Одолеет ли «Слован» «Стругу»?

Слован
Струга
«Слован» Братислава
Турнирное положение: «Слован» Братислава вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Словакии.
Команда по итогам 32-х туров набрала 73 очка и на 15 баллов опередила своего ближайшего преследователя ДАК.
Слован — Струга: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб одержал победу над «Петржалкой» (1:0).
Этот успех стал для коллектива третьим в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Словакии и контрольные игры.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Слован» Братислава проиграла пять раз при трех победах.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, но то, что он проведет грядущий поединок проведет на своем поле, сулит ему неплохие шансы.
Тигран Барсегян — лучший бомбардир команды в лиге с 13 голами в прошлом сезоне.
«Струга»
«Струга» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Северной Македонии.
Команда по итогам 33-х туров опередила своего ближайшего преследователя «Шкендию» лишь по дополнительным показателям — победам в очных матчах.
Последние матчи: в последнем туре первенства Северной Македонии клуб потерпел поражение от «Шкупи» (1:2) в игре, которая уже не имела турнирного значения.
После этого чемпион не проводил официальных поединков, сыграв одну товарищескую встречу, поэтому грудящий матч станет для него открытием новой кампании.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат страны и контрольную игру, «Струга» выиграла трижды при одном поражении.
Бесарт Ибраими и Марьян Радески — лучшие бомбардиры команды в лиге Северной Македонии с 15 голами в прошлой кампании.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Слован» Братислава забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Слована» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Струга» выиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Слован» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.30, победа «Струги» — в 7.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.
- 2.07Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.80Аргентина — Канада: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних матчей они победили.
Ставка: «Струга» не проиграет за 2.77