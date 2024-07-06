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    Монегаски начнут без увертюр

    «Монако» — «Серветт». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Серветт»
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    6 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Серветт». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Серветт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Июля 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 12:00 Серветт

    Серветт

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом в 34 матчах «Монако» добыл 20 викторий. Да и по игре монегаски смотрелись весьма симпатично.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке монегаски потерпели коллизию. В контрольной встрече они проиграли скромному немецкому БФК «Динамо» (2:4).

    До того победная серия «Монако» составляла 3 матча. Вот только россиянин Александр Головин все еще восстанавливается от травмы.

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках игроки «Монако» забили 14 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Александр Головин — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: монегаскам пора начинать выигрывать в контрольных поединках. Да и с атакой у команды полный ажур.

    Вот только «Монако» пока выступает без ряда ведущих игроков. Так что и в этой встрече свой шанс снова получит ряд резервистов.

    Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. Монегаски уж точно не допустят недооценки соперника.

    «Серветт»

    Турнирное положение: «Серветт» минувший сезон провел весьма успешно. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы швейцарского чемпионата.

    Притом, что «Серветт» забивает в среднем менее 2 голов за матч: 59 мячей в 38 матчах. Да и концовку чемпионата команда провела неубедительно.

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    • Последние матчи: месяц назад команда добыла Кубок Швейцарии. В финале в серии пенальти был обыгран «Лугано».

    В пяти своих последних матчах команда выиграла всего 1 раз. В этих поединках швейцарцы отличились 4 мячами при 4 пропущенных.

    Вообще, «Серветт» имеет достаточно скромный по именам состав. Да и отсутствие игровой практики не может не сказаться на игре коллектива.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: швейцарцы таят в себе опасность. Да и дать бой команда способна любому сопернику.

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    В своем последнем контрольном матче южане потерпели болезненное поражение. Команда по всем статьям уступила «Зениту» (2:5).

    Причем «Серветт» не пропускал в двух своих последних поединках. Да и вообще, команда в среднем пропускает чуть больше гола за матч.

    Очевидно, что «Серветт» будет действовать с оглядкой на тылы. Швейцарцы могут найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Монако» до последней коллизии выиграл трижды кряду

    • «Серветт» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • Забивная серия монегасков тянется с 1 марта

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: Монегаски известны своей мощной атакой, тогда как «Серветт» только начинает серию спаррингов.

    «Монако» выглядит на голову сильнее соперника, и уж точно начнет поединок в активных атаках.

    Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

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