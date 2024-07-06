Вернется ли «Сантос» на вершину?

«Сеара»
Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии B «Сеара» занимает девятое место с 19 баллами и разницей мячей 20-17.
Несмотря на позицию в середине таблицы, команда лишь на три балла отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны, поэтому ей крайне важно выигрывать.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Итуано» (4:2).
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Хорхе Рекальде, Факундо Барсело, Ришардсон, Мазероши, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Сеара» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь хотя его шансы на победу выглядят сомнительными, отобрать очки у фаворита он все же способен.
Факундо Барсело и Сауло Минейро — лучшие бомбардиры команды в лиге с четырьмя голами.
«Сантос»
Турнирное положение: «Сантос» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В его активе 20 забитых мячей, в пассиве — 11 пропущенных.
Команда находится в зоне выхода в элитный дивизион, отставая от лидера «Аваи» на один балл, а также опережая сразу двоих преследователей лишь по дополнительным показателям.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял три очка. На своем поле он обыграл «Шапекоэнсе» (1:0).
Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые также пришлись на бразильскую Серию B.
Не сыграют: травмирован — Гильерме, Кевисон, Жоау Паулу, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних трех поединках, которые пришлись на Серию B, «Сантос» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Это наводит на мысль о неплохой форме коллектива, где две победы в трех последних матчах свидетельствует о том, что у него отличный игровой тонус.
Виллиан — лучший бомбардиры команды в Серии B с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Сеары» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Сеара» проиграла
- в четырех последних матчах «Сантоса» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Сеара» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.00, победа «Сантоса» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.63.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их двух последних выездных поединках.
В то же время, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован тот же сценарий, так что такой расклад отнюдь не редкость.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Сантоса».
Ставка: только одна команда забьет за 2.35