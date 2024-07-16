16 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют ФКСБ и «Виртус». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Виртус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ (бывшая «Стяуа») вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Румынии.

Команда в итоге на три очка опередила своего ближайшего преследователя «Клуж» и впервые с 2015 года выиграла первенство страны.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов бухарестцы разгромили соперника 7:1.

Таким образом, в ответном матче клуб на своем поле может позволить себе даже крупно проиграть, но не больше, чем с разницей в пять голов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими и официальными, ФКСБ только выигрывал.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который только в одном из этих четырех победных играх выиграл не с разгромным счетом, а общая разница составила 20-2.

Флоринел Коман — лучший бомбардир команды и всей лиги с 18 голами в прошлой кампании, но этим летом ее покинул.

«Виртус»

«Виртус» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Сан-Марино.

Команда по итогам 30-ти туров на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Ла Фиорита» и впервые в своей истории стала чемпионом.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб разгромно проиграл сопернику 1:7.

Таким образом, выступления в турнире для него завершились за один поединок, а теперь не проиграть еще и на выезде ему будет архисложно.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Кубок страны и Лигу чемпионов, «Виртус» проиграл.

Симоне Бенинказа — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 14 голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах ФКСБ забивали больше 2,5 голов

в двух из четырех последних матчей «Виртуса» забивали обе команды

в двух из четырех последних матчей обеих команд забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 11.47, победа «Виртуса» — в 18.32.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.88.

Прогноз: в двух из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Если они смогли забить семь мячей на выезде, то почему бы им не забить больше трех дома?

При этом в двух из четырех последних поединков гостей забивали больше 3,5 голов.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.82.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их двух из четырех последних матчей.

Ставка: ФКСБ победит и тотал больше 3,5 голов за 1.87