24 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют США и Боливия. Начало игры — в 01:00 мск. США — Боливия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

США

Турнирное положение: США, которые представляют зону КОНКАКАФ, сыграют на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

Команда в не участвует в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поскольку вместе с Канадой и Мексикой будет страной хозяйкой турнира, а весной выиграла Лигу наций КОНКАКАФ.

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Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, сыграла на своем поле вничью с Бразилией (1:1).

Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах США выиграли только дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, однако ей предстоит сыграть против не самого сильного соперника, так что вполне способна и победить.

Энтони Робинсон, Джио Рейна и Хаджи Райт — лучшие бомбардиры команды в недавнем финальном турнире Кубка наций.

Боливия

Турнирное положение: Боливия пока что неудачно играет в отборе на чемпионат мира, где после шести туров занимает второе с конца, 9-е место.

Команда набрала три очка. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет четыре балла, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает два пункта.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским и прошел в США, потерпела разгромное поражение от Колумбии (0:3).

Эта неудача стал для коллектива третьей кряду в поединках, которые пришлись контрольные встречи 2024 года.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Боливия выиграла лишь раз при пяти поражениях.

Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах коллектива на успех, особенно против хозяев турнира, у которых сейчас подобралось отличное поколение игроков.

Все голы команды в квалификации мундиаля забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей США забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Боливии только одна команда забивала

в четырех из шести последних матчах Боливии забивали больше 2,5 голов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.80, победа Боливии — в 17.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.30.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости проиграли с разницей 1 или 2 гола. Так было и в двух из трех их последних поединков.

В двух из четырех последних матчей хозяева выиграли с разницей в 1-2 гола.

Ставка: США победят с разницей в 1 или 2 гола за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних поединков хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.55.