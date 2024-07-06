Монегаски начнут без увертюр

6 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Монако» и «Серветт». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Серветт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом в 34 матчах «Монако» добыл 20 викторий. Да и по игре монегаски смотрелись весьма симпатично.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке монегаски потерпели коллизию. В контрольной встрече они проиграли скромному немецкому БФК «Динамо» (2:4).

До того победная серия «Монако» составляла 3 матча. Вот только россиянин Александр Головин все еще восстанавливается от травмы.

В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках игроки «Монако» забили 14 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Александр Головин — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: монегаскам пора начинать выигрывать в контрольных поединках. Да и с атакой у команды полный ажур.

Вот только «Монако» пока выступает без ряда ведущих игроков. Так что и в этой встрече свой шанс снова получит ряд резервистов.

Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. Монегаски уж точно не допустят недооценки соперника.

«Серветт»

Турнирное положение: «Серветт» минувший сезон провел весьма успешно. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы швейцарского чемпионата.

Притом, что «Серветт» забивает в среднем менее 2 голов за матч: 59 мячей в 38 матчах. Да и концовку чемпионата команда провела неубедительно.

Последние матчи: месяц назад команда добыла Кубок Швейцарии. В финале в серии пенальти был обыгран «Лугано».

В пяти своих последних матчах команда выиграла всего 1 раз. В этих поединках швейцарцы отличились 4 мячами при 4 пропущенных.

Вообще, «Серветт» имеет достаточно скромный по именам состав. Да и отсутствие игровой практики не может не сказаться на игре коллектива.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: швейцарцы таят в себе опасность. Да и дать бой команда способна любому сопернику.

В своем последнем контрольном матче южане потерпели болезненное поражение. Команда по всем статьям уступила «Зениту» (2:5).

Причем «Серветт» не пропускал в двух своих последних поединках. Да и вообще, команда в среднем пропускает чуть больше гола за матч.

Очевидно, что «Серветт» будет действовать с оглядкой на тылы. Швейцарцы могут найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Монако» до последней коллизии выиграл трижды кряду

«Серветт» не пропускал в 2 своих последних матчах

Забивная серия монегасков тянется с 1 марта

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: Монегаски известны своей мощной атакой, тогда как «Серветт» только начинает серию спаррингов.

«Монако» выглядит на голову сильнее соперника, и уж точно начнет поединок в активных атаках.

Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00