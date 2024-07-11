В Любляне будет голепад!

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    «Браво» — «Коннас Куэй». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Браво» — «Коннас Куэй»
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    «Коннас Куэй»
    11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Браво» и «Коннас Куэй». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Браво» — «Коннас Куэй», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Браво»

    Турнирное положение: «Браво» прошлый чемпионат Словении провел достаточно успешно. Команда в итоге расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Браво» в 36 матчах чемпионата забил только 42 раза. Да и пропустила команда относительно много — 42 мяча.

    Последние матчи: В летних контрольных матчах команда выглядела прилично. В 3 спаррингах было добыто 2 виктории при одной ничьей.

    В своем последнем на данный момент матче «Браво» подписал мировую с МТК (0:0). До того был обыгран «Спартак» Трнава (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма монолитно. Словенцы способны пошуметь в еврокубках!

    При этом «Браво» имеет явные сложности с реализацией. Да и поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде натужно.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть максимально активно. Да и оппонента слишком крепким явно не назовешь.

    «Коннас Куэй»

    Турнирное положение: «Коннас Куэй» в своем чемпионате борется за самые высокие места. Прошлый команда завершила на 2 месте.

    Причем «Коннас Куэй» отстал от чемпиона аж на 33 очка. Зато атака выглядела весьма выгодно: 70 забитых мячей в 32 матчах.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. «Коннас Куэй» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми.

    Предыдущий спарринг принес команде викторию. «Коннас Куэй» перестрелял «Флинт Моунтаин» со счетом 4:3.

    До того команда уступила «Карнарвону» (2:3). Да и вообще, оборона ошибается уж чересчур часто.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет яркой игрой и результатами. Да и проблемы с надежностью тылов не решены.

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    А вот атака команды действует относительно уверенно. Вот только с игровой практикой накануне еврокубков у валлийцев не складывалось.

    В 5 своих последних поединках «Коннас Куэй» выиграл 2 раза. В них игроки команды отличились 8 мячами при 9 пропущенных.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за ничью. Да и свои шансы в контригре у валлийцев явно могут появиться.

    Статистика для ставок

    • «Браво» не проигрывает уже 3 месяца

    • «Коннас Куэй» пропускает в 4 последних поединках

    • Словенцы в среднем забивают чуть более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Браво» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.85, а победа оппонента — в скромные 13.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Словенцы явно будут активно атаковать, тогда как гости способны преуспеть в игре на контратаках.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.17

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    «Браво» — «Коннас Куэй»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. В Любляне будет голепад!
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