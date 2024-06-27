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    Обыграет ли Перу Канаду?

    Перу — Канада. Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол, Кубок Америки, 26 июня 2024 года

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    Альфонсо Дэвис (Канада)
    26 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Перу и Канада. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Перу — Канада, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа A 27 Июня 2024 года

    Перу

  • Лима
    •  Перу 01:00 Канада

    Канада

  • Оттава
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    Перу

    Турнирное положение: Перу в стартовом туре группового раунда Кубка Америки сыграл в «сухую» ничью с Чили (0:0).

    Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала лишь два балла и занимает последнее, 10-е место. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет 5 очков, тогда как от 7-й строчки (плей-офф) — 3 балла.

    Перу — Канада: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала минимальную победу над Сальвадором (1:0) в США.

    При этом в трех последних поединках — официальных и товарищеских — «Инки» дважды сыграли вничью с одинаковым результатом 0:0.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Перу ни разу не проиграл при трех победах и трех ничьих.

    Такая форма говорит о неплохой форме сборной, однако ее грядущий соперник не из легких, и если слабее Чили, то совсем ненамного.

    Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.

    Канада

    Турнирное положение: Канада, которая представляет зону КОНКАКАФ, выступает на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

    Команда в стартовом туре группового раунда дала бой действующему чемпиону и фавориту турнира Аргентине, которой хотя и проиграли 0:2, но пропускали во втором тайме.

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    • Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, сумела не проиграть Франции, сыграв 0:0.

    Правда, в трех последних поединках — официальных и товарищеских — североамериканцы дважды проиграли. Помимо Аргентины их также огорчили Нидерланды (0:4).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних трех матчах в разных турнирах Канада не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма, казалось бы, не сулит коллективу особых шансов на успех, но то, что он сумел дать бой Аргентине в последнем матче, позволяет ему рассчитывать хотя бы на ничью.

    Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.

    Статистика для ставок

    • в 10 из 11 последних матчей Перу забивали меньше 2,5 голов

    • в девяти из 11 последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Канады забивала только одна команда.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа Перу — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в шести последних матчей хозяева не проигрывали. В пяти из них было забито меньше 2,5 голов.

    При этом в двух последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: Перу не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из четырех последних поединков Канады.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30.

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