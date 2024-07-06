Вернется ли «Сантос» на вершину?

«Сеара» на своем поле примет «Сантос» в 14-м туре бразильской Серии B. Поединок состоится 6 июля и начнется в 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сеара» — «Сантос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сеара»

Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии B «Сеара» занимает девятое место с 19 баллами и разницей мячей 20-17.

Несмотря на позицию в середине таблицы, команда лишь на три балла отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны, поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Итуано» (4:2).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Хорхе Рекальде, Факундо Барсело, Ришардсон, Мазероши, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Сеара» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь хотя его шансы на победу выглядят сомнительными, отобрать очки у фаворита он все же способен.

Факундо Барсело и Сауло Минейро — лучшие бомбардиры команды в лиге с четырьмя голами.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В его активе 20 забитых мячей, в пассиве — 11 пропущенных.

Команда находится в зоне выхода в элитный дивизион, отставая от лидера «Аваи» на один балл, а также опережая сразу двоих преследователей лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял три очка. На своем поле он обыграл «Шапекоэнсе» (1:0).

Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые также пришлись на бразильскую Серию B.

Не сыграют: травмирован — Гильерме, Кевисон, Жоау Паулу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех поединках, которые пришлись на Серию B, «Сантос» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это наводит на мысль о неплохой форме коллектива, где две победы в трех последних матчах свидетельствует о том, что у него отличный игровой тонус.

Виллиан — лучший бомбардиры команды в Серии B с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Сеары» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Сеара» проиграла

в четырех последних матчах «Сантоса» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Сеара» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.00, победа «Сантоса» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.63.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их двух последних выездных поединках.

В то же время, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован тот же сценарий, так что такой расклад отнюдь не редкость.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Сантоса».

Ставка: только одна команда забьет за 2.35