У кого прервётся беспроигрышная серия игр?

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    «Динамо» Минск — «Пюник». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 10 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Пюник»
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    «Динамо» Минск
    В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 10 июля пройдет матч «Динамо» Минск — «Пюник». Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Пюник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 10 Июля 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 21:45 Пюник

    Пюник

  • Ереван
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    «Динамо» Минск

    Турнирная таблица: Минское «Динамо» выиграл чемпионат Беларуси сезона 2023. «Динамовцы» аккумулировали 69 очков по итогам сезона, опередив в турнирной таблице «Неман» из Гродно на 7 пунктов.

    Сейчас в самом разгаре проходит новый сезон белорусского чемпионата, в котором «Динамо» Минск занимает первое место с активом 35 баллов, столько же пунктов у клуба «Торпедо-БелАЗ», который расположился на второй строчке.

    Динамо Минск — Пюник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 15 туре чемпионата Беларуси «Динамо» с минимальным счётом обыграл брестское «Динамо» (1:0).

    Не сыграют: Полузащитник Павел Седко не сыграет в матче против «Пюника» из-за травмы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Динамо» Минск играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде минчане в двухматчевой дуэли уступили боснийскому коллективу «Железничар» (1:2 — дома, 2:2 — в гостях).

    «Пюник»

    Турнирная таблица: «Пюник» — действующий чемпион Армении, который вырвал титул у «Ноа» лишь в последнем, заключительном туре внутреннего первенства. Клуб из Еревана набрал 82 очка, одержав 24 победы, 10 встреч завершив вничью и 2 игры проиграл.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Пюник» играл в Лиге конференций. В двух раундах ереванский коллектив добился побед над эстонским клубом «Транс Нарва» и шведским «Кальмаром». Потом последовало неудачное противостояние в поединке против норвежского «Будё-Глимт».

    Статистика для ставок

    • Выигрышная серия минского «Динамо» и «Пюника» составляет 6 матчей

    • Беспроигрышная серия чемпионом Беларуси и Армении составляет 9 матчей: 8 побед и 1 ничья

    • Ранее «Динамо» Минск и «Пюник» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.72. Ничья оценена в 3.08, а победа «Динамо» — в 2.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.69 соответственно.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Пюника» и «Динамо» Минск проходят результативно — 3 гола за игру.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.18.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что «Флора» не сможет распечатать ворота словенского клуба.

    Ставка: Можно рискнуть на том, что соперники обменяются голами с коэффициентом 1.86.

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