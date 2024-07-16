Стяуа
Virtus Acquaviva
ФКСБ
Турнирное положение: ФКСБ (бывшая «Стяуа») вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Румынии.
Команда в итоге на три очка опередила своего ближайшего преследователя «Клуж» и впервые с 2015 года выиграла первенство страны.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов бухарестцы разгромили соперника 7:1.
Таким образом, в ответном матче клуб на своем поле может позволить себе даже крупно проиграть, но не больше, чем с разницей в пять голов.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими и официальными, ФКСБ только выигрывал.
Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который только в одном из этих четырех победных играх выиграл не с разгромным счетом, а общая разница составила 20-2.
Флоринел Коман — лучший бомбардир команды и всей лиги с 18 голами в прошлой кампании, но этим летом ее покинул.
«Виртус»
«Виртус» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Сан-Марино.
Команда по итогам 30-ти туров на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Ла Фиорита» и впервые в своей истории стала чемпионом.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб разгромно проиграл сопернику 1:7.
Таким образом, выступления в турнире для него завершились за один поединок, а теперь не проиграть еще и на выезде ему будет архисложно.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Кубок страны и Лигу чемпионов, «Виртус» проиграл.
Симоне Бенинказа — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 14 голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах ФКСБ забивали больше 2,5 голов
- в двух из четырех последних матчей «Виртуса» забивали обе команды
- в двух из четырех последних матчей обеих команд забивали больше 3,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 11.47, победа «Виртуса» — в 18.32.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.88.
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Прогноз: в двух из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Если они смогли забить семь мячей на выезде, то почему бы им не забить больше трех дома?
При этом в двух из четырех последних поединков гостей забивали больше 3,5 голов.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.82.
Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их двух из четырех последних матчей.
Ставка: ФКСБ победит и тотал больше 3,5 голов за 1.87