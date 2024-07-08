Лидер Западной конференции снова победит?

8 июля в матче чемпионата США по футболу сыграют «Хьюстон Динамо» и «Лос-Анджелес». Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хьюстон Динамо»

Турнирное положение: «Хьюстон Динамо» на данный момент находится в середине турнирной таблицы. Клуб набрал 30 очков в 21-й встрече.

У «Хьюстон Динамо» 8 побед, 6 ничьих и 7 поражений. Команда идет на 7-м месте.

Последние матчи: «Хьюстон Динамо» в июне сыграл пять матчей. В целом команда успешно провела предыдущий месяц.

«Хьюстон Динамо» проиграл лишь один матч. 4 июня команда в гостях уступила клубу «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:3.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей паре. Но «Хьюстон Динамо» идет андердогом.

В последних десяти домашних матчах «Хьюстон Динамо» потерпел два поражения. В целом, клуб хорошо играет на своем поле.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» лидирует в таблице Западной конференции. Команда набрала 43 очка в 21-м матче.

У «Лос-Анджелеса» 13 побед, 4 ничьих и 4 поражения. Разница мячей составляет 43-24.

Последние матчи: «Лос-Анджелес» выигрывает в каждом матче. Команда практически не теряет очков.

В июне «Лос-Анджелес» в пяти матчах одержал 4 победы и один раз сыграл вничью. В текущем месяце уже удалось добиться одной виктории. 5 июля был обыгран «ЛА Гэлакси».

Состояние команды: «Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне борется за золото. Пока команда показывает отличный футбол.

На данный момент у «Лос-Анджелеса» серия из трех побед. Удастся ли развить успех?

Последний раз команды встречались в декабре прошлого года. Тогда «Лос-Анджелес» победил «Хьюстон Динамо» со счетом 2:0.

Статистика для ставок

У «Хьюстон Динамо» 8 побед, 6 ничьих и 7 поражений. Команда идет на 7-м месте

На данный момент у «Лос-Анджелеса» серия из трех побед

В декабре 2023 года «Лос-Анджелес» победил «Хьюстон Динамо» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.56, а победа «Хьюстон Динамо» — в скромные 2.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.13.

Прогноз: Лидер продолжит свою победную серию. «Лос-Анджелес» сможет завоевать очередные три очка.

Ставка: победа «Лос-Анджелеса» за 2.42.

Прогноз: Команды не станут бросать все силы в атаку и постараются допускать как можно меньше ошибок. Больше двух голов забито не будет.

Ставка: тотал меньше 2.5 за 2.13.