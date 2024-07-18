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    «Интер Майами» будет торопиться

    «Интер Майами» — «Торонто». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, МЛС, 18 июля 2024 года

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    «Интер Майами»
    18 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Торонто». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 18 Июля 2024 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 02:30 Торонто

    Торонто

  • Торонто
    •

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» сражается за лидерство в Восточной конференции. На данный момент команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Интер Майами» лишь на один пункт отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч: 51 мяч в 23 поединках.

    Интер Майами — Торонто: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда провалилась. «Интер Майами» был разгромлен «Цинциннати» (1:6).

    Причем до того команда сумела одолеть «Шарлотт» (2:1). Да и поединок с «Нэшвиллом» завершился трудовой викторией (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках «Интер Майами» забил 9 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Николас Фрейре — травмирован. Марсело Вейгандт, Серхио Бускетс — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно выгодно. Правда, последняя оплеуха от «Цинциннати» вышло уж больно зычной.

    Матчи с «Абдыш-Атой» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Интер Майами» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Безусловно, номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Вот только Лионель Месси не успеет приехать из сборной, что в разы снизит атакующий потенциал команды.

    «Торонто»

    Турнирное положение: «Торонто» борется за попадание в топ-7. На данный момент команда располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Торонто» в 24 матчах чемпионата выиграл лишь 8 раз. Да и в плане реализации у команды не все отлично — всего 32 забитых мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Торонто» сумел переиграть «Филадельфию Юнион» (2:1).

    Причем до того команда уступила 7 раз кряду. Причем во всех этих проигранных матчах она не пропускала менее 2 мячей.

    По игре «Торонто» выглядит весьма бледно. Да и оборона частенько совершает результативные ошибки: 44 пропущенных мяча.

    Не сыграют: Тайриз Спайсер — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Торонто» выглядит неуверенно. Да и отставание от желанного 7 места составляет 3 очка.

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    В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Торонто» отправила в ворота соперников 5 мячей при 11 пропущенных.

    Притом, что «Торонто» в последней очной встрече с «Интером Майами» разгромно уступил. В воротах команды побывали 4 сухих мяча.

    Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Да и длительная пораженческая серия наконец-то прервана!

    Статистика для ставок

    • «Торонто» до последней виктории проиграл в 7 матчах кряду

    • «Интер Майами» в среднем забивает более 2 голов за матч

    • «Интер Майами» до последней коллизии выиграл в 4 матчах подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.57 и 2.41.

    Прогноз: «Интер Майами» постарается вернуться в победную обитель, так что явно стоит ожидать от хозяев агрессивных атак.

    Номинальные гости выглядят неуверенно, и противостоять на равных «Интеру Майами» вряд ли смогут.

    Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.41

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    «Интер Майами» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Интер Майами» будет торопиться
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