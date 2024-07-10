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    Одолеет ли «Слован» «Стругу»?

    «Слован» Братислава — «Струга». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 10 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» Братислава — «Струга»
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    Тигран Барсегян
    10 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Слован» Братислава и «Струга» Трим-Лум. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «Струга», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 10 Июля 2024 года

    Слован

  • Либерец
    •  Слован 20:00 Струга

    Струга

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Слован» Братислава

    Турнирное положение: «Слован» Братислава вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Словакии.

    Команда по итогам 32-х туров набрала 73 очка и на 15 баллов опередила своего ближайшего преследователя ДАК.

    Слован — Струга: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб одержал победу над «Петржалкой» (1:0).

    Этот успех стал для коллектива третьим в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Словакии и контрольные игры.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Слован» Братислава проиграла пять раз при трех победах.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, но то, что он проведет грядущий поединок проведет на своем поле, сулит ему неплохие шансы.

    Тигран Барсегян — лучший бомбардир команды в лиге с 13 голами в прошлом сезоне.

    «Струга»

    «Струга» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Северной Македонии.

    Команда по итогам 33-х туров опередила своего ближайшего преследователя «Шкендию» лишь по дополнительным показателям — победам в очных матчах.

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    • Последние матчи: в последнем туре первенства Северной Македонии клуб потерпел поражение от «Шкупи» (1:2) в игре, которая уже не имела турнирного значения.

    После этого чемпион не проводил официальных поединков, сыграв одну товарищескую встречу, поэтому грудящий матч станет для него открытием новой кампании.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат страны и контрольную игру, «Струга» выиграла трижды при одном поражении.

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    Бесарт Ибраими и Марьян Радески — лучшие бомбардиры команды в лиге Северной Македонии с 15 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Слован» Братислава забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Слована» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Струга» выиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Слован» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.30, победа «Струги» — в 7.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    При этом в трех из четырех последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних матчей они победили.

    Ставка: «Струга» не проиграет за 2.77

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    «Слован» Братислава — «Струга»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Слован» «Стругу»?
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