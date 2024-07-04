ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай ШапаренкоТоп-10 звезд Евро-2024, на которых надо обратить внимание даже топ-клубам Виллиан ЖозеС детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Непробиваемый Кошта, незабивные французы и слезы Роналду
  • 15:31
    • «Локомотив» подпишет Тимофеева
    Все новости спорта

    Отберет ли «Атлетико Минейро» очки у «Фламенго»?

    «Атлетико Минейро» — «Фламенго». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Фламенго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педро
    «Атлетико Минейро» на своем поле примет «Фламенго» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 4 июля и начнется в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Июля 2024 года

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 03:30 Фламенго

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» занимает 11-е место в турнирной таблице. В его активе 18 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

    Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на три очка от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. На своем поле он поделил очки с «Атлетико Гойаненсе» (1:1).

    Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии, поэтому он застрял в зоне Южноамериканского кубка.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Матиас Сарачо, Эверсон, Ренцо Саравия, Маурисио Лемос, Алиссон, Отавио, Рубенс, Даниэл Пенья, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Атлетико Минейро» ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.

    Это говорит о противоречивой форме коллектива, который в случае продолжения таких результатов рискует окончательно утвердиться в роли середняка.

    Паулиньо — лучший бомбардиры команды в Серии А с пятью голами.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает первое место с 27 баллами и разницей мячей 22-12.

    Команда на три очка опережает ближайшего преследователя — «Ботафого». Тем не менее, лишь один пункт ему потенциально проигрывает «Палмейрас», у которого матч в запасе.

  • Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июля
  • Де Лигт может оказаться в «МЮ», за Шерки бьются «ПСЖ» и «Боруссия» Д, Та в шаге от перехода в «Баварию»
  • Вчера

    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На своем поле он одолел «Крузейро» (2:1).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии, при одном поражении.

    Не сыграют: травмированы — Эвертон, Игор Жезус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11 последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» проиграл лишь раз при девяти победах и одной ничьей.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который после фиаско в позапрошлом туре сумел оправиться и взять три очка, а это уже позволило удержаться на вершине.

    Педро — лучший бомбардир не только команды, но и всей Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Фламенго» победил.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.15, победа «Атлетико Минейро» — в 2.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.35 и 1.58.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в трех из их четырех последних домашних поединков.

    При этом в шести из семи последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фламенго».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Пера — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Машарова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Калинская — Удварди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руне — Квон Сун Ву
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Гарсия — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Норри — Диас Акоста
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Путинцева — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дрейпер — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фриц — О`Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико Минейро» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Атлетико Минейро» очки у «Фламенго»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры