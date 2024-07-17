В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 17 июля пройдет матч «Ларн» — РФШ. Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Ларн» — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ларн»

Турнирная таблица: Чемпионат Северной Ирландии сезона 2023/2024 «Ларн» выиграл с отрывом в 5 очков, набрав 90 пунктов.

Новый сезон во внутреннем чемпионате ещё не стартовал. «Ларн» начнёт защиту титула в домашнем матче против команды «Лофголл», игра запланирована на 10 августа.

Последние матчи: Есть большая вероятность, что «Ларн» после противостояния с командой РФШ отправится в третий отборочный раунд Лиги конференций. Дело в том, что североирландский клуб потерпел фиаско в игре против РФШ (0:3).

Не сыграют: В команде есть три травмированных футболиста, в первом матче Лиги чемпионов не смогут сыграть Чан Болгер, Шон Уонт и Али Омар.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: «Ларн» провалил предыдущую еврокампанию: в Лиге чемпионов североирландцы проиграли финскому клубу ХИК (2:3 — в доп.время по сумме двух встреч), а в Лиге конференций «Ларн» проиграли клубу «Балкани» из Косово (1:4 — дома, 0:3 — в гостях).

РФШ

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии РФШ лидирует, набрав 56 очков после 22 туров. В рамках последнего игрового дня рижская футбольная школа нанесла сокрушительное поражение «Елгаве» (7:0).

Последние матчи: РФШ наверняка продолжит выступление в Лиге чемпионов, после крупной победы в первом матче против команды «Ларн» (3:0). В составе чемпиона Латвии голами отметились Кигурс, Балодис и Панич.

Выигрышная серия РФШ теперь составляет шесть матчей, помимо успеха в матче Лиги чемпионов, латвийский клуб выиграл игру у «Даугавпилса» в рамках Кубка Латвии (2:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне РФШ выступала в Лиге конференций. В первом отборочном раунде рижский клуб переиграла клуб «Македония Скопье» (4:1 — дома и 1:0 — в гостях).

Во втором раунде ЛК РФШ уступил «Сабаху» из Азербайджана (0:2 — дома, 1:2 — в гостях).

Статистика для ставок

Победная серия РФШ составляет 5 матчей

Неудчник пары «Ларн» — РФШ продолжит борьбу в 3-м раунде Лиги конференций

РФШ — «Ларн» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.90, а победа «Ларн» — в 3.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.21 соответственно.

Прогноз: В матчах РФШ и «Ларн» в среднем забивается 3 мяча, не исключаем вероятности результативного футбола.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.03.

Прогноз: Есть большая вероятность, что РФШ снова сохранит свои ворота на замке.

Ставка: Забьёт только РФШ с коэффициентом 2.27.