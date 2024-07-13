«Арсенал» откроет новый чемпионат победой

13 июля в матче-открытие нового розыгрыша первенства первой российской лиги тульский «Арсенал» на своем поле примет новороссийский «Черноморец». Начало игры запланировано на 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Черноморец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Коллектив из Тулы в прошлом сезоне был близок в возвращению в элиту российского футбола. Основную часть первенства первой лиги он завершил на четвертом месте и получил право сыграть в стыках.

Но в матчах за место в РПЛ «Арсенал» не смог справиться с «Пари НН», обыграв его сперва в гостях 2:1, однако дома проиграл со счетом 0:2.

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Последние матчи: В короткое межсезонье «оружейники» успели провести три товарняка, играя каждый раз с командами из РПЛ и проиграли все эти поединки, уступив по 1:2 московскому «Локомотиву» и «Факелу», а также 0:3 «Химкам».

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К данному поединку «Арсенал» подходит с 4-матчевой проигрышной серией с учетом всех турниров.

Всего же в отрезке последних шести встреч тульский коллектив проиграл в пяти из них и добыл одну викторию в этот период. И в половине матчей данного отрезка команда не смогла забить.

«Черноморец»

Турнирное положение: Клуб из Новороссийска в прошлом розыгрыше первой лиги финишировал на 15 месте, опередив зону вылета лишь на балл.

В 34 поединках «Черноморец» одержал лишь семь викторий, 14 раз сыграл вничью и потерпел 13 фиаско, забил 30 голов при 38 пропущенных.

Последние матчи: «Моряки» при подготовке к новому сезону также провели три товарняка. Сперва в них они проиграли со счетом 1:3 боснийскому «Железничару», а затем поочередно обыграли сербский «Ново-Белград» 3:2 и КАМАЗ 1:0.

Не сыграют: Все лидеры «Черноморца» в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Черноморец» вышел победителем из двух своих предыдущих проведенных поединков. Однако перед этим коллектив имел 10-матчевую безвыигрышную серию, в которой поровну поделил мировые исходы и поражения. И за эти 12 встреч команда уходила с поля без забитого гола в пяти случаях.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2

«Арсенал» дома проиграл лишь один из десяти предыдущих матчей

«Черноморец» в гостях выиграл лишь один поединок из семи минувших

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.09, победа «Черноморца» — 3.54, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.20 соответственно.

Прогноз: В этом поединке ставим на победу «Арсенала», ведь в прошлом сезоне он на своем поле легко справился с предстоящим противником.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 2.09.

Прогноз: И также здесь еще ставим на то, что хозяева отправят в ворота прошлогоднего аутсайдера несколько мячей.

Ставка: ИТ «Арсенала» больше 1,5 за 2.25.