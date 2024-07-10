Одолеет ли «Слован» «Стругу»?

10 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Слован» Братислава и «Струга» Трим-Лум. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «Струга», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: «Слован» Братислава вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Словакии.

Команда по итогам 32-х туров набрала 73 очка и на 15 баллов опередила своего ближайшего преследователя ДАК.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб одержал победу над «Петржалкой» (1:0).

Этот успех стал для коллектива третьим в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Словакии и контрольные игры.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Слован» Братислава проиграла пять раз при трех победах.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, но то, что он проведет грядущий поединок проведет на своем поле, сулит ему неплохие шансы.

Тигран Барсегян — лучший бомбардир команды в лиге с 13 голами в прошлом сезоне.

«Струга»

«Струга» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Северной Македонии.

Команда по итогам 33-х туров опередила своего ближайшего преследователя «Шкендию» лишь по дополнительным показателям — победам в очных матчах.

Последние матчи: в последнем туре первенства Северной Македонии клуб потерпел поражение от «Шкупи» (1:2) в игре, которая уже не имела турнирного значения.

После этого чемпион не проводил официальных поединков, сыграв одну товарищескую встречу, поэтому грудящий матч станет для него открытием новой кампании.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат страны и контрольную игру, «Струга» выиграла трижды при одном поражении.

Бесарт Ибраими и Марьян Радески — лучшие бомбардиры команды в лиге Северной Македонии с 15 голами в прошлой кампании.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Слован» Братислава забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Слована» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Струга» выиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Слован» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.30, победа «Струги» — в 7.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних матчей они победили.

Ставка: «Струга» не проиграет за 2.77