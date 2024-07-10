«Сиэтл Саундерс» удачно погостит в Сакраменто

10 июля в 1/4 финала Кубка США по футболу сыграют «Сакраменто Репаблик» и «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто Репаблик» — «Сиэтл Саундерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сакраменто Репаблик»

Турнирное положение: «Сакраменто Репаблик» сражается за лидерство в ЮСЛ. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы Западной конференции.

При этом «Сакраменто Репаблик» отстает от первой позиции на 6 очков. Зато пропускает команда редко: всего 13 мячей в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сакраменто Репаблик» уступил «Лас-Вегас Лайтс» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сакраменто Репаблик» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

Вот только голы в последнее время даются команде крайне натужно. Да и вообще, средняя результативность едва прерывает гол за матч: 21 мяч в 17 поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на текущем этапе «Сакраменто Репаблик» не особо преуспевает. Так что Кубок США станет отличной возможностью для реабилитации.

В 3 своих последних поединках команда забила всего лишь 1 мяч. Да и очные встречи с «Сиэтл Саундерс» проходят для нее сложно: в 3 матчах соперники по разу обменялись викториями.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Сакраменто Репаблик» явно понадеется на надежность своих тылов.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» борется за высокие места в МЛС. Команда ныне расположилась на 7 строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Притом, что «Сиэтл Саундерс» весьма неплохо обороняется. В 22 поединках чемпионата команда пропустила 26 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела взять три зачетных балла. «Сиэтл Саундерс» уверенно переиграл «Нью-Иншлэнд Революшн» (2:0).

До того команда одолела еще и «Чикаго Файр» (2:1). А вот чуть ранее на лопатки был положен «Даллас» (3:2).

В пяти последних матчах «Сиэтл Саундерс» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сиэтл Саундерс» выглядит весьма выгодно. Да и серия из трех побед кряду явно окрыляет.

При этом «Сиэтл Саундерс» в среднем забивает чуть больше гола за матч. В 22 матчах чемпионата игроки клуба отличились 31 раз.

Причем команда выиграла лишь в 8 матчах чемпионата из 22. Да и отрыв от идущего на 8 месте «Хьюстона Динамо» лишь минимальный.

И уж точно номинальные гости будут действовать максимально активно. Мотивация блеснуть в Кубке у команды огромная!

Статистика для ставок

«Сакраменто Репаблик» в 3 своих последних матчах забил всего 1 мяч

«Сиэтл Саундерс» выиграл в 3 своих последних поединках

«Сиэтл Саундерс» не обыгрывает «Сакраменто Репаблик» уже 4 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.72 и 2.09.

Прогноз: «Сиэтл Саундерс» явно сильнее соперника, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

«Сиэтл Саундерс» в последних матчах выглядит блестяще, да и оппонент испытывает сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.33