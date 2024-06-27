Перу
Канада
Перу
Турнирное положение: Перу в стартовом туре группового раунда Кубка Америки сыграл в «сухую» ничью с Чили (0:0).
Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала лишь два балла и занимает последнее, 10-е место. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет 5 очков, тогда как от 7-й строчки (плей-офф) — 3 балла.
Перу — Канада: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, одержала минимальную победу над Сальвадором (1:0) в США.
При этом в трех последних поединках — официальных и товарищеских — «Инки» дважды сыграли вничью с одинаковым результатом 0:0.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Перу ни разу не проиграл при трех победах и трех ничьих.
Такая форма говорит о неплохой форме сборной, однако ее грядущий соперник не из легких, и если слабее Чили, то совсем ненамного.
Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.
Канада
Турнирное положение: Канада, которая представляет зону КОНКАКАФ, выступает на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.
Команда в стартовом туре группового раунда дала бой действующему чемпиону и фавориту турнира Аргентине, которой хотя и проиграли 0:2, но пропускали во втором тайме.
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, сумела не проиграть Франции, сыграв 0:0.
Правда, в трех последних поединках — официальных и товарищеских — североамериканцы дважды проиграли. Помимо Аргентины их также огорчили Нидерланды (0:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних трех матчах в разных турнирах Канада не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма, казалось бы, не сулит коллективу особых шансов на успех, но то, что он сумел дать бой Аргентине в последнем матче, позволяет ему рассчитывать хотя бы на ничью.
Пока что команда не забивала на Кубка Америки 2024 года.
Статистика для ставок
- в 10 из 11 последних матчей Перу забивали меньше 2,5 голов
- в девяти из 11 последних матчей Перу хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей Канады забивала только одна команда.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа Перу — в 3.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.
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Прогноз: в шести последних матчей хозяева не проигрывали. В пяти из них было забито меньше 2,5 голов.
При этом в двух последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: Перу не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из четырех последних поединков Канады.
Ставка: только одна команда забьет за 2.30.