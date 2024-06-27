26 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Перу и Канада. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Перу — Канада, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Перу

Турнирное положение: Перу в стартовом туре группового раунда Кубка Америки сыграл в «сухую» ничью с Чили (0:0).

Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала лишь два балла и занимает последнее, 10-е место. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет 5 очков, тогда как от 7-й строчки (плей-офф) — 3 балла.

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Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала минимальную победу над Сальвадором (1:0) в США.

При этом в трех последних поединках — официальных и товарищеских — «Инки» дважды сыграли вничью с одинаковым результатом 0:0.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Перу ни разу не проиграл при трех победах и трех ничьих.

Такая форма говорит о неплохой форме сборной, однако ее грядущий соперник не из легких, и если слабее Чили, то совсем ненамного.

Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.

Канада

Турнирное положение: Канада, которая представляет зону КОНКАКАФ, выступает на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

Команда в стартовом туре группового раунда дала бой действующему чемпиону и фавориту турнира Аргентине, которой хотя и проиграли 0:2, но пропускали во втором тайме.

Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, сумела не проиграть Франции, сыграв 0:0.

Правда, в трех последних поединках — официальных и товарищеских — североамериканцы дважды проиграли. Помимо Аргентины их также огорчили Нидерланды (0:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех матчах в разных турнирах Канада не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма, казалось бы, не сулит коллективу особых шансов на успех, но то, что он сумел дать бой Аргентине в последнем матче, позволяет ему рассчитывать хотя бы на ничью.

Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.

Статистика для ставок

в 10 из 11 последних матчей Перу забивали меньше 2,5 голов

в девяти из 11 последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Канады забивала только одна команда.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа Перу — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в шести последних матчей хозяева не проигрывали. В пяти из них было забито меньше 2,5 голов.

При этом в двух последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: Перу не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из четырех последних поединков Канады.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30.