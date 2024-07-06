Монегаски начнут без увертюр

Монако
Серветт
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом в 34 матчах «Монако» добыл 20 викторий. Да и по игре монегаски смотрелись весьма симпатично.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке монегаски потерпели коллизию. В контрольной встрече они проиграли скромному немецкому БФК «Динамо» (2:4).
До того победная серия «Монако» составляла 3 матча. Вот только россиянин Александр Головин все еще восстанавливается от травмы.
В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках игроки «Монако» забили 14 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Александр Головин — травмирован.
Состояние команды: монегаскам пора начинать выигрывать в контрольных поединках. Да и с атакой у команды полный ажур.
Вот только «Монако» пока выступает без ряда ведущих игроков. Так что и в этой встрече свой шанс снова получит ряд резервистов.
Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. Монегаски уж точно не допустят недооценки соперника.
«Серветт»
Турнирное положение: «Серветт» минувший сезон провел весьма успешно. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы швейцарского чемпионата.
Притом, что «Серветт» забивает в среднем менее 2 голов за матч: 59 мячей в 38 матчах. Да и концовку чемпионата команда провела неубедительно.
Последние матчи: месяц назад команда добыла Кубок Швейцарии. В финале в серии пенальти был обыгран «Лугано».
В пяти своих последних матчах команда выиграла всего 1 раз. В этих поединках швейцарцы отличились 4 мячами при 4 пропущенных.
Вообще, «Серветт» имеет достаточно скромный по именам состав. Да и отсутствие игровой практики не может не сказаться на игре коллектива.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: швейцарцы таят в себе опасность. Да и дать бой команда способна любому сопернику.
В своем последнем контрольном матче южане потерпели болезненное поражение. Команда по всем статьям уступила «Зениту» (2:5).
Причем «Серветт» не пропускал в двух своих последних поединках. Да и вообще, команда в среднем пропускает чуть больше гола за матч.
Очевидно, что «Серветт» будет действовать с оглядкой на тылы. Швейцарцы могут найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Монако» до последней коллизии выиграл трижды кряду
- «Серветт» не пропускал в 2 своих последних матчах
- Забивная серия монегасков тянется с 1 марта
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 1.82Испания — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.04Португалия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Аргентина — Эквадор: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
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Прогноз: Монегаски известны своей мощной атакой, тогда как «Серветт» только начинает серию спаррингов.
«Монако» выглядит на голову сильнее соперника, и уж точно начнет поединок в активных атаках.
Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00