чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Колорадо Рэпидс». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Колорадо Рэпидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 18 Июля 2024 года

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес Гэлакси 05:30 Колорадо Рэпидс

    Колорадо Рэпидс

  • Денвер
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» по итогам 24 матчей занимает третью позицию Западной конференции с 43 очками. Он забил 44 мячей и пропустил 32.

    Команда находится в зоне плей-офф и по дополнительным показателям отстает от лидера в лице «Лос-Анджелеса», а также от нынешнего соперника, который идет вторым.

    Лос-Анджелес Гэлакси — Колорадо Рэпидс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Далласу» (0:2).

    Эта неудача стала для франчайза второй в трех последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Деян Йовелич, Хулиан Ауде, Хонатан Перес, Гастон Бругман — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл пять раз при двух поражениях.

    Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, тем более он принимает соперника на своем поле.

    Деян Йовелич — лучший бомбардир команды в лиге с 12-ю голами.

    «Колорадо Рэпидс»

    Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» по итогам 24 матчей занимает четвертую позицию Западной конференции с 38 очками. Он забил 45 мячей и пропустил 38.

    Команда идет в зоне плей-офф и на пять очков отстает от своего соперника, а также на такое же расстояние от всех вышестоящих конкурентов.

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    • Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На чужом поле они разошлись миром с «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:1).

    Эта мировая прервала победную мини-серию франчайза в два поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Не сыграют: Джексон Трэвис и Даниэль Чакон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Колорадо Рэпидс» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то уж точно на ничью, хотя уровень соперника, конечно, не обещает им легкой жизни.

    Рафаэл Наварро — лучший бомбардир команды в лиге с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Колорадо Рэпидс» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 4.10, победа «Колорадо Рэпидс» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.85.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева выиграли. Так было и в пяти из шести их последних домашних поединков.

    И хотя гости не проиграли в трех последних матчах, в четырех из пяти последних выезденых играх они уступили.

    Ставка: «Лос-Анджелес Гэлакси» победит за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Лос-Анджелес Гэлакси» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.40

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли «Гэлакси» с «Рэпидс»?
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