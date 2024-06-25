США
Боливия
США
Турнирное положение: США, которые представляют зону КОНКАКАФ, сыграют на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.
Команда в не участвует в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поскольку вместе с Канадой и Мексикой будет страной хозяйкой турнира, а весной выиграла Лигу наций КОНКАКАФ.
США — Боливия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, сыграла на своем поле вничью с Бразилией (1:1).
Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах США выиграли только дважды при трех поражениях и одной ничьей.
Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, однако ей предстоит сыграть против не самого сильного соперника, так что вполне способна и победить.
Энтони Робинсон, Джио Рейна и Хаджи Райт — лучшие бомбардиры команды в недавнем финальном турнире Кубка наций.
Боливия
Турнирное положение: Боливия пока что неудачно играет в отборе на чемпионат мира, где после шести туров занимает второе с конца, 9-е место.
Команда набрала три очка. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет четыре балла, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает два пункта.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским и прошел в США, потерпела разгромное поражение от Колумбии (0:3).
Эта неудача стал для коллектива третьей кряду в поединках, которые пришлись контрольные встречи 2024 года.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Боливия выиграла лишь раз при пяти поражениях.
Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах коллектива на успех, особенно против хозяев турнира, у которых сейчас подобралось отличное поколение игроков.
Все голы команды в квалификации мундиаля забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей США забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей Боливии только одна команда забивала
- в четырех из шести последних матчах Боливии забивали больше 2,5 голов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.80, победа Боливии — в 17.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.30.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости проиграли с разницей 1 или 2 гола. Так было и в двух из трех их последних поединков.
В двух из четырех последних матчей хозяева выиграли с разницей в 1-2 гола.
Ставка: США победят с разницей в 1 или 2 гола за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних поединков хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 2.55.