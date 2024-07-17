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    РФШ вновь переиграет соперника?

    «Ларн» — РФШ. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ларн» — РФШ
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    «Ларн» — ХИК
    В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 17 июля пройдет матч «Ларн» — РФШ. Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Ларн» — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 17 Июля 2024 года

    Ларн

  • Ларн
    •  Ларн 22:00 РФШ

    РФШ

  • Рига
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    «Ларн»

    Турнирная таблица: Чемпионат Северной Ирландии сезона 2023/2024 «Ларн» выиграл с отрывом в 5 очков, набрав 90 пунктов.

    Новый сезон во внутреннем чемпионате ещё не стартовал. «Ларн» начнёт защиту титула в домашнем матче против команды «Лофголл», игра запланирована на 10 августа.

    Ларн — РФШ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Есть большая вероятность, что «Ларн» после противостояния с командой РФШ отправится в третий отборочный раунд Лиги конференций. Дело в том, что североирландский клуб потерпел фиаско в игре против РФШ (0:3).

    Не сыграют: В команде есть три травмированных футболиста, в первом матче Лиги чемпионов не смогут сыграть Чан Болгер, Шон Уонт и Али Омар.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: «Ларн» провалил предыдущую еврокампанию: в Лиге чемпионов североирландцы проиграли финскому клубу ХИК (2:3 — в доп.время по сумме двух встреч), а в Лиге конференций «Ларн» проиграли клубу «Балкани» из Косово (1:4 — дома, 0:3 — в гостях).

    РФШ

    Турнирная таблица: В чемпионате Латвии РФШ лидирует, набрав 56 очков после 22 туров. В рамках последнего игрового дня рижская футбольная школа нанесла сокрушительное поражение «Елгаве» (7:0).

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    • Последние матчи: РФШ наверняка продолжит выступление в Лиге чемпионов, после крупной победы в первом матче против команды «Ларн» (3:0). В составе чемпиона Латвии голами отметились Кигурс, Балодис и Панич.

    Выигрышная серия РФШ теперь составляет шесть матчей, помимо успеха в матче Лиги чемпионов, латвийский клуб выиграл игру у «Даугавпилса» в рамках Кубка Латвии (2:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне РФШ выступала в Лиге конференций. В первом отборочном раунде рижский клуб переиграла клуб «Македония Скопье» (4:1 — дома и 1:0 — в гостях).

    Во втором раунде ЛК РФШ уступил «Сабаху» из Азербайджана (0:2 — дома, 1:2 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • Победная серия РФШ составляет 5 матчей

    • Неудчник пары «Ларн» — РФШ продолжит борьбу в 3-м раунде Лиги конференций

    • РФШ — «Ларн» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.90, а победа «Ларн» — в 3.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.21 соответственно.

    Прогноз: В матчах РФШ и «Ларн» в среднем забивается 3 мяча, не исключаем вероятности результативного футбола.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.03.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что РФШ снова сохранит свои ворота на замке.

    Ставка: Забьёт только РФШ с коэффициентом 2.27.

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    «Ларн» — РФШ: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. РФШ вновь переиграет соперника?
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