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    «Сиэтл Саундерс» удачно погостит в Сакраменто

    «Сакраменто Репаблик» — «Сиэтл Саундерс». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Кубок США, 10 июля 2024 года

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    «Сиэтл Саундерс»
    10 июля в 1/4 финала Кубка США по футболу сыграют «Сакраменто Репаблик» и «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто Репаблик» — «Сиэтл Саундерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. Кубок 10 Июля 2024 года

    Sacramento Republic FC

  • США. Кубок
    •  Sacramento Republic FC 06:00 Сиэтл Саундерс

    Сиэтл Саундерс

  • Сиэтл
    •

    «Сакраменто Репаблик»

    Турнирное положение: «Сакраменто Репаблик» сражается за лидерство в ЮСЛ. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы Западной конференции.

    При этом «Сакраменто Репаблик» отстает от первой позиции на 6 очков. Зато пропускает команда редко: всего 13 мячей в 17 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сакраменто Репаблик» уступил «Лас-Вегас Лайтс» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сакраменто Репаблик» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

    Вот только голы в последнее время даются команде крайне натужно. Да и вообще, средняя результативность едва прерывает гол за матч: 21 мяч в 17 поединках.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на текущем этапе «Сакраменто Репаблик» не особо преуспевает. Так что Кубок США станет отличной возможностью для реабилитации.

    В 3 своих последних поединках команда забила всего лишь 1 мяч. Да и очные встречи с «Сиэтл Саундерс» проходят для нее сложно: в 3 матчах соперники по разу обменялись викториями.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Сакраменто Репаблик» явно понадеется на надежность своих тылов.

    «Сиэтл Саундерс»

    Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» борется за высокие места в МЛС. Команда ныне расположилась на 7 строчке турнирной таблицы Западной конференции.

    Притом, что «Сиэтл Саундерс» весьма неплохо обороняется. В 22 поединках чемпионата команда пропустила 26 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела взять три зачетных балла. «Сиэтл Саундерс» уверенно переиграл «Нью-Иншлэнд Революшн» (2:0).

    До того команда одолела еще и «Чикаго Файр» (2:1). А вот чуть ранее на лопатки был положен «Даллас» (3:2).

    В пяти последних матчах «Сиэтл Саундерс» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сиэтл Саундерс» выглядит весьма выгодно. Да и серия из трех побед кряду явно окрыляет.

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    При этом «Сиэтл Саундерс» в среднем забивает чуть больше гола за матч. В 22 матчах чемпионата игроки клуба отличились 31 раз.

    Причем команда выиграла лишь в 8 матчах чемпионата из 22. Да и отрыв от идущего на 8 месте «Хьюстона Динамо» лишь минимальный.

    И уж точно номинальные гости будут действовать максимально активно. Мотивация блеснуть в Кубке у команды огромная!

    Статистика для ставок

    • «Сакраменто Репаблик» в 3 своих последних матчах забил всего 1 мяч

    • «Сиэтл Саундерс» выиграл в 3 своих последних поединках

    • «Сиэтл Саундерс» не обыгрывает «Сакраменто Репаблик» уже 4 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.72 и 2.09.

    Прогноз: «Сиэтл Саундерс» явно сильнее соперника, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

    «Сиэтл Саундерс» в последних матчах выглядит блестяще, да и оппонент испытывает сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.33

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    «Сакраменто Репаблик» — «Сиэтл Саундерс»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. «Сиэтл Саундерс» удачно погостит в Сакраменто
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