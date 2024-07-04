«Армейцы» без проблем расправятся с белградцами

ЦСКА
OFK Beograd
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» минувший сезон провели невзрачно. Команда заняла итоговое 6 место в РПЛ.
При этом ЦСКА в нынешнее межсезонье ожидает серьезное кадровое обновление. Да и новый тренер Марко Николич явно перекроит игру команды на свой лад.
Последние матчи: в первом летнем спарринге «армейцы» победили. ЦСКА нанес поражение «Шиннику» (2:1).
Причем в той встрече решающий мяч Тамерлан Мусаев забил в самом эндшпиле. Да и Федор Чалов сумел вписать свою фамилию на табло.
В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках игроки ЦСКА забили 11 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Владислав Тороп, Максим Мухин — травмированы.
Состояние команды: Москвичи в новом сезоне явно намерены покуситься на медали чемпионата. Да и в золотой гонке «армейцы» вполне способны поучаствовать.
С белградцами ЦСКА пересекался всего однажды. Десять лет назад «армейцы» учинили сербам разгром (4:0).
Наверняка настрой у команды Николича на этот контрольный поединок будет боевым. Да и класс москвичей куда выше, чем у оппонента.
«Белград»
Турнирное положение: Белградцы по итогам минувшего чемпионата вышла в элиту сербского футбола. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы второго по рангу дивизиона.
При этом «Белград» в итоге опередил ближайшего преследователя на 6 очков. Да и выиграла команда в 22 матчах из 37.
Последние матчи: сербы уже активно проводят контрольные поединки. В двух из трех спаррингов команда победила.
Сначала «Белград» смог переиграть «Дечич» (1:0). После того команда разнесла в щепки оборону скромного «Узице» (8:1).
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках белградцы отличились 11 голами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Белградцы явно намерены плодотворно подготовиться к сезону. Да и по игре команда выглядит прилично.
Правда, состав у команды достаточно скромный. Да и биться на равных с одним из сильнейших клубов России сербам вряд ли по силам.
Зато обороняется «Белград» вполне монолитно. В трех контрольных встречах команда пропустила всего 1 раз.
Очевидно, что белградцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и проверить себя на фоне сильного оппонента сербы мотивированы.
Статистика для ставок
- ЦСКА выиграл в 3 своих последних поединках
- «Белград» в 3 летних контрольных матчах пропустил всего 1 мяч
- ЦСКА десять лет назад разгромил белградцев (4:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.73, а победа оппонента — в скромные 6.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.75 и 2.25.
- 2.57Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.15Динамо Минск — Динамо-Брест: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.36ФКСБ — Корвинул Хунедоара: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: ЦСКА, несмотря на значительные кадровые изменения, смотрится явно мощнее оппонента.
«Армейцы» имеют весьма крепкий состав, и наверняка проведут поединок максимально активно.
Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.62