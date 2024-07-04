«Атлетико Минейро» на своем поле примет «Фламенго» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 4 июля и начнется в 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» занимает 11-е место в турнирной таблице. В его активе 18 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на три очка от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. На своем поле он поделил очки с «Атлетико Гойаненсе» (1:1).

Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии, поэтому он застрял в зоне Южноамериканского кубка.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Матиас Сарачо, Эверсон, Ренцо Саравия, Маурисио Лемос, Алиссон, Отавио, Рубенс, Даниэл Пенья, дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Атлетико Минейро» ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.

Это говорит о противоречивой форме коллектива, который в случае продолжения таких результатов рискует окончательно утвердиться в роли середняка.

Паулиньо — лучший бомбардиры команды в Серии А с пятью голами.

«Фламенго»

Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает первое место с 27 баллами и разницей мячей 22-12.

Команда на три очка опережает ближайшего преследователя — «Ботафого». Тем не менее, лишь один пункт ему потенциально проигрывает «Палмейрас», у которого матч в запасе.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На своем поле он одолел «Крузейро» (2:1).

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии, при одном поражении.

Не сыграют: травмированы — Эвертон, Игор Жезус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11 последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» проиграл лишь раз при девяти победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который после фиаско в позапрошлом туре сумел оправиться и взять три очка, а это уже позволило удержаться на вершине.

Педро — лучший бомбардир не только команды, но и всей Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Атлетико Минейро» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Фламенго» победил.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.15, победа «Атлетико Минейро» — в 2.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.35 и 1.58.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в трех из их четырех последних домашних поединков.

При этом в шести из семи последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фламенго».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35