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    «Интер Эскальдес» пройдет боснийскую команду

    «Интер Эскальдес» — «Вележ». Прогноз (к. 1.95) на Лигу конференций

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    «Интер Эскальдес»
    18 июля в ответном поединке первого отборочного раунда Лиги конференций андоррский «Интер Эскальдес» дома сыграет против боснийского «Вележа». Начало поединка — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Эскальдес» — «Вележ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Интер Клуб

  • Эскальдес-Энгордань
    •  Интер Клуб 19:00 Вележ

    Вележ

  • Мостар
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    «Интер Эскальдес»

    Турнирное положение: Клуб из Эскальдес-Энгордани занял второе место в прошлом розыгрыше чемпионата Андорры и благодаря этому получил билет в Лигу конференций.

    «Интер Эскальдес» трижды выигрывал национальное золото и два раза брал Кубок Андорры, и пятый раз выступает в еврокубках.

    Последние матчи: Неделю тому назад в Боснии эти команды расписали мировую 1:1. Причем андоррцы забили первыми и смогли выиграть первый тайм. Всего же за десять последних встреч с учетом всех турниров «сине-черные» потерпели в основное время только одно фиаско и добились шести выигрышей.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интер Эскальдес» до этого четыре раза участвовал в еврокубках и только в двух случаях он смог пройти по одному раунду отбора. В прошлом сезоне он сперва выбил фарерский «Викингур» (2:1 и 1:1), после чего уступил шотландскому «Хиберниану» (2:1 и 1:6).

    «Вележ»

    Турнирное положение: Коллектив из города Мостер в прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата Боснии и благодаря этому добыл билет в Лигу конференций.

    Всего же на внутренней арене «Вележ» ни разу не выигрывал чемпионский титул, а только один раз в истории брал Кубок Боснии.

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    • Последние матчи: В первом поединке этих команд в Боснии была зафиксирована мировая со счетом 1:1. И этим результатом «красные» продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей, в которой добились трех викторий и дважды сыграли вничью. проиграли же они всего один поединок из семи предыдущих.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: От Боснии «Вележ» в еврокубках до этого играл только дважды. В позапрошлом году он смог преодолеть два раунда отбора в Лиге конференций и проиграл в третьем шведскому «Эльфсборгу». А в прошлом сезоне боснийцы на первом же этапе квалификации ЛК дважды уступили мальтийскому «Хамрун Спартанс» по 0:1.

    Статистика для ставок

    • «Интер Эскальдес» дома в еврокубках выиграл три из четырех минувших игр и раз сыграл вничью

    • «Вележ» в еврокубках проиграл в гостях три из четырех предыдущих встреч при одной мировой

    • В первом поединке этих команд в Боснии была зафиксирована ничья 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вележа» — 2.05, победа «Интер Эскальдес» — 3.30, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Как и в первом поединке этих команд в ответке также ожидаем обмена забитыми мячами, ведь зачастую в еврокубках на ранних стадиях эти команды без гола с поля не уходят.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.95.

    Прогноз: И также ставим здесь на проход «Интер Эскальдес», который на своем поле на первых этапах еврокубков выступает вполне даже неплохо.

    Ставка: проход «Интер Эскальдес» за 2.07.

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