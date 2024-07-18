18 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Торонто». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» сражается за лидерство в Восточной конференции. На данный момент команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом «Интер Майами» лишь на один пункт отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч: 51 мяч в 23 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда провалилась. «Интер Майами» был разгромлен «Цинциннати» (1:6).

Причем до того команда сумела одолеть «Шарлотт» (2:1). Да и поединок с «Нэшвиллом» завершился трудовой викторией (2:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках «Интер Майами» забил 9 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Николас Фрейре — травмирован. Марсело Вейгандт, Серхио Бускетс — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно выгодно. Правда, последняя оплеуха от «Цинциннати» вышло уж больно зычной.

Матчи с «Абдыш-Атой» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Интер Майами» выиграл 4 раза при одной коллизии.

Безусловно, номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Вот только Лионель Месси не успеет приехать из сборной, что в разы снизит атакующий потенциал команды.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» борется за попадание в топ-7. На данный момент команда располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Торонто» в 24 матчах чемпионата выиграл лишь 8 раз. Да и в плане реализации у команды не все отлично — всего 32 забитых мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Торонто» сумел переиграть «Филадельфию Юнион» (2:1).

Причем до того команда уступила 7 раз кряду. Причем во всех этих проигранных матчах она не пропускала менее 2 мячей.

По игре «Торонто» выглядит весьма бледно. Да и оборона частенько совершает результативные ошибки: 44 пропущенных мяча.

Не сыграют: Тайриз Спайсер — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Торонто» выглядит неуверенно. Да и отставание от желанного 7 места составляет 3 очка.

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Торонто» отправила в ворота соперников 5 мячей при 11 пропущенных.

Притом, что «Торонто» в последней очной встрече с «Интером Майами» разгромно уступил. В воротах команды побывали 4 сухих мяча.

Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Да и длительная пораженческая серия наконец-то прервана!

Статистика для ставок

«Торонто» до последней виктории проиграл в 7 матчах кряду

«Интер Майами» в среднем забивает более 2 голов за матч

«Интер Майами» до последней коллизии выиграл в 4 матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.57 и 2.41.

Прогноз: «Интер Майами» постарается вернуться в победную обитель, так что явно стоит ожидать от хозяев агрессивных атак.

Номинальные гости выглядят неуверенно, и противостоять на равных «Интеру Майами» вряд ли смогут.

Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.41