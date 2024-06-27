27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Гоияниенсе» и «Гремио». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Гоияниенсе» — «Гремио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Гоияниенсе»

Турнирное положение: После 11-и туров команда занимает лишь 16-е место в таблице чемпионата Бразилии с 9-ю очками в активе, имея одинаковое количество баллов с «Виторией», которая находится в зоне вылета.

«Атлетико» не очень часто набирает очки, а также имеет проблемы с результативностью, особенно в последнее время.

Последние матчи: В прошедшем туре «Атлетико Гоияниенсе» сыграл вничью с «Куябой» (0:0), а до этого проиграл «Крисиуме» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+13-й минуте.

За последние 5 матчей «Атлетико» обыграл только «Флуминенсе» (2:1), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот период команда забила 5 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Яни Гонсалес и Густаво Кампанаро (у обоих — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Атлетико» играет не очень здорово. К тому же, команда занимает последнее 20-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 1 балл из 15-и возможных на своем поле.

В последней очной встрече «Атлетико» сумел обыграть «Гремио» (2:0) в 2021-м году. В том матче команда забила по 1-му голу в каждом тайме. Сможет ли «Атлетико» повторить этот результат? Большой вопрос...

«Гремио»

Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона, после 9-и сыгранных матчей занимая лишь 19-е место в таблице чемпионата Бразилии, набрав 6 очков.

«Гремио» занимает последнее 20-е место в лиге по результативности, команде удалось забить всего 6 голов в 9-и матчах при 11-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата страны «Гремио» проиграл «Интернасьоналю» (0:1), а до этого с таким же счетом уступил «Форталезе».

У команды продолжается серия поражений в чемпионате Бразилии, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период «Гремио» пропустил 9 голов при 2-х забитых.

Не сыграют: Диего Коста, Андре, Роберто Джоната и Лукас Мила (у всех — травмы).

Состояние команды: «Гремио», откровенно, очень плох в последнее время, игра команда совсем не клеится. К тому же, у «Гремио» довольно большой список травмированных.

«Гремио» также находится практически на дне таблицы по результатам гостевых встреч. Команда не набрала ни одного очка на чужом поле в нынешнем сезоне.

Статистика для ставок

«Гремио» не набрал ни одного очка в нынешнем сезоне на чужом поле

«Атлетико Гоияниенсе» занимает последнее место в лиге по результатам домашних встреч

«Атлетико» только 1 раз проиграл «Гремио» в последних 5-и очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Гоияниенсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.25, а победа «Гремио» — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.23 и 1.61.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

Ставка: Ничья за 3.25.

Прогноз: «Атлетико» сможет забить уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Атлетико» 0.5 больше в 1-м тайме за 2.05.