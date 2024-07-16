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    Позволит ли ФКСБ не проиграть «Виртусу»?

    ФКСБ — «Виртус». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 16 июля 2024 года

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    ФКСБ
    16 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют ФКСБ и «Виртус». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Виртус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Июля 2024 года

    Стяуа

  • Бухарест
    •  Стяуа 20:30 Virtus Acquaviva

    Virtus Acquaviva

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    ФКСБ

    Турнирное положение: ФКСБ (бывшая «Стяуа») вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Румынии.

    Команда в итоге на три очка опередила своего ближайшего преследователя «Клуж» и впервые с 2015 года выиграла первенство страны.

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов бухарестцы разгромили соперника 7:1.

    Таким образом, в ответном матче клуб на своем поле может позволить себе даже крупно проиграть, но не больше, чем с разницей в пять голов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими и официальными, ФКСБ только выигрывал.

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который только в одном из этих четырех победных играх выиграл не с разгромным счетом, а общая разница составила 20-2.

    Флоринел Коман — лучший бомбардир команды и всей лиги с 18 голами в прошлой кампании, но этим летом ее покинул.

    «Виртус»

    «Виртус» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Сан-Марино.

    Команда по итогам 30-ти туров на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Ла Фиорита» и впервые в своей истории стала чемпионом.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб разгромно проиграл сопернику 1:7.

    Таким образом, выступления в турнире для него завершились за один поединок, а теперь не проиграть еще и на выезде ему будет архисложно.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Кубок страны и Лигу чемпионов, «Виртус» проиграл.

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    Симоне Бенинказа — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 14 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах ФКСБ забивали больше 2,5 голов

    • в двух из четырех последних матчей «Виртуса» забивали обе команды

    • в двух из четырех последних матчей обеих команд забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 11.47, победа «Виртуса» — в 18.32.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.88.

    Прогноз: в двух из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Если они смогли забить семь мячей на выезде, то почему бы им не забить больше трех дома?

    При этом в двух из четырех последних поединков гостей забивали больше 3,5 голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.82.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их двух из четырех последних матчей.

    Ставка: ФКСБ победит и тотал больше 3,5 голов за 1.87

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    ФКСБ — «Виртус»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на футбол. Позволит ли ФКСБ не проиграть «Виртусу»?
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