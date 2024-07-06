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    Вернется ли «Сантос» на вершину?

    «Сеара» — «Сантос». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, Серия B, 6 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сеара» — «Сантос»
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    Виллиан
    «Сеара» на своем поле примет «Сантос» в 14-м туре бразильской Серии B. Поединок состоится 6 июля и начнется в 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сеара» — «Сантос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сеара»

    Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии B «Сеара» занимает девятое место с 19 баллами и разницей мячей 20-17.

    Несмотря на позицию в середине таблицы, команда лишь на три балла отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны, поэтому ей крайне важно выигрывать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Итуано» (4:2).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Хорхе Рекальде, Факундо Барсело, Ришардсон, Мазероши, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Сеара» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь хотя его шансы на победу выглядят сомнительными, отобрать очки у фаворита он все же способен.

    Факундо Барсело и Сауло Минейро — лучшие бомбардиры команды в лиге с четырьмя голами.

    «Сантос»

    Турнирное положение: «Сантос» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В его активе 20 забитых мячей, в пассиве — 11 пропущенных.

    Команда находится в зоне выхода в элитный дивизион, отставая от лидера «Аваи» на один балл, а также опережая сразу двоих преследователей лишь по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял три очка. На своем поле он обыграл «Шапекоэнсе» (1:0).

    Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые также пришлись на бразильскую Серию B.

    Не сыграют: травмирован — Гильерме, Кевисон, Жоау Паулу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних трех поединках, которые пришлись на Серию B, «Сантос» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Это наводит на мысль о неплохой форме коллектива, где две победы в трех последних матчах свидетельствует о том, что у него отличный игровой тонус.

    Виллиан — лучший бомбардиры команды в Серии B с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Сеары» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Сеара» проиграла

    • в четырех последних матчах «Сантоса» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Сеара» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.00, победа «Сантоса» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.63.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    В то же время, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован тот же сценарий, так что такой расклад отнюдь не редкость.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Сантоса».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35

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    «Сеара» — «Сантос»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Сантос» на вершину?
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