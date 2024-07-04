«Армейцы» без проблем расправятся с белградцами

4 июля в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Белград». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Белград», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» минувший сезон провели невзрачно. Команда заняла итоговое 6 место в РПЛ.

При этом ЦСКА в нынешнее межсезонье ожидает серьезное кадровое обновление. Да и новый тренер Марко Николич явно перекроит игру команды на свой лад.

Последние матчи: в первом летнем спарринге «армейцы» победили. ЦСКА нанес поражение «Шиннику» (2:1).

Причем в той встрече решающий мяч Тамерлан Мусаев забил в самом эндшпиле. Да и Федор Чалов сумел вписать свою фамилию на табло.

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках игроки ЦСКА забили 11 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Владислав Тороп, Максим Мухин — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Москвичи в новом сезоне явно намерены покуситься на медали чемпионата. Да и в золотой гонке «армейцы» вполне способны поучаствовать.

С белградцами ЦСКА пересекался всего однажды. Десять лет назад «армейцы» учинили сербам разгром (4:0).

Наверняка настрой у команды Николича на этот контрольный поединок будет боевым. Да и класс москвичей куда выше, чем у оппонента.

«Белград»

Турнирное положение: Белградцы по итогам минувшего чемпионата вышла в элиту сербского футбола. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы второго по рангу дивизиона.

При этом «Белград» в итоге опередил ближайшего преследователя на 6 очков. Да и выиграла команда в 22 матчах из 37.

Последние матчи: сербы уже активно проводят контрольные поединки. В двух из трех спаррингов команда победила.

Сначала «Белград» смог переиграть «Дечич» (1:0). После того команда разнесла в щепки оборону скромного «Узице» (8:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках белградцы отличились 11 голами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Белградцы явно намерены плодотворно подготовиться к сезону. Да и по игре команда выглядит прилично.

Правда, состав у команды достаточно скромный. Да и биться на равных с одним из сильнейших клубов России сербам вряд ли по силам.

Зато обороняется «Белград» вполне монолитно. В трех контрольных встречах команда пропустила всего 1 раз.

Очевидно, что белградцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и проверить себя на фоне сильного оппонента сербы мотивированы.

Статистика для ставок

ЦСКА выиграл в 3 своих последних поединках

«Белград» в 3 летних контрольных матчах пропустил всего 1 мяч

ЦСКА десять лет назад разгромил белградцев (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.73, а победа оппонента — в скромные 6.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.75 и 2.25.

Прогноз: ЦСКА, несмотря на значительные кадровые изменения, смотрится явно мощнее оппонента.

«Армейцы» имеют весьма крепкий состав, и наверняка проведут поединок максимально активно.

Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.62