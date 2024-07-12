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    Сумеет ли «Спартак» одолеть динамовцев?

    Спартак — Динамо: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.58. 12.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо»
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    Наиль Умяров
    12 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 12 Июля 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 17:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: Деян Станкович строит фактически новую команду. Москвичи заметно обновились в кадровом плане.

    При этом «Спартак» сыграл уже три контрольных поединка. В них «красно-белые» выиграли 2 раза при одной ничьей.

    Динамо — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом спарринге нынешнего межсезонья команда Станковича победила. Спартаковцы переиграли «Торпедо» (3:1).

    После того «Спартак» не сумел одолеть «Актобе» (1:1). А вот с «Уфой» москвичи справились с некоторой натугой (1:0).

    В 5 своих последних матчах «Спартак» победил 3 раза. В этих поединках игроки московского клуба забили 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В новый сезон команда входит заметно обновленной. При этом свой шанс может получить ряд молодых игроков. Например, Павел Мелешин как раз принес победу над уфимцами.

    Поединки с «Динамо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Спартак» выиграл 4 раза при одном поражении.

    Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Да и в двух последних очных встречах с динамовцами «красно-белые» побеждали.

    «Динамо»

    Турнирное положение: «Бело-голубые» все никак не отойдут от провала в концовке минувшего чемпионата. «Динамо» Москва было близким к золотым медалям, но упустило cвой исторический шанс.

    При этом «Динамо» Москва провело уже 3 контрольных матчах. В них подопечные Марцела Лички добыли одну победу при одной коллизии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда выиграла. Динамовцы переиграли «Белград» (2:0).

    До того «Динамо» Москва в серии пенальти уступило «Партизану». Основное время завершилось со счетом 2:2.

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Динамовцы явно намерены сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и в атаке команда вполне способна поднатореть.

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    На месте и лидер атак команды Константин Тюкавин. Да и Бителло пребывает в весьма приличных кондициях.

    При этом «Динамо» Москва в двух последних дерби со «Спартаком» пропускало по 2 мяча. Да и нынче игра команды не выглядит столь монолитно.

    Очевидно, что динамовцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и соперник явно не блещет пресловутой стабильностью.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» выиграл в 2 из 3 спаррингов текущего межсезонья

    • «Динамо» Москва проиграло «Спартаку» в двух последних очных поединках

    • «Спартак» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Москва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 2.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.54.

    Прогноз: «Спартак» постепенно набирает обороты, и уж точно будет максимально активен в атаке.

    Динамовцы имеют заметные проблемы в обороне, да и «красно-белые» явно способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Спартака» за 2.58.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеет отличиться лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.77

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    «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Спартак» одолеть динамовцев?
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