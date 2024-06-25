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    Начнут ли США с победы Кубок Америки?

    США — Боливия. Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Америки, 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на США — Боливия
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    Кристиан Пулишич (США)
    24 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют США и Боливия. Начало игры — в 01:00 мск. США — Боливия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа C 25 Июня 2024 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 01:00 Боливия

    Боливия

  • Сукре
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    США

    Турнирное положение: США, которые представляют зону КОНКАКАФ, сыграют на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

    Команда в не участвует в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поскольку вместе с Канадой и Мексикой будет страной хозяйкой турнира, а весной выиграла Лигу наций КОНКАКАФ.

    США — Боливия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, сыграла на своем поле вничью с Бразилией (1:1).

    Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах США выиграли только дважды при трех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, однако ей предстоит сыграть против не самого сильного соперника, так что вполне способна и победить.

    Энтони Робинсон, Джио Рейна и Хаджи Райт — лучшие бомбардиры команды в недавнем финальном турнире Кубка наций.

    Боливия

    Турнирное положение: Боливия пока что неудачно играет в отборе на чемпионат мира, где после шести туров занимает второе с конца, 9-е место.

    Команда набрала три очка. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет четыре балла, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает два пункта.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским и прошел в США, потерпела разгромное поражение от Колумбии (0:3).

    Эта неудача стал для коллектива третьей кряду в поединках, которые пришлись контрольные встречи 2024 года.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Боливия выиграла лишь раз при пяти поражениях.

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    Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах коллектива на успех, особенно против хозяев турнира, у которых сейчас подобралось отличное поколение игроков.

    Все голы команды в квалификации мундиаля забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей США забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Боливии только одна команда забивала

    • в четырех из шести последних матчах Боливии забивали больше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.80, победа Боливии — в 17.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.30.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости проиграли с разницей 1 или 2 гола. Так было и в двух из трех их последних поединков.

    В двух из четырех последних матчей хозяева выиграли с разницей в 1-2 гола.

    Ставка: США победят с разницей в 1 или 2 гола за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних поединков хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.55.

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    США — Боливия. 24 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют США и Боливия. Начало игры — в 01:00 мск. / Ставка и прогноз на матч США — Боливия с коэффициентом 2.00.
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