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    «Армейцы» без проблем расправятся с белградцами

    ЦСКА — «Белград». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Белград»
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    Игорь Акинфеев
    4 июля в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Белград». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Белград», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 04 Июля 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 11:00 OFK Beograd

    OFK Beograd

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» минувший сезон провели невзрачно. Команда заняла итоговое 6 место в РПЛ.

    При этом ЦСКА в нынешнее межсезонье ожидает серьезное кадровое обновление. Да и новый тренер Марко Николич явно перекроит игру команды на свой лад.

    Последние матчи: в первом летнем спарринге «армейцы» победили. ЦСКА нанес поражение «Шиннику» (2:1).

    Причем в той встрече решающий мяч Тамерлан Мусаев забил в самом эндшпиле. Да и Федор Чалов сумел вписать свою фамилию на табло.

    В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках игроки ЦСКА забили 11 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Владислав Тороп, Максим Мухин — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Москвичи в новом сезоне явно намерены покуситься на медали чемпионата. Да и в золотой гонке «армейцы» вполне способны поучаствовать.

    С белградцами ЦСКА пересекался всего однажды. Десять лет назад «армейцы» учинили сербам разгром (4:0).

    Наверняка настрой у команды Николича на этот контрольный поединок будет боевым. Да и класс москвичей куда выше, чем у оппонента.

    «Белград»

    Турнирное положение: Белградцы по итогам минувшего чемпионата вышла в элиту сербского футбола. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы второго по рангу дивизиона.

    При этом «Белград» в итоге опередил ближайшего преследователя на 6 очков. Да и выиграла команда в 22 матчах из 37.

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    • Последние матчи: сербы уже активно проводят контрольные поединки. В двух из трех спаррингов команда победила.

    Сначала «Белград» смог переиграть «Дечич» (1:0). После того команда разнесла в щепки оборону скромного «Узице» (8:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках белградцы отличились 11 голами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Белградцы явно намерены плодотворно подготовиться к сезону. Да и по игре команда выглядит прилично.

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    Правда, состав у команды достаточно скромный. Да и биться на равных с одним из сильнейших клубов России сербам вряд ли по силам.

    Зато обороняется «Белград» вполне монолитно. В трех контрольных встречах команда пропустила всего 1 раз.

    Очевидно, что белградцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и проверить себя на фоне сильного оппонента сербы мотивированы.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА выиграл в 3 своих последних поединках

    • «Белград» в 3 летних контрольных матчах пропустил всего 1 мяч

    • ЦСКА десять лет назад разгромил белградцев (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.73, а победа оппонента — в скромные 6.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.75 и 2.25.

    Прогноз: ЦСКА, несмотря на значительные кадровые изменения, смотрится явно мощнее оппонента.

    «Армейцы» имеют весьма крепкий состав, и наверняка проведут поединок максимально активно.

    Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.62

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    ЦСКА — «Белград»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на футбол. «Армейцы» без проблем расправятся с белградцами
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